5 sản phẩm thu nhỏ lỗ chân lông đáng sắm nhất, bác sĩ cũng khuyên dùng

Tình trạng lỗ chân lông to là vấn đề khiến không ít chị em phiền lòng. Vốn dĩ, kích thước lỗ chân lông được quy định bởi yếu tố bẩm sinh nên bạn không thể thu nhỏ chúng lại. Tuy nhiên, bằng một số sản phẩm chăm sóc da nhất định, bạn có thể khiến lỗ chân lông trên da nhỏ mịn hơn về phần nhìn. Bác sĩ Joshua Zeichner tại New York giải thích thêm rằng: "Khi các cặn bẩn tích tụ trong da, lỗ chân lông trông sẽ to hơn. Vậy nên, cách tốt nhất để tạo cảm giác lỗ chân lông nhỏ mịn chính là loại bỏ dầu thừa, tế bào chết trên da".

Bác sĩ Joshua Zeichner khuyên chị em nên tìm kiếm những sản phẩm chứa các thành phần như salicylic acid, retinol để thu nhỏ lỗ chân lông vì chúng có tác dụng loại bỏ tế bào chết, kích thích da tái tạo. Bác sĩ Mona Gohara tại Connecticut bổ sung thêm rằng tình trạng da khô cũng có thể tạo cảm giác da kém mịn màng, khiến lỗ chân lông hiện hữu rõ hơn. Do đó, chị em nên tham khảo các công thức chứa hyaluronic acid để giúp da trông căng mịn hơn. Sau đây là 5 sản phẩm thu nhỏ lỗ chân lông chất lượng, chị em đừng bỏ qua nếu muốn nâng cấp làn da.

Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid

Sản phẩm của Paula's Choice có thành phần nổi bật là salicylic acid. Hoạt chất này có thể hòa tan trong dầu, từ đó dễ dàng đi sâu vào lỗ chân lông và loại bỏ tế bào chết tích tụ. Với 2% salicylic acid, lọ dung dịch của Paula's Choice sẽ giải phóng lỗ chân lông khỏi cặn bẩn, để lại cho bạn làn da tươi sáng, mịn màng hơn. Sản phẩm còn mang đến hiệu quả kiềm dầu và hỗ trợ trị mụn. Kết cấu của sản phẩm lỏng nhẹ, thẩm thấu vào da nhanh chóng mà không tạo cảm giác bết dính, khó chịu. Ngoài ra, lọ dung dịch còn chứa trà xanh có vai trò xoa dịu, củng cố hàng rào bảo vệ da.

SK-II Facial Treatment Essence

Lọ "nước thần" nổi tiếng của SK-II được coi là sản phẩm toàn năng. Lọ essence mang đến hiệu quả thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện kết cấu da và kích thích tái tạo các tế bào da mới. AHA là một trong những thành phần nổi bật của sản phẩm. Hoạt chất này mang đến tác dụng tẩy da chết nhẹ nhàng, làm sạch lỗ chân lông và làm mờ nếp nhăn. Công thức của lọ "nước thần" còn chứa thành phần đặc trưng của hãng là Pitera rất giàu chất dinh dưỡng, từ đó tăng cường độ căng mọng, mịn màng cho làn da.

La Roche-Posay Effaclar Salicylic Acid Acne Treatment

Lọ serum của La Roche-Posay là sản phẩm hữu ích đối với những ai gặp phải tình trạng mụn và lỗ chân lông to. Bác sĩ Mona Gohara cho biết rằng sản phẩm này "giàu dưỡng chất cô đặc, nhưng vẫn dễ để bôi chồng với các món skincare khác". Điểm sáng nhất của lọ serum chính là phức hợp Triple Acid bao gồm 1.5% salicylic acid, glycolic acid và lipo-hydroxy acid để tối ưu hóa hiệu quả loại bỏ tế bào chết. Sản phẩm không hề khắc nghiệt với làn da nhờ các thành phần như niacinamide, nước khoáng đặc trưng của hãng có tác dụng xoa dịu da, hạn chế kích ứng.

RoC Derm Correxion Fill + Treat Advanced Retinol Serum

Lọ serum của RoC chứa 3 dạng hyaluronic acid, mang đến tác dụng "cấp ẩm, làm đầy nếp nhăn, giảm thiểu sự xuất hiện của lỗ chân lông", theo bác sĩ Joshua Zeichner. Sản phẩm còn chứa retinol kích thích sản sinh collagen, ngăn ngừa sự tích tụ của tế bào chết. Thành phần retinol cũng là lựa chọn lý tưởng để khắc phục tình trạng lỗ chân lông to, đồng thời giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa khác. Dù là sản phẩm chứa retinol, lọ serum trên vẫn thích hợp để bôi vào cả buổi tối lẫn sáng. Tuy nhiên, trong quy trình sáng, chị em cần thoa kem chống nắng cẩn thận vì retinol khiến da nhạy cảm hơn với ánh mặt trời.

Dr Dennis Gross Alpha Beta Universal Daily Peel

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm đặc trị, giúp cải thiện kết cấu và tông da một cách mạnh mẽ, hãy tham khảo miếng peel da của Dr Dennis Gross. Sản phẩm này có retinol, 5 loại acid tẩy da chết, chiết xuất hoa cúc, trà xanh để giải quyết một loạt vấn đề của làn da như lỗ chân lông to, nếp nhăn, tăng sắc tố da… Đối với mỗi lần sử dụng, bạn sẽ có hai miếng pad: Miếng thứ nhất để tẩy tế bào chết, miếng thứ hai chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da, trung hòa các gốc tự do, từ đó tăng cường hiệu quả "chống già".

