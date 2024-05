5 món phụ kiện làm nổi bật set váy đi du lịch

Trong các chuyến du lịch, váy liền thường là món thời trang được các chị em lựa chọn nhiều nhất. Váy liền ghi điểm ở sự nữ tính và bay bổng, giúp vẻ ngoài của người diện thêm nổi bật. Khi diện váy liền, chị em còn dễ dàng có được những bức hình "sống ảo" đẹp long lanh, hút mắt.

"Bí kíp" để trông thật nổi bật với váy liền chính là tô điểm phụ kiện cho outfit. Một số món phụ kiện không chỉ tạo điểm nhấn cho set váy mà còn tiện dụng, giúp che nắng hiệu quả. Sau đây chính là 5 món phụ kiện lý tưởng nhất để kết hợp với váy, chị em nên tham khảo khi xây dựng phong cách thời trang đi du lịch.

Khăn họa tiết

Khăn họa tiết là món thời trang không hề xa lạ đối với chị em. Sự xuất hiện của món đồ này sẽ giúp những set váy đơn giản nhất trở nên cuốn hút, sang trọng hơn. Có rất nhiều cách để biến hóa với khăn họa tiết. Chị em có thể lựa chọn món phụ kiện này để trùm đầu hoặc buộc tóc.

Khi lựa chọn và tô điểm khăn họa tiết, các nàng cần chú ý đến sự hài hòa về màu sắc. Cụ thể, chị em nên ưu tiên khăn họa tiết có màu sắc xuyệt tông với trang phục. Nếu chọn váy rực rỡ sắc màu, khăn họa tiết màu trung tính làm chủ đạo sẽ là lựa chọn lý tưởng để cân bằng cả outfit.

Khuyên tai to bản

Các chuyến du lịch chính là cơ hội lý tưởng để chị em diện những món phụ kiện có thiết kế độc đáo, bắt mắt. Theo đó, khuyên tai to bản là lựa chọn đáng để đem theo trong các chuyến đi chơi xa.

Khuyên tai to bản "ăn nhập" hoàn hảo với các set váy bay bổng, giúp bộ trang phục thêm phần thời thượng, hút mắt. Ngoài ra, khuyên tai to bản cũng góp phần tạo nên những bức hình "sống ảo" long lanh. Thêm một công dụng nữa của khuyên tai to bản mà chị em cần biết, đó là món phụ kiện này giúp tạo cảm giác gương mặt nhỏ gọn, thanh thoát hơn.

Trang sức vàng

Trang sức vàng đang là một trong những xu hướng siêu "hot", được nhiều nàng sành điệu áp dụng. Kiểu trang sức này phù hợp với mọi mẫu váy, từ thiết kế trơn màu cho đến đầm họa tiết nổi bật.

Sự xuất hiện của trang sức vàng giúp tổng thể trang phục thêm long lanh, sang trọng. Ngoài ra, món trang sức này không hề khiến vẻ ngoài trông "dừ" hơn, thay vào đó là vẫn đảm bảo sự tinh tế, hiện đại. Một số món trang sức vàng chị em nên tham khảo bao gồm dây chuyền mảnh, khuyên tai tròn, vòng tay…

Mũ cói

Để che nắng hiệu quả trong những chuyến du lịch mùa hè, chị em nên mang theo một chiếc mũ cói. Món phụ kiện này không chỉ đem đến công dụng che nắng mà còn có tính thời trang. Sự xuất hiện của mũ cói giúp bộ đồ thêm nữ tính, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần trẻ trung, phóng khoáng.

Kiểu tóc bạn áp dụng khi diện mũ cói cũng rất quan trọng. Nàng tóc ngắn có thể vén tóc gọn gàng, còn những ai sở hữu mái tóc dài nên áp dụng kiểu tóc búi thấp, tóc buộc thấp hoặc tóc tết. Như vậy, diện mạo sẽ trở nên rạng rỡ, trẻ trung hơn.

Túi lưới

Túi lưới chính là món phụ kiện đặc trưng của các chuyến du lịch. Món thời trang này còn kết hợp ăn ý với các set váy mùa hè. Túi lưới trông rất phóng khoáng và nữ tính, từ đó giúp tổng thể trang phục thêm nổi bật. Các quý cô sành điệu thường chọn túi lưới màu trắng hoặc be để dễ dàng phối với mọi kiểu váy đi du lịch. Tuy nhiên, các nàng cũng đừng bỏ qua những mẫu túi màu xanh pastel, hồng hoặc ánh bạc để tạo điểm nhấn nổi bật cho phong cách.

Ảnh: Sưu tầm