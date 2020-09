5 kem chống nắng giá phải chăng nhưng kiềm dầu "đỉnh", dùng vừa mịn ráo vừa nhẹ mặt

Innisfree Tone Up No Sebum Sunscreen SPF50+ PA+++



Kể cả khi hầu bao hạn hẹp thì bạn vẫn có thể tậu được một "em" chống nắng xịn sò với độ kiềm dầu vượt trội là Tone Up No Sebum Sunscreen. Sản phẩm của Innisfree không chỉ có thiết kế màu hồng xinh xẻo mà còn ghi điểm nhờ chất lượng "ổn áp". Em nó chứa thành phần lành tính như rau má, trà xanh giúp làm dịu da, cấp nước. Ngoài ra, kem chống nắng vật lí còn tạo hiệu ứng nâng tông tự nhiên, thay thế cho kem lót và cho bề mặt da khô thoáng, mịn màng.

Nơi mua innisfree VN

Beauty Garden Giá khoảng: 220k

The Saem Light Sun Cream SPF50+ PA++++

Kem chống nắng của The Saem nổi tiếng với giá rẻ như cho và dòng Light Sun Cream vỏ vàng cũng là sản phẩm khiến chị em phát sốt. So với loại vỏ hồng đình đám, em này có kết cấu mỏng nhẹ hơn, dễ tán, thấm nhanh, không nâng tông và kiềm dầu chuẩn như lời đồn. Một điểm cộng khác cho kem chống nắng này còn là tính kháng nước hiệu quả, dưỡng ẩm "ok lah". Tuy nhiên, em nó có mùi hương nên có thể khiến nhiều nàng cân nhắc.

Nơi mua Lazada

Beauty Garden Giá khoảng: 200k

I'm Meme Super Light Oil Cut Sun Base SPF50+ PA++++



Kem chống nắng mới của I'm Meme cũng thu hút các tín đồ làm đẹp, đặc biệt là trong mùa nắng nóng. Bởi em nó sinh ra để dành cho da dầu, da hỗn hợp với đặc tính hấp thụ bã nhờn dư thừa, không để lại lớp bóng dầu trên da. Bảng thành phần của Super Light Oil Cut Sun Base dễ dàng ghi điểm khi hội tụ các chiết xuất như cây phỉ, cam bergamot, tràm trà, tảo biển, rau má giúp kháng khuẩn, điều tiết bã nhờn, dưỡng ẩm cho da.

La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch Gel-Cream SPF50+

Không thể bỏ qua kem chống nắng quen thuộc nhưng "xịn đét" của La Roche-Posay nhất là khi đây chính là "ứng viên" sáng giá trong làng kem chống nắng kiểm soát dầu. Kết cấu của em này là dạng gel lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và mang lại cảm giác thông thoáng, nhẹ mặt. Bên cạnh đó, sản phẩm không có mùi hương nên nàng nào "bon chen" cũng được. Muốn tìm kem chống nắng kiềm dầu, lành tính, bạn nên thử qua.

Nơi mua La Roche-Posay VN

Tiki Giá bán: 475k

Make P:rem Prem UV Defense Me Blue Ray Sun Cream SPF50+ PA++++

Ở khoảng giá dưới 500k, chị em "team" da dầu còn có thêm "tình yêu" khác với kem chống nắng Make P:rem Prem UV Defense Me Blue Ray Sun Cream. Sản phẩm này thuộc dòng kem chống nắng vật lý có kết cấu dạng sữa đặc trắng, chất kem nhẹ mặt không làm trắng da, kiềm dầu miễn chê và chống nước tốt. Em nó cũng tích hợp những thành phần an toàn, lý tưởng cho da như chiết xuất rau má, hạt bông làm dịu da và Marrubium Vulgare chống ô nhiễm từ môi trường.

Nơi mua Lazada

Watsons Giá khoảng: 430k

