Serum vitamin C là sản phẩm chăm sóc da đa nhiệm. Cụ thể, vitamin C là một chất chống oxy hóa có hiệu lực cao, giúp bảo vệ làn da khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường. Bên cạnh đó, thành phần này còn tăng sinh collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi, săn chắc cho làn da. Việc bổ sung serum vitamin C cho quy trình skincare là một cách hay giúp làm sáng da, chống lão hóa. Chị em chưa cần sắm loại serum vitamin C đắt tiền. Sau đây là 5 lọ serum vitamin C bình dân chất lượng, cải thiện làn da hiệu quả mà vẫn giúp tiết kiệm.

Olay Vitamin C + Peptide 24 Serum

Tình trạng tăng sắc tố da là nỗi lo của khá nhiều nàng. Để cải thiện vấn đề này, chị em nên tìm kiếm lọ serum có tỷ lệ vitamin C đủ đậm đặc nhằm làm sáng những đốm nâu và mảng da xỉn màu. Bác sĩ Marisa Garshick tại New York gợi ý lọ serum của Olay kèm theo nhận xét rằng: "Sản phẩm này làm sáng da trông thấy, mà không tạo cảm giác bết dính". Thành phần nổi bật của lọ serum không chỉ có vitamin C mà còn bao gồm cả lactic acid và peptide giúp tăng cường hiệu quả xóa đốm nâu, kích thích sản sinh collagen, giúp làn da trở nên khỏe khoắn, săn chắc hơn. Lọ serum mỏng nhẹ, giúp bạn dễ dàng makeup, bôi kem dưỡng và kem chống nắng sau đó.

Nơi mua: Wow Mart

L'Oreal Paris 10% Pure Vitamin C Serum

Lọ serum đến từ L'Oreal Paris chứa một số chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do cùng những yếu tố gây hại từ môi trường. Ngoài ra, lọ serum còn có salicylic acid mang đến hiệu quả tẩy da chết nhẹ nhàng, làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm nếp nhăn. Kết cấu mỏng nhẹ giúp sản phẩm thẩm thấu nhanh chóng vào da, không gây bóng nhờn nên thích hợp dành cho làn da dầu. Lọ serum có thể gây khô da nhẹ do tác dụng loại bỏ tế bào chết. Do đó, chị em cần dùng kem dưỡng ẩm sau khi bôi.

Nơi mua: Shopee

CeraVe Vitamin C Serum with Hyaluronic Acid

Lọ serum của CeraVe giúp giải quyết nhiều vấn đề về da như nếp nhăn, đốm nâu, da xỉn màu… Cụ thể, thành phần vitamin C tinh khiết (L-ascorbic acid) giúp dưỡng da sáng và mềm mại. Trong khi đó, vitamin B5 và hyaluronic acid mang đến tác dụng cấp ẩm, xoa dịu để làn da có độ căng mọng. Lọ serum còn chứa 3 dạng ceramide thiết yếu để củng cố hàng rào tự nhiên của làn da. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm và da khô. Thời điểm lý tưởng nhất để bôi lọ serum này là vào buổi sáng, trước khi thoa kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

Nơi mua: Saigon Scent

TruSkin Vitamin C Facial Serum

Lọ serum vitamin C của TruSkin là sản phẩm nổi tiếng và bán rất chạy. Bên cạnh vitamin C, lọ serum còn chứa những thành phần "ngôi sao" như hyaluronic acid, vitamin E, lô hội và dầu jojoba. Vì vậy, lọ serum dưỡng ẩm, xoa dịu và bảo vệ da hiệu quả. Với công dụng tăng sinh collagen, lọ serum sẽ cải thiện làn da thêm săn chắc, mịn màng, đồng thời khiến nếp nhăn mờ dần theo thời gian. Ngoài ra, những khuyết điểm như đốm nâu, sẹo mụn cũng được lọ serum này loại bỏ. Sản phẩm thích hợp dùng cả buổi sáng lẫn buổi tối.

Nơi mua: Finn

Mad Hippie Vitamin C Serum

Lọ serum của Mad Hippie được thiết kế để cải thiện làn da lão hóa, bị tổn thương do ánh nắng và có xu hướng lên mụn. Sản phẩm có khả năng bảo vệ da mạnh mẽ nhờ các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và ferulic acid. Không chỉ góp phần giúp da trẻ lâu hơn và ít khuyết điểm, lọ serum còn mang đến hiệu quả dưỡng ẩm, xoa dịu da nhờ những thành phần như hyaluronic acid, chiết xuất hoa cúc và lá xô thơm…

Nơi mua: Shopee

Ảnh: Sưu tầm