"Da dầu thường được quy định bởi gen. Tuy nhiên đôi khi, tình trạng da bóng dầu cũng là do ảnh hưởng của một số yếu tố khác", theo bác sĩ Jeannette Graf tại New York. "Sự thay đổi nội tiết tố, căng thẳng, quy trình chăm sóc da hàng ngày, tình trạng mất nước hoặc thời tiết đều có thể khiến làn da dễ bóng dầu hơn". Bác sĩ còn cho biết thêm rằng vấn đề da bóng nhờn trở nên phổ biến vào những tháng nóng ẩm.

Tuy nhiên, nếu biết cách chăm sóc da và lựa chọn sản phẩm skincare khéo léo, làn da dầu của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, ít bóng nhờn nhưng vẫn căng mọng rạng rỡ. Sau đây là quy trình chăm sóc da buổi sáng chỉ 5 bước dành cho nàng da dầu trong mùa hè.

Làm sạch da

Các chuyên gia đều đồng ý rằng, bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da luôn là làm sạch: "Sữa rửa mặt sẽ loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và những tàn dư khác trên da", theo bác sĩ Tess Mauricio tại Beverly Hills, Hoa Kỳ. Bước làm sạch sẽ tạo cảm giác dễ chịu, sảng khoái và giúp làn da sẵn sàng hấp thu tốt hơn dưỡng chất từ các bước skincare kế tiếp. Bạn cũng không nhất thiết phải dùng sữa rửa mặt cho bước làm sạch vào buổi sáng. "Khi bạn cảm thấy làn da bóng dầu sau khi ngủ dậy, hãy làm sạch với sữa rửa mặt. Nếu không, bạn hãy thử dùng nước tẩy trang". Sản phẩm nước tẩy trang sẽ nhẹ nhàng làm sạch, "đánh thức" làn da.

Toner

Toner không phải là món skincare bắt buộc trong quy trình, nhưng lại đem đến nhiều lợi ích cho làn da dầu. Sau khi làn da được làm sạch bằng sữa rửa mặt, các chuyên gia khuyên bạn nên thoa toner. "Toner sẽ cân bằng độ pH, làm săn chắc da, nhẹ nhàng tẩy tế bào chết và tạo điều kiện để các thành phần hoạt tính thẩm thấu tốt hơn", theo bác sĩ Tess Mauricio.

Serum

Quy trình chăm sóc da buổi sáng tập trung vào việc bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, từ đó chống lão hóa hiệu quả. Đây chính là lý do, nàng da dầu rất nên bổ sung serum chứa thành phần chống oxy hóa như vitamin C vào quy trình skincare buổi sáng. Bác sĩ Lauren Penzi tại New York cho biết: "Serum chứa chất chống oxy hóa sẽ bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, đồng thời tăng độ tươi sáng, rạng rỡ cho da". Serum vitamin C cũng giúp cải thiện những vấn đề tuổi tác sẵn hiện hữu trên da như nếp nhăn, đốm nâu… Chị em nên chọn loại serum vitamin C phù hợp với làn da dầu để không tạo cảm giác nặng nề hay gây bít tắc lỗ chân lông.

Kem dưỡng ẩm

"Kem dưỡng sẽ giúp cấp nước và duy trì sự cân bằng độ ẩm cho làn da", theo bác sĩ Tess Mauricio. "Ngay cả khi bạn sở hữu làn da dầu hoặc có xu hướng lên mụn, kem dưỡng ẩm vẫn là sản phẩm cần thiết". Khi cung cấp độ ẩm hợp lý cho làn da, sự tiết bã nhờn sẽ được kiểm soát tốt hơn. Trong những ngày hè nóng bức, chị em nên ưu tiên loại kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ, dành riêng cho làn da dầu để tránh gây bít tắc lỗ chân lông hay sinh mụn.

Kem chống nắng

Đối với mọi loại da, kem chống nắng luôn là sản phẩm quan trọng nhất trong quy trình. Do đó, không có gì phải bàn cãi khi nàng da dầu nên bôi kem chống nắng mỗi ngày, bất kể trời nắng hay mưa. "Kem chống nắng sẽ bảo vệ làn da khỏi những tia UV gây hại, từ đó ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm thiểu các tổn thương do ánh nắng". Giống như mọi sản phẩm skincare, bạn cũng cần chọn loại kem chống nắng phù hợp với làn da dầu. Kem chống nắng cho làn da dầu không chỉ bảo vệ da hiệu quả mà còn tạo cảm giác thoải mái, ráo mịn khi bôi.

*Gợi ý các sản phẩm cho da dầu

CeraVe Foaming Facial Cleanser

Nơi mua: Watsons

Murad Clarifying Toner

Nơi mua: Murad



SkinCeuticals Silymarin CF

Nơi mua: Skinceuticals



The Inkey List Omega Water Cream

Nơi mua: Little London



EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46

Nơi mua: EltaMD



