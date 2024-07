Khác với kem chống nắng, toner không phải là món chăm sóc da bắt buộc trong quy trình skincare. Tuy nhiên, nếu dùng toner hàng ngày, làn da của bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích, đặc biệt là đối với nàng da dầu, lỗ chân lông to. "Nhiều người sở hữu làn da dầu gặp phải tình trạng lỗ chân lông to và nổi mụn. Vậy nên, bạn hãy cân nhắc những thành phần có thể giải quyết các vấn đề này", theo bác sĩ Heidi Goodarzi tại California. Bác sĩ Heidi Goodarzi gợi ý một số thành phần thường thấy ở toner rất hữu ích trong việc kiềm dầu, làm sạch da và thu nhỏ lỗ chân lông như AHA, BHA hay niacinamide. Để không phải suy nghĩ nhiều trong việc lựa chọn toner khi đi mua sắm, nàng gặp phải tình trạng lỗ chân lông to hãy tham khảo ngay 5 lọ toner sau đây.

Ren Clean Skincare Ready Steady Glow Daily AHA Tonic

Lọ toner của Ren là sản phẩm rất đa nhiệm. Chỉ với một bước thoa toner, làn da của bạn sẽ được giải phóng khỏi tế bào chết, dầu thừa, từ đó ngày càng tươi sáng và mịn màng. Lọ toner cũng mang đến hiệu quả cung cấp độ ẩm, phù hợp để dùng hàng ngày nhờ công thức dịu nhẹ, hạn chế kích ứng. Bên cạnh khả năng làm se nhỏ lỗ chân lông về phần nhìn thì với các thành phần như Lactic Acid, Salicin, Azelaic Acid, lọ toner còn góp phần làm giảm nếp nhăn, đốm thâm, để lại cho bạn làn da căng bóng, rạng rỡ.

Dickinson's Original Witch Hazel Pore Perfecting Toner

Nếu sở hữu làn da dầu, chị em nên tham khảo lọ toner trên của Dickinson's. Với công thức chứa 100% thành phần tự nhiên, lọ toner sẽ giúp làm sạch, trả lại cho làn da độ tươi mới. Sản phẩm còn mang đến tác dụng loại bỏ dầu thừa, làm mờ lỗ chân lông nhưng không khiến da bị khô. Không chỉ phù hợp với làn da dầu, lọ toner của Dickinson's còn là lựa chọn đáng tham khảo nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm.

Thayers Alcohol-Free Rose Petal Witch Hazel Facial Toner

Các thành phần nổi bật của lọ toner trên bao gồm nước hoa hồng, lô hội và chiết xuất cây phỉ… Nhờ vậy, sản phẩm mang đến nhiều lợi ích cho làn da bóng dầu, có xu hướng nổi mụn. Lọ toner còn góp phần giải quyết những vấn đề như mụn, lỗ chân lông to, bóng dầu ở vùng chữ T hay da xỉn màu. Lọ toner phù hợp với cả làn da nhạy cảm và không gây nên tình trạng khô tróc, căng kéo. Trong trường hợp bạn đang gặp phải tình trạng mụn, lọ toner còn góp phần giảm sưng đỏ, xoa dịu làn da.

Pixi Glow Tonic

Lọ toner của Pixi chứa thành phần nổi bật là Glycolic Acid. Đây là hoạt chất giúp loại bỏ tế bào chết, cải thiện độ sáng mịn cho làn da. Bên cạnh Glycolic Acid, lọ toner còn có chiết xuất nhân sâm để kích thích máu lưu thông, giúp da thêm sáng hồng, rạng rỡ. Sản phẩm thích hợp với người da dầu, lỗ chân lông to nhờ khả năng loại bỏ dầu thừa, thanh lọc làn da. Lọ toner không chứa cồn, đồng thời có thêm thành phần lô hội để xoa dịu da, cấp ẩm tức thì. Không chỉ làn da dầu, các loại da khác cũng có thể kết thân với sản phẩm dịu nhẹ nhưng làm sáng da, thu gọn lỗ chân lông hiệu quả này.

Ole Henriksen Balancing Force Oil Control Toner

Lọ toner trên được thiết kế để phù hợp với làn da dầu. Các thành phần như glycolic và salicylic acid mang đến hiệu quả điều tiết bã nhờn, loại bỏ những tàn dư gây bít tắc lỗ chân lông. Dù làm sạch da hiệu quả, sản phẩm vẫn có độ dịu nhẹ, không gây bào mòn da. Lọ toner còn góp phần cải thiện tình trạng lỗ chân lông to và làm đều màu, nâng tông da tươi sáng. Bảng thành phần của lọ toner cũng có sự xuất hiện của các chất chống oxy hóa góp phần nuôi dưỡng, bảo vệ làn da.

