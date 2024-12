"Vitamin C là chất chống oxy hóa bôi ngoài da mang đến rất nhiều lợi ích", theo bác sĩ da liễu Karan Lal tại Arizona, Hoa Kỳ. "Vitamin C có thể giảm thiểu tình trạng tăng sắc tố da và là một trong các yếu tố cần thiết cho những quá trình tế bào nhằm duy trì làn da tươi sáng tự nhiên. Hơn nữa, hoạt chất này còn giúp quét dọn những gốc tự do mà chúng ta gặp phải hàng ngày".

Ngoài khả năng làm sáng da, vitamin C còn đem đến công dụng chống lão hóa. Bác sĩ Omar Ibrahimi tại Connecticut, Hoa Kỳ bổ sung thêm rằng: "Vitamin C là chìa khóa giúp tối ưu sức khỏe của làn da, nó cũng là nhân tố góp phần sản sinh collagen - thứ tạo sự săn chắc và trẻ trung cho da mặt".

Vitamin C thường được tìm thấy trong serum với nồng độ đậm đặc, giúp cải thiện làn da mạnh mẽ. Với khả năng bảo vệ da, serum vitamin C lý tưởng nhất là dùng vào buổi sáng, trước khi bôi kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Giữa nhiều loại serum vitamin C mà chị em có thể tìm thấy trong quá trình mua sắm, sau đây là 5 sản phẩm chất lượng, đáng tham khảo.

La Roche-Posay Pure Vitamin C Face Serum

Lọ serum vitamin C của La Roche-Posay gần như có thể làm được mọi thứ. Sản phẩm chứa vitamin C giúp làm sáng và cải thiện kết cấu da, hyaluronic acid cung cấp độ ẩm, tăng vẻ căng mọng cho da, trong khi salicylic acid đảm nhận nhiệm vụ giảm dầu thừa, hạn chế tình trạng nổi mụn. Chăm chỉ dùng lọ serum này, bạn sẽ thấy làn da không chỉ căng bóng rạng rỡ, mà còn sạch mụn. Lọ serum vitamin C của La Roche-Posay phù hợp với cả làn da nhạy cảm. Bạn nên bôi từ 3 - 4 giọt serum cho vùng da mặt và cổ.

Vichy LiftActiv Vitamin C Serum

Lọ serum vitamin C đến từ Vichy có thêm vitamin E và một chất chống oxy hóa đặc biệt khác được chiết xuất từ thông đỏ. Công thức chống lão hóa này sẽ giúp giải quyết tình trạng da xỉn màu, đồng thời là phẳng nếp nhăn. Lọ serum còn có công dụng bổ sung độ ẩm, xoa dịu và tăng cường sức đề kháng cho da nhờ thành phần hyaluronic acid, glycerin và nước khoáng núi lửa đặc trưng của hãng. Sản phẩm mỏng nhẹ, không tạo cảm giác nặng nề cho làn da. Những nàng sở hữu làn da nhạy cảm, xỉn màu hoặc xuất hiện dấu hiệu lão hóa nên thêm lọ serum này vào quy trình.

CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum

Nếu yêu thích các sản phẩm chăm sóc da dịu nhẹ, được bác sĩ khuyên dùng, bạn không nên bỏ qua lọ serum vitamin C đến từ CeraVe. Vitamin C trong sản phẩm nhà CeraVe là dạng tinh khiết L-ascorbic acid có tỷ lệ 10% giúp giảm nếp nhăn, xóa đốm nâu và làm đều màu da. Sản phẩm rất dịu nhẹ, dành cho mọi loại da vì chứa nhiều thành phần xoa dịu, dưỡng ẩm, củng cố hàng rào tự nhiên của da như hyaluronic acid, vitamin B5, ceramide. Theo thời gian, lọ serum này sẽ giúp làn da mềm mại, rạng rỡ và ngày càng khỏe mạnh.

TruSkin Vitamin C Facial Serum

Lọ serum của TruSkin phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Công thức của lọ serum này chứa nhiều thành phần nổi bật như vitamin C, hyaluronic acid, vitamin E. Như vậy, lọ serum sẽ mang đến hiệu quả cung cấp độ ẩm, làm sáng da, tăng sinh collagen. Ngoài ra, lọ serum còn làm tốt nhiệm vụ vô hiệu các gốc tự do để bảo vệ làn da hiệu quả khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường. Chưa hết, sản phẩm còn có sự xuất hiện của lô hội, dầu jojoba để xoa dịu, làm mềm da tốt hơn nữa. Lọ serum tạo cảm giác thoải mái khi dùng, không khiến da bị nặng nề, bết dính.

Drunk Elephant C-Firma Fresh Day Serum

Lọ serum vitamin C của Drunk Elephant là sản phẩm rất nổi tiếng vì mang đến hiệu quả cải thiện làn da trông thấy. 15% vitamin C trong lọ serum sẽ giúp cải thiện làn da từ xỉn màu, chảy xệ trở nên tươi sáng và săn chắc. Hiệu quả bảo vệ da, chống oxy hóa của lọ serum được phát huy tối ưu hơn nữa nhờ thành phần ferulic acid. Chưa hết, lọ serum còn có 1% tocopherol để tăng sức đề kháng cho da và duy trì độ ẩm. Lọ serum này không chứa tinh dầu, silcone, phẩm màu hay hương liệu nhân tạo.

