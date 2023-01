5 món thời trang basic sẽ trở thành xu hướng trong năm 2023

Mới đầu năm 2023 nhưng một số xu hướng thời trang đã bắt đầu được định hình. Theo chuyên trang về phong cách Who What Wear nhận định, nhiều món đồ basic đã và đang phủ sóng street style của các quý cô sành điệu. Đây đều là những item dễ mặc, đồng thời mang đến cho người diện vẻ ngoài đầy phong cách. Muốn năm 2023 mặc đẹp hơn so với năm trước, chị em hãy tham khảo 5 xu hướng thời trang basic sau đây:

Chân váy lụa

Chân váy lụa toát lên sự nữ tính, nhẹ nhàng và luôn chuẩn mốt với thời gian. Kiểu chân váy này sẽ giúp nâng cấp cả set trang phục, nhờ chất liệu vải lụa sang trọng. Các quý cô sành điệu diện chân váy lụa theo những cách hiện đại, chẳng hạn như kết hợp với áo len kẻ ngang, áo thun hoặc sơ mi oversized. Chân váy lụa không chỉ có phiên bản mang tông màu trung tính như đen hay nâu. Bạn có thể mang đến màu sắc tươi tắn cho phong cách với chân váy lụa màu cam đất, xanh lá, đỏ, xanh navy hoặc hồng pastel...

Áo khoác da

Áo khoác da hứa hẹn sẽ là một trong những xu hướng của mùa xuân 2023. Kiểu áo này đang được nhiều nàng sành điệu chọn diện. Áo khoác da gây ấn tượng ở sự cá tính, giúp người mặc thêm phần nổi bật. Có nhiều cách để diện áo khoác da chuẩn sành điệu. Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là công thức áo khoác da kết hợp với quần jeans xanh. Bộ đôi này mang đến sự trẻ trung và hiện đại. Ngoài ra, bạn cũng có thể mix áo khoác da cùng với váy. Hai item này không hề "lạc điệu" với nhau, thay vào đó là kết hợp ăn ý, tạo nên set trang phục đầy ấn tượng.

Áo len quàng vai

Cách diện áo len quàng vai đã không còn xa lạ đối với chị em. Tuy nhiên, xu hướng này vẫn chưa hề "lỗi thời". Trái lại còn được dự đoán sẽ phủ sóng hơn vào năm 2023. Khi nhấn nhá một chiếc áo len quàng vai, set trang phục của chị em sẽ thêm phần phóng khoáng. Lựa chọn này đặc biệt lý tưởng khi chị em lên đồ với toàn những item cơ bản, mang tông màu trung tính. Lúc này, chiếc áo len quàng vai sẽ tạo điểm nhấn nổi bật cho cả set trang phục.

Quần jeans ống suông

Nếu như vào năm 2022, quần jeans ống đứng dẫn đầu xu hướng thì sang tới 2023, quần jeans ống suông được cho là sẽ "lên ngôi". Quần jeans ống suông không hề kén người mặc. Thiết kế rộng rãi của mẫu quần sẽ giúp giấu đi một số nhược điểm đôi chân. Kiểu quần này sẽ đem đến nét phóng khoáng, trẻ trung mà không kém phần thanh lịch cho người diện. Cách mặc quần jeans ống suông cũng rất đơn giản, bạn có thể kết hợp item này cùng áo len, áo thun rồi khoác ngoài blazer hay áo dạ dáng dài.

Áo sơ mi oversized

Tủ đồ của chị em không nên thiếu áo sơ mi oversized. Áo sơ mi luôn là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch. Bên cạnh đó, khi mang phom dáng rộng, áo sơ mi oversized còn tạo sự trẻ trung và sành điệu cho outfit. Ngoài áo sơ mi trơn màu trung tính, phiên bản áo màu pastel hay kẻ sọc cũng đáng lưu tâm vì giúp style thêm nổi bật. Áo sơ mi oversized kết hợp ăn ý với quần jeans, chân váy dài và đặc biệt là quần âu thanh lịch.

Nguồn: Who What Wear

Ảnh: Sưu tầm