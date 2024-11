Trong tiết trời hanh khô của mùa thu và đông, vấn đề da bong tróc, căng kéo có thể khiến nhiều chị em phiền lòng. Để giữ da căng mọng suốt cả ngày, kem dưỡng là sản phẩm khó có thể thiếu trong quy trình skincare buổi sáng. Tuy nhiên, nhiều nàng lo ngại về tình trạng bí da, lên mụn khi dùng kem dưỡng. Để làn da được chăm sóc hiệu quả, có độ căng mọng và không bị bít tắc, chị em hãy tham khảo 5 lọ kem dưỡng nhẹ mặt nhưng vẫn cấp ẩm dồi dào sau đây.

Charlotte Tilbury Charlotte's Magic Cream

Lọ kem dưỡng của Charlotte Tilbury là sản phẩm rất "quen mặt" với những tín đồ chăm sóc da. Sản phẩm có vẻ ngoài sang trọng, tinh tế và long lanh.

Về phần "nội dung" bên trong, lọ kem dưỡng cũng mang đến rất nhiều lợi ích cho làn da với bảng thành phần đẹp. Các hoạt chất như vitamin C và E sẽ mang đến hiệu quả dưỡng da sáng mịn. Trong khi đó, phức hợp peptide đóng vai trò bơm căng làn da, cải thiện độ săn chắc, đồng thời làm mờ nếp nhăn để gương mặt thêm trẻ trung, rạng rỡ. Sản phẩm làm tốt nhiệm vụ cấp ẩm cho da lên tới 24 giờ với thành phần hyaluronic acid. Chưa hết, lọ kem dưỡng còn tạo cảm giác dễ chịu nhờ chiết xuất lô hội xoa dịu da.

Nơi mua: Shopee

Clinique Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator Moisturizer

Lọ kem dưỡng của Clinique thẩm thấu nhanh vào da, mỏng nhẹ như không khí. Dẫu vậy, sản phẩm vẫn mang đến hiệu quả cấp ẩm dồi dào với lô hội lên men và hyaluronic acid. Lọ kem dưỡng có khả năng duy trì độ ẩm dài lâu, do đó rất phù hợp với mùa đông hanh khô. Không chỉ có khả năng giữ ẩm cho da suốt cả ngày, lọ kem dưỡng của Clinique còn góp phần chống lão hóa. Cụ thể, công thức của sản phẩm có vitamin C và E giúp vô hiệu các gốc tự do, bảo vệ làn da hiệu quả hơn khỏi những yếu tố gây hại từ môi trường. Lọ kem dưỡng không chứa dầu khoáng, hương liệu nhân tạo, thích hợp dùng cho mọi loại da.

Nơi mua: Clinique Flagship Store

RoC Multi Correxion 5-in-1 Daily Moisturizer SPF 30

Lọ kem dưỡng ban ngày của RoC là sản phẩm rất đa nhiệm, lý tưởng để bổ sung cho quy trình chống lão hóa. Thành phần nổi bật của lọ kem dưỡng là niacinamide giúp nâng tông da tươi sáng hơn. Đồng hành với niacinamide là phức hợp Hexyl-Resorcinol đầy hiệu lực, giúp chống oxy hóa, xóa mờ đốm nâu và làm đều màu da. Lọ kem dưỡng có chỉ số chống nắng SPF 30 nhằm bảo vệ da khỏi cả tia UVA lẫn UVB. Lọ kem dưỡng mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, để lại làn da căng mịn.

Nơi mua: Saigon Scent

Kiehl's Ultra Facial Cream SPF 30

Lọ kem dưỡng của Kiehl's rất phù hợp với mùa đông, đặc biệt là trong những ngày rét đậm, hanh khô vì cung cấp độ ẩm dồi dào, tạo độ căng bóng cho làn da. Lọ kem dưỡng chứa những thành phần nuôi dưỡng và làm mềm da rất tốt như glycerin, squalane, salicylic acid… Kem dưỡng kinh điển của Kiehl's còn có phiên bản chống nắng giúp bảo vệ da hiệu quả hơn khỏi tia UV. Do đó, sản phẩm rất phù hợp để dùng vào ban ngày.

Nơi mua: La Beauté

Paula's Choice Skincare Resist Skin Restoring Moisturizer

Nếu bạn đang tìm kiếm lọ kem dưỡng kiêm chống nắng dễ dùng, không mùi hương, không gây cay mắt, sản phẩm của Paula's Choice rất đáng tham khảo. Sản phẩm này chứa avobenzone - thành phần có khả năng chống lại tia UV. Lọ kem dưỡng bảo vệ da và cung cấp độ ẩm, thích hợp để dùng hàng ngày. Chất kem của sản phẩm thẩm thấu nhanh, không hề để lại vệt trắng hay gây cảm giác nặng nề, bết dính.

Ảnh: Sưu tầm