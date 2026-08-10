Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung cùng gu thời trang ngày càng thăng hạng. Nữ diễn viên không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ mà trung thành với các item cơ bản, dễ mặc nhưng luôn biết cách phối đồ để tạo nên tổng thể thanh lịch và thời thượng. Đáng chú ý, áo hai dây là món đồ xuất hiện với tần suất dày đặc trong tủ đồ đời thường của mỹ nhân sinh năm 1981. Từ quần jeans, quần suông đến chân váy, Song Hye Kyo đều có cách mix match khéo léo để biến những chiếc áo hai dây đơn giản trở nên cuốn hút, trẻ trung và đầy cảm hứng.

Ngắm loạt outfit dưới đây, chị em chắc chắn sẽ muốn sắm ngay một chiếc áo hai dây và học theo những công thức phối đồ đẹp miễn chê của nữ diễn viên.

Mới đây, Song Hye Kyo gây ấn tượng khi diện một outfit trẻ trung và sành điệu. Nữ diễn viên lựa chọn áo hai dây trắng với điểm nhấn là chi tiết đục lỗ nhỏ tinh tế ở phần ngực, vừa đủ tạo nét gợi cảm mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Kết hợp cùng quần jeans xanh, tổng thể mang đến diện mạo năng động, phóng khoáng và trẻ trung hết nấc.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Ở một outfit khác, Song Hye Kyo tiếp tục ưu ái áo hai dây trắng nhưng chọn phiên bản phom suông rộng, mang đến cảm giác thoải mái và phóng khoáng. Cô phối cùng quần lửng màu đen, tạo nên bản phối tối giản chỉ với hai gam màu cơ bản nhưng vẫn ghi điểm tuyệt đối về độ sành điệu. Công thức này không chỉ trẻ trung, hiện đại mà còn rất dễ ứng dụng, phù hợp để diện đi chơi, đi dạo phố trong những ngày hè nắng nóng.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Song Hye Kyo gợi ý cho chị em một công thức mặc đẹp "bất bại" với áo hai dây cổ V kết hợp cùng quần suông rộng. Bản phối tưởng chừng đơn giản nhưng lại có khả năng tôn dáng cực tốt khi phần áo ôm nhẹ giúp khoe bờ vai thanh mảnh, còn quần suông tạo hiệu ứng chân dài và vóc dáng cân đối hơn. Chỉ cần ưu tiên những thiết kế trơn màu, phối các gam màu nổi bật hoặc tương phản hài hòa là đã có ngay một outfit thanh lịch, trẻ trung mà vẫn đủ cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Song Hye Kyo ghi điểm với một outfit vừa nữ tính vừa trẻ trung khi diện áo hai dây bản to kết hợp cùng chân váy trắng. Set đồ đồng điệu tông sáng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch mà vẫn đủ nịnh mắt. Để hoàn thiện diện mạo, nữ diễn viên chọn sneaker thay vì giày cao gót, tạo nên tổng thể năng động, thoải mái và "hack tuổi" hiệu quả.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Áo hai dây trắng chắc chắn là một trong những item được Song Hye Kyo ưu ái nhất trong tủ đồ. Với thiết kế bản to, dáng ôm vừa vặn, nữ diễn viên kết hợp cùng quần jeans xanh để tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, thời thượng. Công thức phối đồ này không hề cầu kỳ, lại dễ áp dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ dạo phố đến hẹn hò cuối tuần. Nếu yêu thích phong cách tối giản mà vẫn muốn trông thật cuốn hút, chị em rất nên tham khảo cách mix match của Song Hye Kyo.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần