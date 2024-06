Truy lùng sữa rửa mặt Dr.Baumann Sơn Tùng M-TP sử dụng trong Dance Challenge đang được ngàn chị em yêu thích săn đón

Không chỉ "Đừng Làm Trái Tim Anh Đau" mà qua đoạn video ngắn ngủi Sơn Tùng M-TP còn nhắn nhủ thêm thông điệp "Đừng Làm Làn Da Anh Đau". Vì với sữa rửa mặt tự thân BIONOME của Dr.Baumann, làn da sẽ được bao bọc an toàn với khả năng làm sạch dịu nhẹ nhưng vẫn loại bỏ được đến 5 vấn đề của da với tiêu chuẩn BIONOME - chất lượng an toàn cho làn da và sức khỏe khắt khe nhất thế giới.

Sơn Tùng M-TP cùng sản phẩm sữa rửa mặt tự thân Cleansing Gel của Dr.Baumann.

Cleansing Gel Gel Dr.Baumann - Sữa rửa mặt tự thân được Sơn Tùng M-TP lựa chọn trong video Dance Challenge trên Tiktok có thể đỉnh cỡ nào?



Sữa rửa mặt được chứng nhận và cam kết chất lượng mà triệu làn da nhạy cảm tin dùng:

Đạt chuẩn BIONOME: Cam kết không sử dụng hóa chất độc hại, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng.

Sản phẩm uy tín từ Đức: Được sản xuất tại Đức, đảm bảo chất lượng và an toàn cho làn da được bác sĩ hơn 48 quốc gia khuyên dùng.

Thuần chay 100%: Không chứa thành phần từ động vật và không thử nghiệm trên động vật. Thân thiện với cả động vật và môi trường

Tín đồ skincare chia sẻ lý do mà bạn không nên bỏ qua sữa rửa mặt tự thân Cleansing Gel đến từ Đức của Dr.Baumann

Sữa rửa mặt được hàng ngàn làn da tin dùng

Khi được hỏi lý do vì sao lại lựa chọn Cleansing Gel mà không phải bất kỳ sản phẩm khác, hầu hết người dùng đều đánh giá rất cao về khả năng làm sạch tốt nhưng không khiến da bị khô căng, khó chịu. Sự an toàn tuyệt đối được hãng cam kết về sự an toàn của sữa rửa mặt tự thân này, khẳng định sự dịu lành tuyệt đối cho mọi làn da kể cả làn da nhạy cảm nhất.



Cảm nhận sau khi rửa mặt với Cleansing Gel Dr.Baumann:

Người dùng Thùy An"Sữa rửa mặt của hãng Dr.Baumann dùng thích cực luôn ạ. Bề mặt da sạch nhưng vẫn giữ và cảm nhận được độ ẩm và mềm mại của da ngay sau khi rửa xong, chứ không hề khô hay khó chịu trên bề mặt. Da sạch, căng mịn và sáng hơn, lỗ chân lông cũng thu nhỏ. Đặc biệt là không bị tốn quá nhiều lượng sữa rửa mặt cho 1 lần dùng."

Người dùng Tuấn Peter đánh giá về sữa rửa mặt tự thân Dr.Baumann "Sản phẩm không chỉ làm sạch da mà còn cung cấp dưỡng chất cho làn da mềm mại và mịn màng. Thành phần tự nhiên và không chứa hóa chất gây hại là điểm mạnh của sản phẩm. Da mình cảm thấy sảng khoái và không bị khô sau khi sử dụng. Đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho việc chăm sóc da hàng ngày"

Mỹ phẩm tự thân Bionome Dr.Baumann có gì ưu việt?

Mỹ phẩm tự thân Bionome chỉ sử dụng những thành phần chất lượng cao, giống hệt da hoặc tương thích với các thành phần có trong cấu trúc của da. Mỗi thành phần có mặt trong bảng thành phần đều có lý do lợi ích cho làn da.

Không sử dụng những thành phần dư thừa, không mang lại lợi ích cho da.

Cam kết không sử dụng các thành phần có hại cho da và sức khỏe: mùi hương tổng hợp, tất cả các chất bảo quản hóa học, dầu khoáng.

Loại bỏ hoàn toàn các chất chống nắng có hại như: Oxybenzone, Avobenzone, Octinoxate, Octinoxate......

Có thể nói, mỹ phẩm tự thân Bionome là mỹ phẩm thuần khiết, sạch và lành tính, an toàn cho khách hàng khi sử dụng, bao gồm những làn da đang bị nhiễm corticoid, nhạy cảm, kích ứng mỹ phẩm và ngay cả cho mẹ bầu, baby.

Dr.Baumann tôn trọng khách hàng bằng cách nói thật.

Hơn 34 năm qua, Dr.Baumann chỉ tập trung cho chất lượng thành phần và hiệu quả cho làn da. Khi làn da thật sự khỏe mạnh thì làn da mới thật sự đẹp, làn da được khỏe đẹp bền vững chính là đáp án của chất lượng Dr.Baumann dành cho khách hàng của mình. Đặc biệt, mỗi khách hàng đang sử dụng sản phẩm đạt tiêu chuẩn BIONOME của Dr.Baumann chính là đang góp vào 1 phần công việc bảo vệ môi trường và bảo vệ động vật.

Bionome - Chất lượng cho một làn da khỏe đẹp

Với mỹ phẩm lành tính và minh bạch rõ ràng, thương hiệu Dr.Baumann đang là lựa chọn yên tâm của nhiều bác sĩ và spa khắp nơi trên thế giới. Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm Dr.Baumann tại hệ thống đại lý khắp cả nước qua trang web chính thống của Dr.Baumann tại Việt Nam https://drbaumann.vn/

