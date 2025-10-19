5 lọ sữa rửa mặt Hàn Quốc dịu nhẹ dùng siêu thích, da đẹp lên từ bước làm sạch

Sữa rửa mặt là một sản phẩm không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày, giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và các tạp chất, đồng thời giữ cho làn da luôn sạch sẽ, khỏe mạnh. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp mỹ phẩm, đặc biệt là từ các thương hiệu Hàn Quốc, thị trường sữa rửa mặt hiện nay rất đa dạng và phong phú. Dưới đây là 5 lọ sữa rửa mặt Hàn Quốc được đánh giá cao về chất lượng, dịu nhẹ và hiệu quả làm sạch sâu.

Beauty of Joseon Green Plum Refreshing Cleanser

Sữa rửa mặt Beauty of Joseon Green Plum Refreshing Cleanser là một lựa chọn tuyệt vời cho mọi loại da, từ da khô, da hỗn hợp, da dầu đến da nhạy cảm. Với công thức có tính acid nhẹ, sản phẩm giúp bảo vệ hàng rào ẩm của da, không làm mất đi lượng dầu tự nhiên của da, trong khi vẫn có khả năng loại bỏ bụi bẩn và tạp chất hiệu quả. Sản phẩm này còn được chiết xuất từ những thành phần thực vật giàu chất chống oxy hóa như mận xanh, đậu xanh và trà xanh, giúp làm dịu da, giảm viêm và dưỡng ẩm.

Sữa rửa mặt này được nhiều người yêu thích, bao gồm cả những người có làn da nhạy cảm, nhờ vào khả năng làm sạch mà không gây kích ứng hay làm khô da. Chất gel trong suốt tạo bọt nhẹ nhàng, giúp cân bằng lượng dầu thừa trên da và vẫn giữ cho da cảm giác mềm mại, ẩm mịn sau khi rửa.

Nơi mua: Watsons

Biodance Collagen Mask to Foam Cleanser

Sữa rửa mặt Biodance Collagen Mask to Foam Cleanser là một sản phẩm độc đáo có khả năng chuyển từ dạng gel đàn hồi sang dạng bọt khi tiếp xúc với nước. Sản phẩm này rất thích hợp cho da nhạy cảm, da dầu, da hỗn hợp và da có mụn. Nhờ vào độ pH hơi acid, sản phẩm không làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, đồng thời có khả năng làm sạch sâu các tạp chất và dư lượng dầu thừa trên da mà không gây khô da.

Sữa rửa mặt này còn được bổ sung thêm hyaluronic acid, giúp dưỡng ẩm cho da trong quá trình làm sạch. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một sản phẩm làm sạch sâu nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên cho làn da.

Nơi mua: Olive Young

CosRx Low pH Good Morning Gel Face Cleanser

Một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu CosRx, Low pH Good Morning Gel Face Cleanser là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một sữa rửa mặt nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Với độ pH thấp (từ 5 đến 6), sản phẩm giúp duy trì độ pH tự nhiên của da, không làm hỏng hàng rào bảo vệ da, đồng thời loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm, bụi bẩn và dầu thừa.

Với chiết xuất từ cây dầu tràm trà, sữa rửa mặt này có tác dụng làm dịu da, giảm viêm và ngăn ngừa mụn. Ngoài ra, công thức của sản phẩm còn giúp da được tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, mang đến làn da sáng khỏe và đều màu.

Nơi mua: Beauty Box

Aestura Atobarrier365 Gentle pH-Balancing Foaming Cleanser

Aestura là thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc với các sản phẩm chuyên dành cho da nhạy cảm, và Atobarrier365 Gentle pH-Balancing Foaming Cleanser là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất. Với công thức nhẹ nhàng, không chứa hương liệu hay màu nhân tạo, sữa rửa mặt này giúp làm sạch da mà không gây khô hay kích ứng. Thành phần chính gồm glycerin và chiết xuất trà xanh giúp dưỡng ẩm, làm dịu và bảo vệ hàng rào độ ẩm của da.

Đặc biệt, sản phẩm này còn giúp cải thiện tình trạng da khô, da mất nước, rất thích hợp cho những người có làn da dễ bị kích ứng hoặc trong những thời điểm da gặp vấn đề về độ ẩm.

Nơi mua: Sephora

Anua Heartleaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam

Anua Heartleaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam là lựa chọn tuyệt vời cho những ai có làn da dầu và da hỗn hợp. Với thành phần chính là quercetinol và các chiết xuất từ thực vật, sản phẩm này không chỉ giúp làm sạch sâu mà còn cung cấp dưỡng chất cho da, giúp da mềm mịn và khỏe mạnh. Một điểm cộng của sữa rửa mặt này là không chứa hương liệu và không làm khô da, mặc dù nó có khả năng làm sạch rất hiệu quả.

Sản phẩm cũng bổ sung 0.5% BHA, giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, làm thông thoáng lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn. Đặc biệt, kết cấu sản phẩm khá đặc, chỉ cần một lượng nhỏ để làm sạch toàn bộ khuôn mặt, mang đến hiệu quả vượt trội trong việc làm sạch và dưỡng da.

Nơi mua: Shopee

Ảnh: Sưu tầm