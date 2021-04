5 lọ kem mắt thực sự "tẩy mạnh" quầng thâm, trẻ hóa nhan sắc chứ không quảng cáo suông

Dạo quanh một số hội nhóm về làm đẹp, không khó để nhận ra quầng thâm chính là một trong những vấn đề khiến không ít chị em đau đầu. Có nhiều nguyên nhân khiến điều này xảy ra, chẳng hạn như thiếu ngủ, vùng da quanh mắt thiếu ẩm hay do bẩm sinh… Các nàng không thể hoàn toàn xóa bỏ được quầng thâm nhưng có thể cải thiện tình trạng này bằng cách dùng kem mắt. Vấn đề là, sản phẩm nào sẽ thực sự giúp làm mờ quầng thâm chứ không chỉ hứa hẹn viển vông? Đích thân BTV làm đẹp Shannon Lawlor của chuyên trang Who What Wear đã thử và tìm ra được 5 sản phẩm chất lượng sau đây.

1. Ren Clean Skincare Brightening Dark Circle Eye Cream (Khoảng 1.130.000 VNĐ)

Rất nhiều lọ kem mắt khiến làn da mỏng manh của tôi bị kích ứng. Tuy nhiên, sản phẩm này thực sự giúp làn da quanh mắt của tôi trở nên căng khỏe hơn, đủ ẩm mà không có bất cứ một dấu hiệu mẩn đỏ nào. Tôi dùng lọ kem mắt này cả buổi sáng lẫn tối và thấy được sự khác biệt chỉ sau vài tuần sử dụng. Thành phần nổi bật của lọ kem mắt là tinh chất hoa elderberry, glycogen, hyaluronic acid, sự kết hợp này sẽ giúp làm sáng da, cải thiện độ đàn hồi và cung cấp lượng độ ẩm cần thiết cho vùng da quanh mắt.

Nơi mua: Sephora

2. Ole Henriksen Wrinkle Blur Bakuchiol Eye Gel Crème (Khoảng 1.100.000 VNĐ)

Lọ gel dưỡng mắt này không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, sản phẩm còn có kết cấu mỏng nhẹ, giúp thư giãn và làm mát vùng da quanh mắt rất hiệu nghiệm. Hơn nữa, sản phẩm này còn chứa bakuchiol và peptide giúp cải thiện độ săn chắc, chống lão hóa và vùng da quanh mắt của bạn trông sẽ tươi trẻ, giàu sức sống hẳn.

Nơi mua: Ole Henriksen

3. Sunday Riley Autocorrect Brightening and Depuffing Eye Contour Cream (Khoảng 1.700.000 VNĐ)

Khi làn da quanh mắt của bạn đặc biệt khô héo, lọ kem dưỡng đậm đặc này sẽ giúp ích được rất nhiều. Với những thành phần như caffeine, nhân sâm Brazil giúp đánh thức và làm mờ quầng thâm, chiết xuất dưa hấu giúp cấp ẩm, sản phẩm sẽ giúp vùng da quanh mắt trở nên mịn màng, phẳng phiu và tươi sáng. Đặc biệt nhất, lọ kem mắt còn chứa lutein giàu chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ vùng da quanh mắt nhạy cảm của chị em khỏi ánh sáng xanh từ các thiết bị thông minh.

Nơi mua: Lingbeau

4. Verso Super Eye Serum (Khoảng 2.100.000 VNĐ)

Sản phẩm chất lượng này chứa retinol 8, một thành phần đặc biệt được cho là có hiệu quả hơn retinol truyền thống gấp 8 lần, nhưng lại giảm nguy cơ kích ứng đến 50%. Lọ kem mắt đến từ Verso sẽ giúp kích thích sản sinh collagen để làn da quanh mắt trở nên căng mịn, tươi sáng nhưng vẫn để lại cảm giác dễ chịu.

Nơi mua: Verso

5. Murad Retinol Youth Renewal Eye Serum (Khoảng 2.580.000 VNĐ)

Nếu bạn cảm thấy "rén" việc dùng kem dưỡng retinol vì bạn sở hữu làn da quanh mắt vô cùng nhạy cảm, lọ serum này có thể khiến bạn yên tâm hơn. Công thức của sản phẩm dùng loại retinol giải phóng chậm, tăng liều lượng dần dần nên có thể giảm thiểu kích ứng, tổn thương.

Nơi mua: Murad

Nguồn: W.W.W

Ảnh: Internet