5 lọ toner Hàn Quốc làm sáng siêu đỉnh, da xấu mấy cũng được "hóa phép" thành mịn đẹp mướt mát

1. Acwell Licorice pH Balancing Cleansing Toner (Khoảng 417.000 VNĐ)

Biên tập viên của chuyên trang về chăm sóc da The Klog thích mọi thứ của lọ toner này (có lẽ nhiều người dùng cũng vậy bởi sản phẩm nhận được ít nhất 600 lượt đánh giá 5 sao). Sản phẩm có độ pH 5.5, hiệu quả trong việc cân bằng làn da. Chiết xuất trà xanh có trong lọ toner giúp xoa dịu làn da nhạy cảm, đồng thời làm mờ đi rõ rệt những vùng da tối màu, những tỳ vết như sẹo mụn, đốm nâu gây ra bởi ánh nắng cũng sẽ dần biết mất. Thành phần rễ cây hoa mẫu đơn, nước cam thảo có trong lọ toner như một chất làm trắng tự nhiên sẽ giúp bạn có được làn da đều màu, căng sáng lấp lánh. Cuối cùng, lọ toner này được thiết kế để dành cho mọi loại da.

2. Isntree Green Tea Fresh Toner (Khoảng 394.000 VNĐ)

Nếu bạn sở hữu làn da dầu hoặc hỗn hợp, bạn sẽ thích công thức của lọ toner chứa những tổ hợp chiết xuất từ thực vật, cùng tinh chất trà xanh này. Những thành phần tự nhiên có trong sản phẩm sẽ giúp điều tiết bã nhờn, giảm thiểu tình trạng da bóng dầu (điều này rất phù hợp với mùa Xuân – Hè), đồng thời có khả năng phù phép cho bạn làn da tươi sáng, rạng rỡ hơn.

3. Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner (Khoảng 390.000 VNĐ)

Có lý do để vitamin C trở thành một trong những thành phần hot nhất trong vài năm trở lại đây và đó không gì khác chính là nhờ khả năng làm sáng da của chất chống oxy hóa này. Bên cạnh đó, vitamin C còn hỗ trợ rất tốt việc chống lão hóa, làm mờ lỗ chân lông, xóa mờ đốm nâu, sẹo mụn trên da. Lọ toner của Some By Mi ngoài sự có mặt của vitamin C thì còn chứa 88% galactomyces ferment filtrate – một sản phẩm phụ của quá trình lên men rượu sake. Thành phần men này sẽ giúp làm sáng, cấp ẩm và cho bạn một kết cấu da mịn màng, trẻ lâu.

4. Tony Moly Wonder Rice Smoothing Toner (Khoảng 260.000 VNĐ)

Nước gạo lên men đã được dùng qua hàng thế kỷ để làm sáng những làn da xám xịt, kém đều màu và thành phần này cũng góp mặt trong lọ toner của Tony Moly. Ngoài ra, lọ toner này còn chứa cả chiết xuất hoa quả và tất thảy sẽ giúp thanh lọc làn da, làm sáng và cải thiện kết cấu da sần sùi trở nên mịn màng, rạng rỡ hơn.

5. COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner (Khoảng 320.000 VNĐ)

Mọi làn da đều có thể được hưởng lợi từ lọ toner tẩy da chết này của Cosrx, đặc biệt là làn da dễ lên mụn. Công thức của lọ toner có chứa AHA và BHA sẽ hợp lực để loại bỏ tế bào chết, cải tổ kết cấu da, điều trị và ngăn mụn bùng phát. Kết quả, bạn sẽ có được làn da mịn màng, tươi sáng và có độ glow chuẩn đẹp. Lọ toner này cũng không hề mang đến cảm giác châm chích mà trái lại, khá thân thiện, dịu nhẹ vì chứa nước khoáng từ Jeju.

