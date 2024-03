5 lọ kem dưỡng chứa chất chống oxy hóa đẩy lùi dấu hiệu tuổi tác, giữ da trẻ lâu

"Các chất chống oxy hóa bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do - thứ có thể xuất hiện do những tác nhân gây hại từ phía môi trường, bao gồm cả tia UV và không khí ô nhiễm", theo bác sĩ Marisa Garshick tại New York. "Các gốc tự do xuất hiện trong tế bào có thể dẫn đến sự tổn hại DNA. Đối với làn da, các gốc tự do là nguyên nhân của những dấu hiệu lão hóa, thậm chí có thể dẫn đến ung thư da", bác sĩ Morgan Rabach tại New York bổ sung thêm.

Chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng trong quy trình skincare. Bạn có thể tìm thấy các thành phần chống oxy hóa trong serum, kem dưỡng, dầu dưỡng và kem chống nắng… Bác sĩ Marisa Garshick khuyên các bệnh nhân của mình bổ sung sản phẩm chứa chất chống oxy hóa cho quy trình skincare, đặc biệt là vào buổi sáng để cùng với kem chống nắng bảo vệ làn da tốt hơn trong suốt cả ngày. Trong trường hợp bạn muốn vừa cung cấp độ ẩm cho da, vừa chống lão hóa hiệu quả, hãy tham khảo 5 lọ kem dưỡng chứa chất chống oxy hóa sau đây:

Juice Beauty Green Apple Age Defy Moisturizer

Thành phần nổi bật trong lọ kem dưỡng của Juice Beauty là malic acid và nước ép táo cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trẻ hóa làn da hiệu quả. Lọ kem dưỡng vẫn làm tốt nhiệm vụ cơ bản, đó là cung cấp độ ẩm dồi dào cho làn da nhờ chiết xuất nước lô hội và bơ hạt mỡ. Chăm chỉ dùng lọ kem dưỡng này, các khuyết điểm như nếp nhăn, da chảy xệ, kém đàn hồi sẽ dần được cải thiện. Chưa hết, sản phẩm còn mang đến công dụng xóa mờ đốm nâu và ngừa sạm nám.

Nơi mua: Juice Beauty Giá: 2.088k

Drunk Elephant Protini Polypeptide Cream

Drunk Elephant nổi tiếng với các sản phẩm chống lão hóa chất lượng và bạn rất nên tham khảo lọ kem dưỡng đến từ thương hiệu này. Kem dưỡng của Drunk Elephant chứa peptide, các yếu tố tăng trưởng, amino acid và chiết xuất hoa súng. Những thành phần chống lão hóa mạnh mẽ này sẽ cải thiện kết cấu và tông da, từ đó, làn da của bạn thêm tươi sáng, săn chắc. Bảng thành phần của lọ kem dưỡng ẩm còn có protini mang đến công dụng xóa mờ nếp nhăn từ nông đến sâu, khôi phục độ trẻ trung, khỏe khoắn cho làn da.

Nơi mua: Chiaki Giá: 1.645k

Elemis Superfood Day Cream

Gừng, quả kỷ tử, matcha là những thành phần đáng chú ý trong lọ kem dưỡng của Elemis. Thậm chí, nhiều loại siêu thực phẩm chứa chất chống oxy hóa khác cũng có mặt trong bảng thành phần, chẳng hạn như bông cải xanh, dầu hạt lanh. Những thành phần này sẽ nuôi dưỡng, khắc phục các dấu hiệu lão hóa và tạo vẻ rạng rỡ, căng bóng cho làn da. Chưa hết, lọ kem dưỡng ban ngày của Elemis còn có prebiotic giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong hệ vi sinh của làn da. Từ đó, làn da của bạn sẽ tránh được các vấn đề như mẩn đỏ, mụn hay một số dấu hiệu kích ứng khác. Lọ kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ nhưng cấp ẩm sâu, giúp bạn có làn da căng mọng, rạng rỡ suốt cả ngày.

Nơi mua: Elemis Giá: 1.462k

Cosrx Hydrium Green Tea Aqua Soothing Gel Cream

Nếu làn da gặp phải tình trạng mất nước, mẩn ngứa, căng rát, hãy dùng lọ gel dưỡng của nhà Cosrx để làm mát và xoa dịu tình trạng kích ứng. Sản phẩm này chứa các thành phần giàu chất chống oxy hóa như lá trà xanh, lô hội, cùng allantoin giúp cấp ẩm dồi dào cho làn da khô héo, thiếu sức sống. Không chỉ cung cấp độ ẩm kịp thời cho làn da, lọ gel dưỡng nhà Cosrx còn duy trì độ căng mọng cho da suốt cả ngày. Sản phẩm này cũng là lựa chọn tuyệt vời cho làn da dầu nhờ độ mỏng nhẹ, không gây bết dính.

Nơi mua: Cosrx Giá: 508k

Paula's Choice Skin Recovery Replenishing Moisturizer

Lọ kem dưỡng của Paula's Choice có chất kem đậm đặc, giàu dưỡng chất nên là lựa chọn lý tưởng cho làn da khô, dễ mẩn đỏ. Công thức của sản phẩm có những thành phần nổi bật như như tinh dầu hoa anh thảo bổ sung chất chống oxy hóa cho da, chiết xuất cúc La Mã xoa dịu và củng cố hàng rào bảo vệ da thêm khỏe mạnh. Bên cạnh các thành phần chống lão hóa, bảo vệ da, lọ kem dưỡng của Paula's Choice còn chứa hyaluronic acid để dưỡng ẩm sâu, ngăn tình trạng da mất nước.



Nơi mua: Paula's Choice Official Store Giá: 899k

