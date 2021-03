5 lọ kem chống nắng có chỉ số đánh giá thấp, dùng xong da vẫn lão hóa nên chị em phải né ngay

Tổ chức Công tác Môi trường EWG (Environmental Working Group) tại Hoa Kỳ là một đơn vị uy tín, hoạt động hướng tới sức khỏe của con người, chuyên nghiên cứu những vấn đề như: môi trường, nguồn nước, sản phẩm tiêu dùng hay cả mỹ phẩm. EWG đào sâu, phân tích rất kỹ lưỡng các sản phẩm làm đẹp, trong đó có kem chống nắng. Và dựa trên những tiêu chuẩn khoa học của tổ chức, EWG đã chỉ rõ một số loại kem chống nắng "bị đánh giá thấp, là lựa chọn tồi tệ cho việc bảo vệ làn da khỏi ánh nắng", chị em mau nhận diện ngay để không "vớ" nhầm.

1. CVS Health Sensitive Skin Sun Lotion (Khoảng 255.000 VNĐ)

Khả năng bảo vệ da của lọ lotion chống nắng này thấp hơn rất nhiều so với giá trị SPF mà sản phẩm mô tả trên bao bì. Sản phẩm này chứa hợp chất hóa học retinyl palmitate có thể gây những tổn thương cho làn da khi tiếp xúc với ánh nắng. Sức mạnh bảo vệ làn da khỏi tia UVA - nguyên nhân chính gây lão hóa của lọ kem chống nắng này rất khiêm tốn. Do đó, EWG đánh giá rằng sản phẩm có thể sẽ không vượt qua được bài kiểm tra về khả năng chống tia UVA của FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ).

2. Equate Sport Sunscreen Spray SPF 100 (Khoảng 114.000 VNĐ)

Khả năng chống nắng của sản phẩm này cũng kém hơn rất nhiều so với chỉ số SPF hiển thị trên bao bì. Theo tiêu chuẩn của EWG thì sản phẩm này không có sự cân bằng khi chống cả tia UVA lẫn UVB, đồng nghĩa là sản phẩm bảo vệ da chưa được tối ưu. Đó còn chưa kể, dạng xịt của lọ chống nắng này sẽ tăng khả năng bạn sẽ hít phải sản phẩm trong quá trình sử dụng, làn da cũng chưa chắc đã được che phủ đầy đủ.

Lọ kem chống nắng này có chỉ số quá cao (SPF 100) và được EWG cho là thiếu an toàn đối với làn da. Một phần lý do là bởi chỉ số SPF càng cao thì càng tập trung vào việc chống tia UVB hơn là UVA. Điều này có nghĩa là, da bạn có thể hạn chế được nguy cơ bị bỏng nắng (do tia UVB), nhưng lại tiếp xúc nhiều hơn với UVA - loại tia có thể xuyên qua quần áo, khẩu trang, phá vỡ cấu trúc collagen khiến da dễ bị tổn thương, lão hóa nhanh.

3. Banana Boat Ultra Sport Sunscreen Lotion SPF 100 (Khoảng 229.000 VNĐ)

Banana Boat là hãng mỹ phẩm nổi tiếng với các sản phẩm kem chống nắng thể thao, chuyên dùng khi hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào đến từ thương hiệu này đều được đánh giá cao. Theo EWG thì khả năng bảo vệ làn da của sản phẩm này không tương xứng với chỉ số SPF 100. Sản phẩm cũng không có sự cân bằng giữa khả năng chống tia UVA và UVB. Bên cạnh đó, công thức của lọ kem chống nắng có sự xuất hiện của oxybenzone – một chất gây rối loạn hormone.

4. Walgreens Dry Touch Sunscreen Lotion SPF 100 (Khoảng 207.000 VNĐ)

Lọ lotion chống nắng của Walgreens cũng nằm trong danh sách những sản phẩm không đủ sức bảo vệ làn da mà EWG liệt kê. Tuy có chỉ số SPF 100 cực cao nhưng sự mất cân bằng giữa khả năng bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB sẽ khiến sản phẩm không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, da bạn vẫn có thể bị tổn thương bởi ánh nắng. Cộng thêm việc có thể gây rối loạn hormone vì chứa oxybenzone thì tốt nhất, chị em nên tìm đến những lựa chọn tốt hơn sản phẩm này.

5. Coppertone Sport Sunscreen Lotion SPF 100 (Khoảng 183.000 VNĐ)

EWG đưa ra những đánh giá rất thấp cho sản phẩm của Coppertone. Dù có chỉ số SPF 100 nhưng khả năng bảo vệ da của sản phẩm lại thấp hơn rất nhiều. Lọ lotion này được EWG cho hay là chứa những thành phần đáng lo ngại cho sức khỏe. Chưa hết, thành phần retinyl palmitate có trong sản phẩm có thể gây tổn thương cho làn da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Tóm lại, đối với sản phẩm nhà Coppertone, chị em cần suy nghĩ thật kỹ trước khi mua.

Nguồn: EWG

Ảnh: Internet