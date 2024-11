Làn da tươi sáng, rạng rỡ là điều mà nhiều chị em mong muốn. Bên cạnh thói quen bôi kem chống nắng mỗi sáng, bất kể thời tiết nắng hay mưa, chị em có thể bổ sung kem dưỡng ẩm có công dụng làm sáng da vào quy trình. Một số loại kem dưỡng làm sáng da còn tích hợp thêm chức năng chống lão hóa, từ đó giúp quy trình làm đẹp của chị em trở nên đa năng hơn. Sau đây là 5 lọ kem dưỡng làm sáng da chất lượng, đáng bổ sung cho quy trình skincare.

Caudalie Vinoperfect Instant Brightening Moisturizer

Theo bác sĩ Dendy Engelman tại New York: "Kem dưỡng của Caudalie là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn mong muốn có làn da tươi sáng". Thành phần chủ chốt của lọ kem dưỡng là viniferine - một chất làm sáng da tự nhiên chiết xuất từ nhựa cây nho, được biết đến với khả năng xóa mờ đốm nâu hiệu quả gấp 62 lần so với vitamin C. Sản phẩm có chất kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng mà không tạo cảm giác nặng nề. Lọ kem dưỡng này phù hợp với mọi loại da và đặc biệt lý tưởng để bổ sung cho quy trình chống lão hóa.

Nơi mua: Beauty Box

Cosrx Snail Mucin 92% Repair Cream

Bước dưỡng ẩm đóng vai trò quan trọng trong việc làm sáng da. Khi có độ căng mọng, làn da sẽ trở nên tươi sáng, rạng rỡ hơn. Lọ kem dưỡng của Cosrx là sản phẩm cấp ẩm dồi dào mà chị em nên bổ sung cho quy trình skincare. Sản phẩm chứa tới 92% chất nhầy từ ốc sên giúp khôi phục những tổn thương trên da, củng cố hàng rào tự nhiên, xoa dịu tình trạng kích ứng. Lọ kem dưỡng không chỉ phù hợp với làn da nhạy cảm mà còn là lựa chọn đáng tham khảo nếu bạn sở hữu làn da khô, dễ nổi mụn.

Nơi mua: Cosrx

The INKEY List Symbright Brightening Moisturizer

Kem dưỡng của The INKEY List là sản phẩm bình dân nhưng vẫn mang đến hiệu quả làm sáng da đầy hứa hẹn. Thành phần ngôi sao của lọ kem dưỡng là 0.5% symbright giúp xóa khuyết điểm, làm sáng da hiệu quả. Chiết xuất mận Kakadu giàu vitamin C sẽ tăng độ rạng rỡ, căng mọng cho làn da. Phức hợp tảo đỏ đóng vai trò cung cấp độ ẩm dài lâu, giúp da căng bóng suốt cả ngày. Lọ kem dưỡng không chứa hương liệu nhân tạo, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nơi mua: Little London

Paula's Choice Skincare C5 Super Boost Moisturizer

Lọ kem dưỡng của Paula's Choice là sản phẩm đa chức năng từ cấp ẩm, làm sáng da cho tới chống oxy hóa. Cụ thể, tỷ lệ 5% vitamin C trong lọ kem dưỡng sẽ mang đến hiệu quả làm đều màu da, khắc phục tình trạng xỉn màu để làn da căng bóng, rạng rỡ. Sản phẩm còn có một số thành phần trẻ hóa làn da khác là Hexapeptide-5 giúp giảm nếp nhăn, hỗn hợp lipid màng bọc kép củng cố hàng rào tự nhiên, từ đó duy trì độ ẩm tốt hơn cho da.

Lancôme Absolue Soft Cream Facial Moisturizer

Lọ kem dưỡng của Lancôme là sản phẩm cao cấp, rất đáng bổ sung cho quy trình chống lão hóa. Những thành phần như chiết xuất hoa hồng, Pro-Xylane, bơ hạt mỡ, dầu hạt meadowfoam sẽ kích thích tái tạo tế bào mới, từ đó giúp làn da trở nên căng mọng, mịn màng và săn chắc hơn. Tình trạng nếp nhăn cũng được cải thiện khi chị em chăm chỉ sử dụng lọ kem dưỡng này. Lọ kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ, dễ thấm, thích hợp bôi vào hai buổi sáng - tối và mọi loại da đều có thể tin dùng.

Nơi mua: Lancôme

Ảnh: Sưu tầm