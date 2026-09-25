Biến lông mày thành tác phẩm nghệ thuật, Simone Rocha khiến makeup trên sàn diễn Xuân Hè 2027 trở thành điểm nhấn

Trong thế giới thời trang, makeup thường được xem là phần bổ trợ cho trang phục. Một lớp nền trong veo, đôi mắt được nhấn vừa phải hay màu môi tự nhiên đôi khi được lựa chọn để người xem tập trung hoàn toàn vào thiết kế trên sàn diễn. Nhưng với Simone Rocha, mùa Xuân Hè 2027 lại mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác: đôi lông mày trở thành nơi để kể câu chuyện về thời trang. Thay vì chạy theo tinh thần makeup tối giản quen thuộc, nhà mốt Anh kết hợp cùng chuyên gia trang điểm Thomas de Kluyver đưa những chi tiết thủ công vốn thường xuất hiện trên trang phục lên ngay gương mặt người mẫu. Kết quả là hàng lông mày không còn đơn thuần đóng vai trò định hình đường nét mà trở thành những tác phẩm trang trí thu nhỏ, vừa lãng mạn, vừa kỳ công và có phần siêu thực.

Thay vì một hàng lông mày được chải gọn, tạo khối hoặc phủ gel như thường thấy, những mảng trang trí dạng 3D được đặt trực tiếp lên vùng chân mày. Các chi tiết mô phỏng hoa văn thủ công, kết hợp với hạt cườm ống nhỏ, những điểm phản quang lấp lánh và sợi chỉ kim tuyến, tạo nên bề mặt nổi có chiều sâu. Nhìn từ xa, chúng có thể giống những mảng thêu nhỏ được đặt lên gương mặt. Nhưng khi quan sát kỹ, từng lớp chất liệu lại tạo hiệu ứng khác nhau dưới ánh sáng runway: lúc giống cánh hoa, lúc gợi liên tưởng đến những nhánh cây nhỏ, khi khác lại bắt sáng như một món trang sức.

Đây cũng là kiểu làm đẹp rất đặc trưng của Simone Rocha: không cố gắng biến người mẫu thành một phiên bản hoàn hảo theo chuẩn thông thường, mà biến cơ thể và gương mặt thành một phần của thế giới nghệ thuật mà nhà thiết kế đang xây dựng.

Điều thú vị nằm ở chỗ đôi lông mày được trang trí cầu kỳ nhưng phần makeup còn lại lại được tiết chế gần như tối đa. Lớp nền được giữ căng bóng, trong trẻo và gần với vẻ tự nhiên của làn da. Các đường nét trên gương mặt không bị phủ bởi quá nhiều lớp phấn hay tạo khối sắc nét. Chính sự tiết chế này giúp những chi tiết trên lông mày trở thành tâm điểm ngay lập tức. Đây là một cách xử lý khá thông minh về mặt thị giác. Nếu kết hợp đôi lông mày 3D với mắt khói, môi đậm hay má hồng nổi bật, gương mặt rất dễ trở nên quá tải. Ngược lại, khi mọi thứ được giữ ở mức tối giản, người xem có thể tập trung vào từng hạt cườm, sợi kim tuyến và đường nét trang trí quanh chân mày. Sự tương phản giữa làn da tự nhiên và chi tiết thủ công cầu kỳ cũng khiến diện mạo không bị biến thành một màn hóa trang đơn thuần. Nó vẫn giữ được tinh thần thời trang cao cấp, nơi makeup và trang phục cùng tồn tại như hai phần của một tác phẩm.

Tinh thần này cũng tương đồng với cách Simone Rocha mô tả quá trình thực hiện bộ sưu tập Xuân Hè 2027. Nhà thiết kế cho biết cô muốn các thiết kế mang cảm giác được "chạm", được xử lý và tạo hình, thay vì quá hoàn hảo hay cứng nhắc. Việc đưa kỹ thuật trang trí thủ công lên lông mày không phải một chi tiết đứng riêng. Nó mở rộng ngôn ngữ của bộ sưu tập từ quần áo sang gương mặt, khiến người mẫu giống như những nhân vật bước ra từ cùng một thế giới.

Sàn diễn Xuân Hè 2027 của Simone Rocha một lần nữa cho thấy makeup thời trang không nhất thiết phải hướng đến tính ứng dụng. Có những khoảnh khắc, nhiệm vụ của makeup đơn giản là mở rộng câu chuyện mà trang phục đang kể. Một hàng lông mày được phủ bởi những chi tiết nhỏ bé có thể không phải thứ người ta muốn diện hàng ngày. Nhưng trên sàn diễn, nó lại chứng minh rằng ngay cả một vùng rất nhỏ trên gương mặt cũng có thể trở thành không gian sáng tạo. Và khi lông mày được biến thành những "mảnh thêu" lấp lánh, còn làn da được giữ căng bóng gần như nguyên bản, Simone Rocha đã tạo ra một màn trình diễn beauty vừa kỳ công vừa tinh tế: không cần phủ kín gương mặt bằng makeup, chỉ một chi tiết được làm đủ khác biệt cũng có thể khiến cả diện mạo trở thành một tác phẩm nghệ thuật.