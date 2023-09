5 loại cá giàu DHA tốt cho sức khỏe của trẻ

Các loại cá giàu DHA (axit docosahexaenoic) là một lựa chọn tuyệt vời cho việc bổ sung vào chế độ ăn uống của trẻ nhỏ. DHA là một loại axit béo omega-3 quan trọng, được coi là một thành phần chính trong việc phát triển não bộ và thị lực của trẻ.

Việc bổ sung DHA cho trẻ thông qua việc ăn cá giàu DHA có thể giúp cải thiện trí tuệ, tăng cường khả năng học tập, phát triển thị lực và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của hệ thần kinh. Ngoài ra, DHA còn có tác dụng bảo vệ tim mạch và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Các loại cá giàu DHA thích hợp cho trẻ ăn

Khi trẻ bắt đầu ăn dặm, điều đầu tiên mà hầu hết các bậc cha mẹ nghĩ đến là cá giàu protein chất lượng cao và DHA. Trên thực tế, cho trẻ ăn cá thường xuyên rất có lợi cho cơ thể, vì cá là nguồn cung cấp DHA dồi dào, ăn khoảng 3 bữa một tuần giúp não bộ của trẻ phát triển nhanh chóng.

Theo một nghiên cứu cho thấy trẻ ăn cá ít nhất 1 lần/tuần có chất lượng giấc ngủ tốt hơn và điểm IQ trung bình cao hơn 4,8 điểm so với trẻ không ăn cá hoặc hiếm khi ăn cá. Một nghiên cứu khác trên tạp chí y khoa "The Lancet" cũng cho thấy chỉ số IQ của trẻ nhỏ được cải thiện đáng kể nếu ăn 3-4 bữa hải sản mỗi tuần.

Nhưng nếu cha mẹ muốn bổ sung DHA, kích hoạt vùng hải mã chịu trách nhiệm về trí nhớ và tăng chỉ số IQ cho con mình, đừng bỏ qua 5 loại cá dưới đây.

1. Cá thu Đại Tây Dương

Cá thu Đại Tây Dương được ví như một kho tàng dinh dưỡng, cứ 100g thịt cá chứa 1401mg DHA, đồng thời rất giàu vitamin, vitamin B6, vitamin B12, protein và các chất dinh dưỡng khác.

Loại cá này có vị nhạt, thịt tươi, ít gai, ngon nhất khi ăn vào mùa thu đông. Khi chọn cá thu, nên chọn những con có mắt cá trong, sáng, thân màu xanh nhạt, hoa văn trên lưng sáng, thân căng và chắc thịt, có độ đàn hồi tốt.

2. Cá hồi

Khi đến giai đoạn ăn dặm, nhiều người mẹ chọn mua cá hồi cho con. Giá trị dinh dưỡng của cá hồi quả thực rất vượt trội, 100g thịt cá chứa 1104mgDHA, chỉ đứng sau cá thu.

Thịt cá hồi nhìn rất đẹp, màu đỏ cam nổi bật nhờ giàu astaxanthin. Không nên đánh giá thấp khả năng chống oxy hóa của astaxanthin, nó gấp 100 lần so với beta carotene, gấp 1000 lần so với vitamin E và 6000 lần so với vitamin C!

Nhìn chung, thịt cá hồi tươi có màu sáng bóng, khi ấn vào thân cá, thịt chắc, đàn hồi, mang có màu đỏ tươi, không dính, không có mùi tanh nồng nặc, mắt cá trong, không đục.

3. Cá thu ngừ

Cá thu ngừ là họ hàng gần với cá thu Đại Tây Dương nên trông hơi giống nhau. Hàm lượng DHA thấp hơn cá thu Đại Tây Dương một chút là 1012mg/100g, lưng cá màu xanh đen, bụng màu xám bạc, hai bên có các đốm kích thước khác nhau, thịt mềm.

Cuối xuân đầu hè, cá thu ngừ đã đẻ xong, trứng, mỡ đã về trong cơ thể cá, thịt căng mọng, ăn vào thời điểm này là ngon nhất. Khi mua mẹ nên chọn những con có mắt cá trong, thân cá săn chắc, thẳng không bị cong.

4. Cá thu đao Nhật Bản

Cá thu đao rất giàu protein, sắt, vitamin A, canxi và vitamin D. Mỗi 100g thịt cá chứa 648mg DHA là dưỡng chất không thể thiếu cho sự tăng trưởng và phát triển của bé.

Cá thu đao tươi, phần nhọn của hàm dưới có màu vàng sáng, bụng dày thịt, mắt trong, đuôi thẳng khi cầm vào.

5. Cá mòi

Hàm lượng DHA của cá mòi ít hơn nhiều so với cá thu, chỉ 99mg trên 100g. Lý do được khuyên dùng cho trẻ em là vì nó có hàm lượng canxi cao, 70mg trên 100g canxi, có thể nói là đứng đầu trong số các loại thực phẩm.

Ngoài ra, nó rất giàu vitamin D, có thể làm tăng tỷ lệ hấp thu canxi, có lợi cho sự phát triển răng và xương của trẻ em. Tuy nhiên, cá mòi có nhiều xương nhỏ nên mẹ cần cẩn thận cho con ăn.

Cuối cùng, người mẹ cần chú ý rằng, khi cho trẻ ăn dặm, chỉ nên ăn với số lượng ít rồi tăng dần. Nếu có bất kỳ dấu hiệu dị ứng nào với cá, mẹ nên ngừng cho con ăn ngay lập tức và đưa tới bác sĩ kiểm tra.