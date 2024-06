5 lọ sữa rửa mặt Hàn Quốc dịu nhẹ nhưng vẫn làm sạch sâu đến từng lỗ chân lông

Trong quy trình chăm sóc da hàng ngày, bước làm sạch với sữa rửa mặt đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện làn da. Sữa rửa mặt giúp loại bỏ cặn bẩn, dầu thừa tích tụ để làn da thông thoáng hơn, từ đó dễ dàng thẩm thấu dưỡng chất từ các sản phẩm skincare kế tiếp, và trở nên khỏe mạnh theo thời gian.

Có rất nhiều loại sữa rửa mặt để chị em lựa chọn nhưng theo bác sĩ Adebola Dele-Michael tại New York: "Độ dịu nhẹ chính là tiêu chí để chọn sữa rửa mặt, đặc biệt là khi bạn muốn giữ làn da ẩm mềm, không bị khô tróc". Nếu yêu thích mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, bạn hãy tham khảo 5 lọ sữa rửa mặt dịu nhẹ sau đây.

Some By Mi 30 Days Miracle Acne Clear Foam

Nếu sở hữu làn da có xu hướng lên mụn, bạn hãy tham khảo lọ sữa rửa mặt đến từ Some By Mi. Thành phần nổi bật của lọ sữa rửa mặt chính là bộ 3 hoạt chất tẩy da chết AHA, BHA và PHA. Các thành phần này sẽ loại bỏ các tế bào già cỗi, bụi bẩn để lỗ chân lông được thoáng sạch. Dù làm sạch sâu nhưng lọ sữa rửa mặt vẫn đủ nhẹ nhàng với cả làn da nhạy cảm, đồng thời không tạo cảm giác khô da sau khi dùng. Lý do là bởi, công thức của lọ sữa rửa mặt chứa chiết xuất rau má giúp xoa dịu và tăng cường hàng rào bảo vệ da.

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule Foam

Sản phẩm của Skin1004 là sữa rửa mặt tạo bọt, thích hợp cho làn da dầu và da có xu hướng lên mụn. Lọ sữa rửa mặt giúp lấy đi cặn bẩn, dầu thừa tích tụ sau cả một ngày dài. Với chiết xuất rau má và độ pH lý tưởng là 5.5, lọ sữa rửa mặt không khiến da mất nước mà vẫn bảo toàn độ ẩm cho da sau khi dùng. Ngoài khả năng làm sạch da, lọ sữa rửa mặt còn hỗ trợ trị mụn và kiềm dầu. Sau một thời gian sử dụng, lọ sữa rửa mặt sẽ góp phần làm sáng da, giảm thâm và tạo cảm giác lỗ chân lông nhỏ mịn hơn. Đây là lọ sữa rửa mặt phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm.

Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser

Nếu yêu thích các sản phẩm chăm sóc da Hàn Quốc, chắc hẳn chị em sẽ biết tới lọ sữa rửa mặt "nổi đình nổi đám" này. Thành phần nổi bật của lọ sữa rửa mặt là chiết xuất từ dầu cây tràm trà có tác dụng kháng khuẩn, bảo vệ da. Sản phẩm làm sạch hiệu quả nhưng không bào mòn hay gây khô da. Thậm chí, lọ sữa rửa mặt còn góp phần củng cố hàng rào tự nhiên của làn da thêm khỏe mạnh. Bảng thành phần của lọ sữa rửa mặt có chứa betaine salicylate, hoạt chất này mang đến công dụng làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết. Chưa hết, với thành phần allantoin, lọ sữa rửa mặt sẽ làm giảm kích ứng, mẩn đỏ và chị em sẽ cảm nhận thấy làn da mềm mại sau khi được làm sạch chứ không bị khô căng.

INNISFREE Green Tea Amino Cleansing Foam

Thêm một sản phẩm dịu nhẹ đáng để chị em tham khảo, đó là sữa rửa mặt dưỡng ẩm từ trà xanh của INNISFREE. Lọ sữa rửa mặt tạo bọt bông xốp, mềm mịn giúp làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm tồn đọng trên da mặt. Phức hợp amino acid và thành phần hyaluronic acid có tác dụng cân bằng độ ẩm, tạo độ mềm mịn cho làn da. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng hỗ trợ kiềm dầu, thích hợp để dùng trong mùa hè nóng bức. Lọ sữa rửa mặt có hương thơm dễ chịu, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Klairs Rich Moist Foaming Cleanser

Sửa rửa mặt của Klairs là sản phẩm tạo bọt sẵn nên giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn nhận được hiệu quả làm sạch da tối ưu. Lọ sữa rửa mặt không chứa chất tẩy rửa mà chứa các amino acid giúp làm sạch sâu, cân bằng độ pH, tránh tình trạng da khô căng, kích ứng. Bên cạnh khả năng làm sạch, hạn chế ma sát gây tổn thương, lọ sửa rữa mặt tạo bọt sẵn còn có HA, ceramide 3, tinh dầu ô-liu cùng nhiều chiết xuất thực vật khác để tăng cường giữ ẩm cho làn da sau bước làm sạch.

Ảnh: Sưu tầm