5 lưu ý dùng serum giúp cải thiện da xỉn màu cho nàng công sở

Làn da xỉn màu sẽ khiến tổng thể nhan sắc mệt mỏi, thiếu sức sống. Để cải thiện làn da xỉn màu, bạn cần xây dựng chu trình sinh hoạt và dưỡng da kỹ càng. Đặc biệt, bạn có thể bổ sung thêm vitamin C vào chu trình dưỡng da để cải thiện làn da xỉn màu, giảm thiểu đốm nâu. Dưới đây là 5 lưu ý dùng vitamin C cải thiện da xỉn màu mà nàng công sở có thể tham khảo.



1. Dùng serum vitamin C hàng ngày

Serum vitamin C mang lại nhiều tác dụng cho làn da da như: Chống oxy hóa, làm sáng da, cải thiện sự đổi màu, tăng sinh collagen. Sử dụng serum vitamin C đều đặn hàng ngày sẽ giúp cải thiện màu và kết cấu da; bảo vệ da khỏi các tác hại của tia UV, ánh sáng xanh, môi trường ô nhiễm… từ đó giúp da sáng khỏe và đều màu 1 cách tự nhiên.

2. Chọn serum có nồng độ thích hợp

Khi lựa chọn serum vitamin C, bạn cần cân nhắc để chọn được nồng độ vitamin C phù hợp. Tỷ lệ vitamin C trong sản phẩm càng cao càng có tác động mạnh và càng dễ gây kích ứng, khiến da nhạy cảm. Nếu mới bắt đầu sử dụng serum vitamin C, bạn có thể chọn những sản phẩm có tỷ lệ vitamin C khoảng 5 đến 10%, sau đó tăng lên sản phẩm có 15% đến 20% khi da đã quen dần.

3. Tránh sử dụng serum vitamin C với các thành phần hoạt chất dễ gây kích ứng khác

Bạn nên tránh sử dụng serum vitamin C cùng lúc với các sản phẩm có chứa retinol, AHA, BHA bởi chúng sẽ khiến da nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nếu vẫn muốn sử dụng các sản phẩm này, bạn nên phân chia thời gian rõ ràng, dùng serum vitamin C vào buổi sáng, retinol vào buổi tối. Còn với AHA, BHA nên sử dụng cách serum vitamin C ít nhất 10 phút để da có thời gian ổn định, tránh châm chích.

4. Dùng kem chống nắng đều đặn

Bộ đôi serum vitamin C và kem chống nắng chính là cặp đôi hoàn hảo giúp ngừa lão hóa, làm sáng da, ngăn chặn tác hại của tia UV. Nếu dùng serum vitamin C mà bỏ qua kem chống nắng thì làn da của bạn sẽ càng nhanh lão hóa và xỉn màu. Việc kết hợp sử dụng serum vitamin C và kem chống nắng mỗi sáng sẽ giúp các thành phần trong cả 2 sản phẩm này hoạt động hiệu quả hơn, từ đó vừa giúp dưỡng trắng lại bảo vệ da khỏi tác động từ ánh nắng mặt trời hiệu quả.

5. Che chắn da kỹ càng khi ra nắng

Việc sử dụng serum vitamin C có thể khiến làn da dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời hơn. Do đó, dù đã dùng kem chống nắng hàng ngày nhưng bạn vẫn cần che chắn kỹ càng khi ra nắng. Bạn có thể sử dụng thêm các loại mũ, áo khoác, găng tay, kính râm… để bảo vệ da hiệu quả.

Dưới đây là 1 số sản phẩm chứa vitamin C mà bạn có thể tham khảo.

