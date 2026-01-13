Đây là 3 cách rẻ tiền giúp phụ nữ Hàn không có nếp nhăn quanh miệng

Ở ngưỡng tuổi 51, nhiều phụ nữ đã quen với việc chấp nhận những dấu hiệu lão hóa in hằn trên gương mặt. Thế nhưng, câu chuyện về một người mẹ 51 tuổi liên tục bị nhầm là trẻ hơn tuổi thật lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến nhiều người bất ngờ nằm ở chỗ, bí quyết giúp bà luôn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ không đến từ các liệu trình đắt đỏ hay phương pháp phức tạp, mà bắt nguồn từ những thói quen rất giản dị hằng ngày - đặc biệt là việc chăm sóc vùng da quanh miệng, khu vực thường bị bỏ quên trong chu trình làm đẹp.



Bí quyết duy trì vẻ trẻ trung của người phụ nữ 51 tuổi được con gái cô chia sẻ. (Nguồn: @krystallee22_)

Theo chia sẻ của con gái, mẹ cô từng không ít lần được hỏi "có thật là đã 51 tuổi chưa?" bởi gương mặt luôn tươi tắn, thần sắc sáng và đặc biệt là ít nếp nhăn quanh miệng - nơi thường "tố cáo" rõ rệt nhất dấu hiệu tuổi tác. Trong khi nhiều người tập trung chăm sóc trán, mắt hay cổ, thì vùng da quanh miệng lại bị xem nhẹ, dù đây là khu vực vận động liên tục mỗi ngày: ăn uống, nói chuyện, cười, mím môi…

Hai mẹ con chung khung hình nhưng dễ khiến người đối diện lầm tưởng là… chị em. (Nguồn: @krystallee22_)

Nếp nhăn không chỉ hình thành do tuổi tác, mà còn đến từ thói quen biểu cảm và căng cơ mặt kéo dài. Việc mím môi, nghiến răng khi căng thẳng hay tập trung cao độ vô tình khiến các cơ quanh miệng co rút liên tục, lâu ngày tạo thành rãnh nhăn khó xóa. Vì vậy, thay vì "siết chặt" cơ mặt, bà luôn chủ động thả lỏng và giãn cơ.

Bài tập đơn giản bà duy trì mỗi ngày được con gái tái hiện lại, bắt đầu từ việc phát âm "o – E – o – E" khoảng 20 lần, kết hợp với massage nhẹ nhàng vùng quanh miệng. Động tác này giúp kích thích cơ vòng môi, tăng tuần hoàn máu và hạn chế tình trạng cơ bị co cứng - nguyên nhân khiến da nhanh chảy xệ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu duy trì đều đặn, hiệu quả mang lại lại rõ rệt hơn nhiều người tưởng.

Duy trì bài tập sẽ giúp giảm tình trạng da chảy xệ quanh vùng miệng. (Nguồn: @krystallee22_)

Một thói quen khác được bà đặc biệt chú trọng là dưỡng ẩm cho cả vùng viền môi . Không chỉ thoa son dưỡng lên môi, bà còn apply nhẹ một lớp lên phần da xung quanh miệng. Đây là khu vực da rất mỏng, dễ khô do tiếp xúc thường xuyên với nước, kem đánh răng và thức ăn. Khi da thiếu ẩm, nếp nhăn sẽ xuất hiện nhanh và rõ hơn. Dưỡng ẩm đầy đủ giúp vùng da này mềm mại, căng hơn và ít bị hằn rãnh theo thời gian.

Chú ý dưỡng cả phần da quanh miệng. (Nguồn: @krystallee22_)

Cuối cùng và cũng là nguyên tắc "bất di bất dịch" - người mẹ này tuyệt đối không hút thuốc . Theo bà, hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn là "kẻ thù" của làn da, bởi nó làm suy giảm collagen, khiến da xỉn màu, nhăn nheo và già đi trông thấy.

Việc tránh xa thuốc lá chính là cách bảo vệ làn da từ gốc, lâu dài và bền vững nhất. (Nguồn: @krystallee22_)

Những thói quen tưởng chừng rất nhỏ: giãn cơ mặt, dưỡng ẩm đúng chỗ, nói không với thuốc lá lại chính là chìa khóa giúp người phụ nữ 51 tuổi này giữ được vẻ ngoài tươi trẻ hơn tuổi thật. Đôi khi, làm đẹp không nằm ở những liệu trình đắt đỏ, mà bắt đầu từ việc chăm sóc đúng và đủ những chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt mỗi ngày .