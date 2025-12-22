5 món đồ "dìm" dáng thậm tệ, toàn item thân quen mà chị em hay mặc mỗi ngày

Thời trang không chỉ là chuyện mặc đẹp mà còn là cách giúp vóc dáng trông cân đối, cao ráo và gọn gàng hơn. Có những món đồ nhìn thì rất hợp mốt, xuất hiện khắp nơi từ street style đến mạng xã hội, nhưng khi diện lên người lại vô tình "phản chủ", khiến tổng thể trở nên nặng nề và kém thanh thoát. Dưới đây là 5 món thời trang quen mặt nhưng dễ dìm dáng thậm tệ, cùng gợi ý thay thế giúp bạn mặc đẹp và tôn dáng hơn.

Áo khoác to sụ

Những chiếc áo khoác phom oversized, vai rộng, thân áo dài và phồng to từng được xem là biểu tượng của phong cách cá tính, phóng khoáng. Tuy nhiên, nếu không có chiều cao lý tưởng hoặc không biết cách phối đồ, áo khoác to sụ rất dễ "nuốt dáng". Phần vai trễ và thân áo rộng làm cơ thể trông thấp đi, to ngang, khiến tổng thể giống như đang mặc đồ mượn.

Thay vì diện áo khoác quá khổ, áo khoác ngắn sẽ là lựa chọn thông minh hơn. Những thiết kế có độ dài ngang hông hoặc trên hông giúp chia lại tỉ lệ cơ thể, tạo cảm giác chân dài hơn. Áo khoác ngắn dáng đứng, có phom gọn gàng còn giúp outfit trông chỉn chu và hiện đại, phù hợp cả khi đi làm lẫn đi chơi.

Váy suông

Váy suông được yêu thích nhờ sự thoải mái, dễ mặc và che khuyết điểm phần bụng. Tuy nhiên, chính vì thiếu điểm nhấn nên kiểu váy này rất dễ làm cơ thể trông "một khối", không có đường cong. Đặc biệt với người có chiều cao khiêm tốn, váy suông dài còn khiến vóc dáng trở nên thấp và thiếu sức sống.

Thay vì váy suông, những thiết kế váy nhấn eo hoặc váy có chi tiết chiết eo sẽ giúp tạo đường cong rõ ràng hơn. Chỉ cần một đường thắt nhẹ ở eo, cơ thể đã trông cân đối và nữ tính hơn rất nhiều. Kiểu dáng này còn mang lại cảm giác gọn gàng, giúp người mặc trông cao ráo và thanh thoát hơn hẳn.

Bộ đồ len

Bộ đồ len là lựa chọn phổ biến vào những ngày se lạnh nhờ cảm giác ấm áp và dễ chịu. Tuy nhiên, chất liệu len mềm thường không giữ được phom dáng, dễ ôm sát hoặc chảy xệ theo cơ thể. Khi diện cả set len, đặc biệt là len mỏng, tổng thể rất dễ trông xuề xòa, thiếu sự sắc nét và làm lộ nhược điểm vóc dáng.

Giải pháp hợp lý hơn là bộ đồ vải đứng dáng. Các chất liệu như tweed, dạ mỏng, kaki hoặc vải pha giúp giữ phom tốt, tạo đường nét rõ ràng cho cơ thể. Bộ đồ đứng dáng không chỉ giúp che khuyết điểm mà còn mang đến vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng và tôn dáng hơn đáng kể.

Chân váy dài qua mắt cá chân

Chân váy dài là item quen thuộc với những ai yêu phong cách nữ tính, thanh lịch. Tuy nhiên, độ dài qua mắt cá chân lại là "ranh giới nguy hiểm" với vóc dáng. Kiểu váy này dễ làm đôi chân trông ngắn lại, đặc biệt khi kết hợp cùng giày đế bệt hoặc giày không có độ hở.

Thay vào đó, chân váy dài trên mắt cá chân sẽ là lựa chọn an toàn hơn. Độ dài này vừa đủ để tạo cảm giác thướt tha, vừa giúp lộ ra phần cổ chân – điểm nhỏ nhưng có tác dụng kéo dài chân rõ rệt. Chỉ cần thay đổi vài centimet, tổng thể outfit đã trở nên nhẹ nhàng và cao ráo hơn rất nhiều.

Giày chunky

Giày chunky với phần đế dày và thiết kế hầm hố mang đến vẻ ngoài cá tính, thời thượng. Tuy nhiên, kiểu giày này lại dễ khiến phần chân trông to và thô, đặc biệt khi kết hợp với váy dài hoặc quần ống rộng. Với người thấp hoặc có cổ chân nhỏ, giày chunky còn làm mất đi sự thanh thoát vốn có.

Giải pháp là giày thiết kế gọn chân. Những đôi giày có phom dáng thanh mảnh, mũi gọn, đế vừa phải sẽ giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù là giày bệt, giày cao gót hay sneaker tối giản, thiết kế gọn gàng luôn là "trợ thủ" đắc lực để tôn dáng và tạo cảm giác cao ráo, tinh tế.

