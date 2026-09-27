5 món mỹ phẩm mới ra mắt, cả serum PDRN và son dưỡng chống nắng đều rất đáng mong chờ

Thị trường làm đẹp những tháng cuối năm tiếp tục xuất hiện hàng loạt sản phẩm mới, từ serum ứng dụng các hoạt chất đang được quan tâm như PDRN, những món dưỡng đa năng cho đến son dưỡng tích hợp chống nắng. Điểm chung của các sản phẩm này là không chỉ tập trung vào khả năng chăm sóc da mà còn hướng đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi, kết cấu dễ chịu và những công thức bắt kịp xu hướng skincare hiện nay. Dưới đây là 5 cái tên mới đáng chú ý dành cho những tín đồ làm đẹp đang muốn cập nhật chu trình làm đẹp hàng ngày.

1. L'Oréal Paris Revitalift HA + PDRN Skin Booster

PDRN tiếp tục là một trong những hoạt chất được nhắc đến nhiều trong xu hướng skincare hiện nay và L'Oréal Paris cũng nhanh chóng đưa thành phần này vào dòng Revitalift. Revitalift HA + PDRN Skin Booster kết hợp PDRN sinh học độc quyền với 3 dạng hyaluronic acid gồm Macro HA, Micro HA và Micro-Epidermic HA, hướng đến đồng thời cấp ẩm, tạo hiệu ứng da căng đầy và cải thiện vẻ ngoài của các đường nhăn. Theo thông tin từ L'Oréal Paris, PDRN trong công thức được tạo ra bằng công nghệ sinh học và có kích thước được hãng công bố là nhỏ hơn đáng kể so với PDRN truyền thống. Sản phẩm có kết cấu serum nhẹ, không gây cảm giác quá dính và được thiết kế để sử dụng hai lần mỗi ngày sau bước làm sạch. Các thử nghiệm do thương hiệu công bố ghi nhận hiệu ứng da căng và sáng hơn sau khi sử dụng, trong khi việc dùng đều đặn có thể giúp cải thiện sự xuất hiện của đường nhăn.

2. NUXE Huile Prodigieuse ROLL-ON Multi-Purpose Dry Oil

Nếu những chai dầu dưỡng truyền thống đôi khi khiến bạn ngại sử dụng vì khó kiểm soát lượng sản phẩm, phiên bản Huile Prodigieuse Roll-On của NUXE mang đến một cách dùng hoàn toàn khác. Vẫn giữ công thức nổi tiếng với 7 loại dầu có nguồn gốc thực vật gồm tsubaki, argan, macadamia, borage, camellia, hazelnut và almond, sản phẩm được đưa vào thiết kế đầu bi lăn giúp thoa dầu chính xác hơn lên những vùng cần chăm sóc. Đây là sản phẩm đa năng có thể dùng cho mặt, cơ thể và tóc, đặc biệt phù hợp với những vùng da khô như chân, khuỷu tay, ngực hoặc phần da dễ mất ẩm. NUXE cho biết công thức chứa 25% omega 3, 6 và 9, đồng thời có 98% thành phần có nguồn gốc tự nhiên theo tiêu chuẩn ISO 16128. Trên da, dầu tạo hiệu ứng satin nhưng không để lại cảm giác quá nhờn, trong khi phần tóc có thể được thoa một lượng nhỏ ở thân và ngọn để tăng độ mềm mượt.

Nơi mua: NUXE

3. Lancôme Absolue Longevity MD Intercept

Không chỉ nói về chống lão hóa theo độ tuổi, Lancôme đang chuyển trọng tâm sang khái niệm "tuổi sinh học nhìn thấy được" với bộ sưu tập Absolue Longevity MD mới. Trong đó, Absolue Longevity MD Intercept được thiết kế dành cho giai đoạn các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện rõ hơn. Công thức kết hợp Mitopure®, một dạng urolithin A được thương hiệu phát triển cùng Timeline, với Intercept Compound™ gồm LHA, Matrixyl, niacinamide, Rose Pro-Xylane™ và taurine. Theo Lancôme, sự kết hợp này hướng đến các dấu hiệu như đường nhăn, độ mịn và vẻ rạng rỡ của làn da. Thương hiệu công bố thử nghiệm trên 81 người cho thấy 3 loại nếp nhăn giảm sau một tháng, trong khi một thử nghiệm dụng cụ trên 31 người ghi nhận sự gia tăng số lượng tế bào bề mặt mới. Với thiết kế hũ cao cấp và chất kem giàu nhưng tan khá nhanh, đây là cái tên hướng đến nhóm người muốn đầu tư nghiêm túc hơn cho routine chống lão hóa.

Nơi mua: Lancôme

4. Cetaphil Protective Lip Balm SPF 50+ UVB/UVA

Son dưỡng môi có chống nắng đang ngày càng được chú ý bởi vùng môi cũng thường xuyên tiếp xúc với tia UV nhưng lại dễ bị bỏ quên trong chu trình bảo vệ da. Cetaphil Protective Lip Balm SPF 50+ được thiết kế để vừa hạn chế mất ẩm vừa tạo lớp bảo vệ trước cả UVA và UVB. Công thức có hàm lượng lipid cao giúp sản phẩm dễ tán, kết hợp vitamin E và mang đến lớp finish trong suốt, không màu, không gây cảm giác quá nặng môi. Cetaphil cũng giới thiệu sản phẩm dành cho nhiều loại da, đặc biệt hướng đến đôi môi khô, nhạy cảm, dễ nứt nẻ. Thiết kế dạng balm tiện dụng giúp người dùng có thể mang theo và thoa lại trong ngày, nhất là khi thường xuyên hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, cũng như kem chống nắng cho da mặt, son dưỡng có SPF cần được thoa đủ lượng và thoa lại phù hợp thay vì chỉ sử dụng một lần vào buổi sáng.

Nơi mua: Cetaphil

5. LANEIGE Lip Glowy Balm Acai Mango Smoothie

LANEIGE tiếp tục làm mới dòng Lip Glowy Balm với phiên bản Acai Mango Smoothie, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cái tên gợi cảm giác trái cây và thiết kế dễ sử dụng. Đây là dòng son dưỡng tập trung vào khả năng làm mềm và giữ ẩm cho môi, đồng thời tạo độ bóng nhẹ và một chút màu sắc giúp đôi môi trông tươi tắn hơn. Theo LANEIGE, phiên bản Acai Mango Smoothie nằm trong nhóm Lip Glowy Balm mới, bên cạnh những lựa chọn quen thuộc như Berry, Blueberry và Mango. Sản phẩm có thể sử dụng riêng trong những ngày không muốn trang điểm cầu kỳ hoặc thoa trước son màu để môi có bề mặt mượt hơn. Các đánh giá gần đây trên Sephora cũng cho thấy nhiều người dùng chú ý đến kết cấu, mùi hương trái cây và hiệu ứng màu nhẹ của phiên bản mới, dù trải nghiệm về độ dưỡng vẫn có sự khác nhau tùy người.

Nơi mua: LANEIGE

Nhìn chung, 5 sản phẩm mới này phản ánh khá rõ những hướng đi đang được quan tâm trong skincare hiện nay: PDRN và các công nghệ sinh học, sản phẩm đa nhiệm, chăm sóc da theo dấu hiệu lão hóa thay vì chỉ dựa vào tuổi, đồng thời mở rộng khái niệm chống nắng xuống cả vùng môi. Dù mới ra mắt và sở hữu nhiều điểm đáng chú ý, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào tình trạng da, cách sử dụng và sự phù hợp với từng người. Vì vậy, thay vì chạy theo mọi sản phẩm mới, bạn vẫn nên ưu tiên những món thực sự giải quyết được nhu cầu của làn da.