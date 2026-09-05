Nhắc đến mỹ phẩm Nhật, kem chống nắng có lẽ là một trong những món dễ khiến hội chị em trải nghiệm rồi lại muốn dùng mãi không thôi. Không chỉ có chỉ số bảo vệ cao, nhiều sản phẩm còn được chăm chút về texture, khả năng dưỡng ẩm hay nâng tone để tiện dùng mỗi ngày. Nhưng cũng chính vì quá nhiều lựa chọn nên câu hỏi "da mình hợp loại nào?" không phải lúc nào cũng dễ trả lời.

Nếu đang muốn tìm một tuýp chống nắng Nhật để gắn bó lâu dài, 6 cái tên dưới đây trải dài từ dòng mỏng nhẹ, kiềm dầu đến những lựa chọn thiên về dưỡng ẩm và da nhạy cảm.

1. SEKKISEI Skincare UV

Với những nàng cứ nghe đến kem chống nắng là nghĩ ngay đến cảm giác nặng mặt, SEKKISEI Skincare UV khá dễ gây thiện cảm nhờ kết cấu gel sữa lỏng nhẹ. Sản phẩm dễ tán, thấm nhanh, không để lại vệt trắng và hạn chế cảm giác nhờn rít – điểm khá đáng chú ý khi phải thoa chống nắng mỗi sáng. Chỉ số SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da trước UVA và UVB, bên cạnh khả năng chống nước, mồ hôi, bụi mịn PM2.5 và phấn hoa. Vì vậy, em này không chỉ phù hợp cho ngày thường mà còn có thể cân nhắc trong những hôm phải hoạt động ngoài trời hay chơi thể thao.

Một điểm khiến SEKKISEI khác với kiểu chống nắng chỉ tập trung vào màng lọc UV là bảng thành phần có khá nhiều chiết xuất thảo dược Nhật Bản. Ý dĩ, Đương Quy, Mẫu Đơn, lá Chàm, trái Sim hay dưa chuột dại được kết hợp để hỗ trợ cấp ẩm, làm dịu và cải thiện độ sáng của da; Vitamin E bổ sung khả năng chống oxy hóa. Thêm một tiện ích nhỏ là sản phẩm có thể dùng thay kem lót trang điểm hằng ngày. Nói chung, đây là lựa chọn khá "đa nhiệm" cho nàng thích routine buổi sáng nhanh gọn.

Nơi mua: Kosé Corporation Việt Nam

2. DECORTÉ Sun Shelter

DECORTÉ Sun Shelter sẽ thú vị hơn với những nàng khá khó tính về lớp finish sau khi bôi chống nắng. Dòng sản phẩm sử dụng công nghệ Even Water-Veil, hỗ trợ phân tán màng lọc UV đồng đều và tạo lớp màng dạng nước mỏng nhẹ trên da, hướng đến cảm giác thoáng thay vì bết dính hay để lại màng trắng rõ rệt.

Điểm hay là Sun Shelter không chỉ có một lựa chọn. Dòng Multi Protection gồm bản Comfort SPF30 thiên về cảm giác tươi mát, dưỡng ẩm nhẹ; Extreme SPF50 có chỉ số bảo vệ cao nhưng vẫn hướng đến độ mỏng nhẹ và hỗ trợ bảo vệ trước bụi mịn; còn bản Water Resistant SPF50 dành cho những ngày cần khả năng kháng mồ hôi, ma sát tốt hơn.

Riêng hội thích "một công đôi việc" có thể để mắt tới dòng Tone Up CC SPF50+/PA++++. Có 3 màu gồm Light Beige giúp nâng tone sáng tự nhiên, Beige thiên về làm đều màu và che phủ nhẹ, còn Lavender Rose với sắc hồng ánh tím dành cho làn da vàng sạm, xỉn màu. Dòng CC còn sử dụng phức hợp Hydrostay Filler để hỗ trợ khóa ẩm, hạn chế da khô ráp hay lớp nền bị cakey. Bảng thành phần cũng nghiêng khá nhiều về chăm sóc da với lô hội, nấm tuyết, nước bạch dương, Vitamin E, chiết xuất hạt vải, lá cẩm quỳ và trà Rooibos. Điểm cần cân nhắc đơn giản là có khá nhiều phiên bản, nên chọn đúng nhu cầu thay vì thấy bản nào cũng muốn thử.

Nơi mua: DECORTÉ Việt Nam

3. Curél Day Barrier UV Protection Milk SPF50+ PA+++

Nếu da thuộc team khô và nhạy cảm, Curél Day Barrier UV Protection Milk là cái tên dễ lọt vào tầm ngắm hơn. Sản phẩm dành cho cả mặt và cơ thể, sử dụng màng lọc vật lý Titanium Dioxide và Zinc Oxide, với chỉ số SPF50+ PA+++. Điểm đáng chú ý nằm ở công nghệ Day Barrier, giúp bảo vệ da trước UVA, UVB, bụi mịn PM2.5 và các tác nhân ô nhiễm. Công thức còn kết hợp ceramide chức năng, chiết xuất khuynh diệp Eucalyptus và nhai bách Thujopsis Dolabrata, hướng đến việc giảm tình trạng da khô ráp và tổn thương do tia UV.

So với kiểu chống nắng tập trung vào độ ráo lì, Curél thiên về cảm giác ẩm mịn hơn nên sẽ hợp gu làn da thường xuyên khô căng. Phiên bản cải tiến cũng giảm tình trạng bệt trắng so với dòng trước và có thể làm sạch mà không cần chà xát mạnh. Đáng chú ý, sản phẩm đã được thử nghiệm trên da trẻ từ 6 tháng tuổi.

Nơi mua: Curel Official Store

4. Sữa chống nắng Elixir Day Care Revolution Tone-up Beige

Với hội không muốn chồng quá nhiều lớp vào buổi sáng, sữa dưỡng chống nắng của ELIXIR ghi điểm ở khả năng kết hợp nhiều bước trong một sản phẩm. Ngoài bảo vệ da trước tia UV, sản phẩm còn hướng đến dưỡng ẩm, cải thiện nếp nhăn và có thể dùng như lớp lót trang điểm. Khi thoa lên da, sản phẩm tạo hiệu ứng nâng tone và cân chỉnh sắc da, giúp gương mặt trông đều màu, tươi sáng hơn. Vì vậy, em này sẽ đáng cân nhắc hơn với những nàng có làn da xỉn màu, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa hoặc đơn giản là muốn lớp chống nắng buổi sáng kiêm luôn nhiệm vụ "tút tát" nhẹ cho da.

Công thức có Glycerin, Sodium Acetylated Hyaluronate, soluble collagen, Tocopherol cùng nhiều chiết xuất thực vật. Tuy nhiên, một chi tiết nên lưu ý là Alcohol đứng thứ hai trong bảng thành phần và sản phẩm có hương liệu. Nếu da đặc biệt nhạy cảm với hai thành phần này, đây là điểm nên cân nhắc trước khi lựa chọn.

Nơi mua: Elixir Official Store

5. ANESSA Gold Milk SPF50+ PA++++

ANESSA Gold Milk có lẽ là cái tên quen mặt nhất danh sách, đặc biệt với những nàng ưu tiên khả năng chống nắng cao và lớp finish không quá bóng nhờn.

Phiên bản này sử dụng công nghệ Auto Veil, hỗ trợ hạn chế tình trạng màng lọc UV bị đứt gãy do chuyển động của da khi biểu cảm. Công nghệ Auto Booster lại giúp lớp chống nắng bền hơn trước độ ẩm, nước, mồ hôi và nhiệt độ cao. Sản phẩm còn chống trôi do ma sát và bảo vệ trước bụi mịn PM2.5.

Về trải nghiệm sử dụng, kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, thấm nhanh, không để lại vệt trắng và có khả năng kiềm dầu nên phù hợp hơn với làn da thiên dầu. Sun Essence cũng được bổ sung để chống mất nước trong 8 giờ, chống oxy hóa và hỗ trợ chống lão hóa.

Điểm tiện nữa là dù chú trọng độ bền của lớp chống nắng, sản phẩm vẫn có thể làm sạch bằng xà phòng mà không cần dùng tẩy trang. Đây sẽ là ứng viên dễ cân nhắc cho mùa hè, những ngày vận động nhiều hoặc đơn giản là team da dầu không muốn mặt bóng lên quá nhanh.

Nơi mua: Anessa Official Store

6. Kem Chống Nắng Dưỡng Da Nâng Tone Omi Verdio

Nếu tiêu chí quan trọng nhất là da nhạy cảm, OMI Verdio lại mang đến khá nhiều lựa chọn thay vì chỉ một sản phẩm.

Nổi bật là tinh chất chống nắng nâng tone SPF50+ PA++++ với kết cấu ẩm mượt, chống nước và mồ hôi. Sản phẩm có bột ngọc trai siêu mịn để tạo hiệu ứng da trắng hồng tự nhiên, hỗ trợ che vùng da xỉn và không đều màu nên có thể tận dụng như lớp lót trước makeup.

Nếu không thích nâng tone, hãng còn có gel SPF30 PA+++ và gel dưỡng ẩm SPF50+ PA++++. Cả hai đều chứa 5 chiết xuất thực vật gồm rau má, chùm ngây, hạt ý dĩ, rễ hoàng cầm và hoa nhung tuyết, tập trung vào dưỡng ẩm và làm dịu. Các phiên bản gel này không chứa hương liệu, chất tạo màu, dầu khoáng, paraben và cồn; đồng thời có thể sử dụng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

Ngoài ra còn có bản sữa SPF50 PA++++ với khả năng chống thấm nước, bảo vệ trước bụi mịn và phấn hoa. Phiên bản này không sử dụng chất hấp thu tia cực tím, đồng thời không hương liệu, chất tạo màu, dầu khoáng, paraben hay cồn.

Điểm cộng của OMI Verdio vì thế cũng chính là số lượng lựa chọn: thích nâng tone có bản riêng, cần dưỡng ẩm có gel, muốn chống nắng dạng sữa cũng có. Đổi lại, chị em nên đọc kỹ tên và chỉ số trên từng phiên bản để tránh "hoa mắt" rồi mua nhầm loại mình cần.

Nơi mua: REIHAKU HATOMUGI VIETNAM



