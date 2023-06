5 lọ kem chống nắng trẻ hóa làn da tốt nhất

Khi làn da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa, chị em cần chăm sóc da cẩn thận hơn nữa. Và một trong những bước skincare bắt buộc phải thực hiện chính là thoa kem chống nắng. Bác sĩ Margarita Lolis tại New Jersey cho biết rằng việc bôi kem chống nắng phổ rộng hàng ngày sẽ giúp giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn, đốm nâu…

"Mặc dù làn da lão hóa đã trải qua những tác động tiêu cực do tiếp xúc với ánh nắng. Tuy nhiên, nếu không dùng kem chống nắng hàng ngày, tình trạng lão hóa sẽ bị đẩy nhanh hơn", bác sĩ nhấn mạnh thêm. Khi lựa chọn kem chống nắng, các nàng nên ưu tiên những sản phẩm đa năng, không chỉ giúp ngăn tia UV mà còn cấp ẩm, chứa chất chống oxy hóa để bảo vệ da nghiêm ngặt hơn. Dưới đây là 5 lọ kem chống nắng dành cho làn da lão hóa, các nàng nên tham khảo.

EltaMD UV Clear SPF 46

Không chỉ các biên tập viên làm đẹp, bác sĩ da liễu cũng đánh giá tốt lọ kem chống nắng của EltaMD. Bác sĩ James Y. Wang tại Los Angeles gọi lọ kem chống nắng vật lý này là "một trong những lọ kem chống nắng mỏng nhẹ và mịn mượt nhất có thể tìm thấy trên thị trường". Sản phẩm có chứa một số thành phần "ngôi sao" như niacinamide làm sáng da, lactic acid giữ lỗ chân lông thông thoáng, hyaluronic acid cấp ẩm. Chưa hết, lọ kem chống nắng còn có khả năng kiềm dầu, rất lý tưởng để dùng vào mùa hè.

Nơi mua: Bella Lab Giá: 830k

SkinCeuticals Sheer Physical UV Defense SPF 50

Đây là kem chống nắng vật lý 100%, chống được cả tia UVA lẫn UVB với các thành phần như titanium dioxide và zinc oxide. Không chỉ bảo vệ làn da hiệu quả khỏi ánh nắng, sản phẩm còn chứa chiết xuất sinh vật phù du giàu chất chống oxy hóa. Nhờ vậy, những tác động tiêu cực từ môi trường sẽ được ngăn chặn, công dụng chống lão hóa tăng thêm. Lọ kem chống nắng này dễ tán đều trên da, thấm nhanh và không để lại tàn dư gây khô mốc, loang lổ.

Nơi mua: Leflair Giá: 1.549k

Cosrx Vitamin E Vitalizing Sunscreen SPF 50+

Bác sĩ James Y. Wang cho biết ông cũng là fan của lọ kem chống nắng đến từ Cosrx. Sản phẩm ghi điểm bởi thành phần chống oxy hóa vitamin E, giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, đồng thời cung cấp độ ẩm cần thiết. "Các gốc tự do cũng góp phần gây lão hóa sớm. Do đó, sự hiện diện của vitamin E có thể giúp duy trì làn da khỏe và tràn đầy sức sống". Chưa hết, lọ kem chống nắng của Cosrx chứa các thành phần như polyphenol và silica giúp hấp thụ dầu, kiểm soát bã nhờn, làm se nhỏ lỗ chân lông.

Nơi mua: Cosrx Việt Nam Giá: 598k

Eucerin Sensitive Mineral Face Tinted Sunscreen Lotion SPF 35

Bác sĩ Margarita Lolis tại New Jersey rất yêu thích lọ kem chống nắng của Eucerin. Đây là kem chống nắng vật lý, phù hợp với làn da nhạy cảm. "Zinc oxide có trong lọ kem chống nắng sẽ tạo một hàng rào vật lý, phản xa lại tia UV, ngăn không cho chúng hấp thụ vào da", bác sĩ cho biết. Lọ kem chống nắng mỏng nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu khi dùng. Thêm một điều ấn tượng nữa về sản phẩm, đó là công thức của lọ kem chống nắng còn chứa các chất chống viêm, chống oxy hóa như licochalcone A, glycyrrhetinic acid, vitamin E, vitamin C, oxynex.

Nơi mua: Fado Giá: 546k

Neutrogena Ultra Sheer Moisturizing Face Serum SPF 60+

Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm, lọ kem chống nắng của Neutrogena là sản phẩm đáng tham khảo. Kết cấu của sản phẩm mỏng nhẹ như serum, chứa vitamin E để xoa dịu, cân bằng da, đồng thời tạo hiệu ứng làn da khỏe khoắn, căng mọng. Công thức của sản phẩm không chứa hương liệu nhân tạo hay oxybenzone. Theo bác sĩ James Y. Wang: "Đây là một trong số ít lọ serum chống nắng lý tưởng cho những ai không thích lớp nền bết dính".

Nơi mua: Lazada Giá: 270k

Nguồn: Allure

Ảnh: Sưu tầm