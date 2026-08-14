5 item giúp Song Hye Kyo "đóng băng tuổi tác", chị em U40 rất nên học theo

Ở tuổi ngoài 40, Song Hye Kyo vẫn là một trong những biểu tượng thời trang được nhiều phụ nữ châu Á yêu thích. Điều khiến nữ diễn viên ghi điểm không chỉ nằm ở nhan sắc trẻ trung, mà còn ở gu ăn mặc tối giản nhưng tinh tế. Khác với hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ, ngoài đời Song Hye Kyo gần như không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ. Tủ đồ của cô chủ yếu xoay quanh những món đồ cơ bản, dễ mặc nhưng luôn mang lại vẻ ngoài năng động, thanh lịch và "hack tuổi" hiệu quả. Nếu muốn xây dựng phong cách trẻ trung mà vẫn sang trọng, đây là 5 item đời thường đáng để học hỏi từ Song Hye Kyo.

1. Áo kẻ ngang

Một trong những món đồ xuất hiện nhiều nhất trong tủ đồ của Song Hye Kyo chính là áo kẻ ngang. Thiết kế tưởng chừng đơn giản này lại mang đến cảm giác trẻ trung, tươi mới hơn hẳn những chiếc áo trơn thông thường. Nữ diễn viên thường chọn áo kẻ ngang với tông trắng - đen, trắng - xanh navy hoặc trắng - be. Những gam màu trung tính giúp tổng thể thanh lịch, dễ phối nhưng vẫn tạo điểm nhấn vừa đủ. Áo kẻ ngang cũng là biểu tượng của phong cách Pháp, mang đến vẻ đẹp tự nhiên, không quá trau chuốt nhưng vẫn rất cuốn hút. Chỉ cần kết hợp cùng quần jeans hoặc quần trắng là đã có ngay outfit trẻ trung để đi dạo phố hay du lịch.

2. Quần jeans

Khó có thể tìm thấy item nào giúp "hack tuổi" tốt hơn quần jeans. Song Hye Kyo đặc biệt yêu thích các thiết kế jeans xanh cổ điển, dáng suông hoặc ống đứng thay vì những kiểu quá bó sát hay rách cầu kỳ. Quần jeans giúp tổng thể trông năng động hơn, đồng thời rất dễ phối với áo sơ mi, áo thun, cardigan hay blazer. Đây cũng là món đồ phù hợp với nhiều độ tuổi, từ những cô gái đôi mươi cho đến phụ nữ ngoài 40. Đặc biệt, Song Hye Kyo thường ưu tiên quần jeans cạp cao để tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn và vóc dáng cân đối hơn.

3. Giày thể thao

Nếu để ý những hình ảnh đời thường của Song Hye Kyo, không khó để bắt gặp cô thường xuyên diện giày thể thao trắng hoặc những đôi sneaker có thiết kế tối giản. Khác với giày cao gót mang lại vẻ sang trọng, sneaker giúp diện mạo trẻ trung và gần gũi hơn rất nhiều. Chúng cũng tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển, phù hợp với nhịp sống hàng ngày. Song Hye Kyo thường phối sneaker với quần jeans, quần vải hoặc váy midi. Chính sự kết hợp giữa nét nữ tính và một đôi giày năng động giúp phong cách của cô luôn tươi mới nhưng không hề "cưa sừng làm nghé".

4. Kính râm

Kính râm không chỉ có tác dụng bảo vệ mắt mà còn là món phụ kiện giúp nâng tầm cả outfit. Song Hye Kyo rất yêu thích những mẫu kính có thiết kế tối giản với gọng đen hoặc nâu, kiểu dáng thanh lịch và dễ ứng dụng. Chỉ cần thêm một chiếc kính râm, bộ trang phục đơn giản gồm áo thun trắng và quần jeans cũng trở nên thời thượng hơn. Đồng thời, kính còn giúp gương mặt trông nhỏ gọn, tạo cảm giác sắc sảo và hiện đại. Đây cũng là bí quyết giúp nữ diễn viên luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường bị chụp vội.

5. Mũ lưỡi trai

Nhiều người cho rằng mũ lưỡi trai chỉ hợp với phong cách thể thao, nhưng Song Hye Kyo đã chứng minh món phụ kiện này hoàn toàn có thể trở nên thanh lịch nếu biết cách lựa chọn. Nữ diễn viên thường đội những chiếc mũ màu trắng, đen, be hoặc xanh navy với thiết kế trơn, không quá nhiều logo nổi bật. Khi kết hợp cùng áo thun, sơ mi oversized, quần jeans hay quần suông, chiếc mũ giúp tổng thể trở nên năng động và trẻ trung hơn hẳn. Ngoài tác dụng chống nắng, mũ lưỡi trai còn rất hữu ích trong những ngày không có nhiều thời gian tạo kiểu tóc. Chỉ cần đội mũ và đeo thêm kính râm là bạn đã có ngay diện mạo khỏe khoắn đúng tinh thần thời trang Hàn Quốc.

Điểm đáng học hỏi nhất trong phong cách của Song Hye Kyo không nằm ở việc cô mặc những món đồ đắt tiền, mà ở cách xây dựng tủ đồ xoay quanh các item cơ bản, có thể sử dụng trong nhiều năm mà không lỗi mốt. Cô hiếm khi phối quá nhiều màu sắc hoặc phụ kiện trong cùng một outfit. Thay vào đó, nữ diễn viên ưu tiên bảng màu trung tính như trắng, đen, xanh denim, be và xám. Sự tối giản này giúp tổng thể luôn tinh tế, đồng thời làm nổi bật thần thái của người mặc.

Có thể thấy, để trẻ trung hơn không nhất thiết phải chạy theo những xu hướng thời trang cầu kỳ. Chỉ với 5 món đồ quen thuộc gồm áo kẻ ngang, quần jeans, giày thể thao, kính râm và mũ lưỡi trai, Song Hye Kyo đã tạo nên phong cách đời thường vừa năng động, thanh lịch lại vô cùng bền vững với thời gian. Đây cũng là những item mà bất cứ cô gái nào cũng có thể đầu tư để mặc đẹp từ năm này qua năm khác.