5 huyệt đạo trên cơ thể ấn vào giúp giảm đến 9kg/năm

Tuổi càng lớn, nhiều phụ nữ bắt đầu nhận ra một nghịch lý quen thuộc: chế độ ăn không thay đổi, vận động cũng không ít hơn, nhưng cân nặng lại tăng dần theo thời gian. Nguyên nhân thường đến từ việc trao đổi chất chậm lại, hormone biến động, cơ thể dễ tích nước và căng thẳng kéo dài. Ngoài ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn, phụ nữ Nhật Bản còn ưa chuộng một phương pháp hỗ trợ giảm cân đơn giản nhưng dễ duy trì: massage huyệt đạo . Chỉ cần kiên trì tác động đúng những huyệt liên quan đến thể trạng nữ giới, việc cải thiện chuyển hóa, giảm phù nề và kiểm soát cân nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Theo một nữ chuyên gia châm cứu tại Nhật chuyên điều trị cho phụ nữ, chỉ cần nắm rõ một số huyệt đạo liên quan trực tiếp đến thể trạng nữ giới, việc massage đúng cách có thể giúp cải thiện chuyển hóa, giảm tích nước, ổn định hormone và thậm chí hỗ trợ giảm cân bền vững. Chính cô cũng chia sẻ rằng nhờ duy trì thói quen bấm huyệt mỗi ngày, cô đã giảm được tới 9kg trong vòng một năm mà không cần ăn kiêng khắc nghiệt.

1. Huyệt Tam Âm Giao – "huyệt vàng" cho phụ nữ

Tam Âm Giao nằm ở mặt trong cẳng chân, cách mắt cá trong khoảng bốn ngón tay. Đây là huyệt được Đông y xem như "huyệt vạn năng" của phái nữ vì liên quan trực tiếp đến hormone, tuần hoàn máu và quá trình trao đổi chất. Việc bấm huyệt Tam Âm Giao đều đặn giúp cải thiện tình trạng lạnh người, phù nề nửa thân dưới, rối loạn kinh nguyệt và những khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh. Khi massage, chỉ cần dùng ngón cái ấn với lực vừa phải đến khi hơi tức, giữ vài giây rồi thả ra, lặp lại nhiều lần để kích thích lưu thông và hỗ trợ đốt năng lượng tốt hơn.

2. Huyệt Thiên Xu – hỗ trợ tiêu hóa, giảm bụng dưới

Thiên Xu nằm ở hai bên rốn, cách rốn khoảng ba ngón tay. Đây là huyệt tác động trực tiếp đến ruột, rất phù hợp với những ai thường xuyên táo bón, đầy hơi hoặc bụng chướng. Khi hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, cơ thể cũng chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, hạn chế tích tụ mỡ và giảm tình trạng bụng dưới phình to do ứ trệ.

3. Huyệt Mất Ngủ – ngủ ngon để không tăng cân

Huyệt Mất Ngủ nằm ngay giữa gót chân. Ngủ không đủ hoặc ngủ kém khiến hormone căng thẳng tăng cao, kéo theo cảm giác thèm ăn và làm chậm quá trình đốt năng lượng. Trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, có thể dùng đốt thứ hai của ngón tay ấn nhẹ vào gót chân để giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ sâu hơn. Khi giấc ngủ được cải thiện, việc kiểm soát cân nặng cũng trở nên dễ dàng hơn.

4. Huyệt Đại Nghênh – giảm mặt sưng, gọn cằm

Đại Nghênh nằm ở phần lõm trên đường viền xương hàm dưới, nơi có thể cảm nhận mạch đập. Massage đều hai bên huyệt này giúp tăng tuần hoàn máu vùng mặt, cải thiện tình trạng sưng phù và tích nước. Với những người dễ bị mặt tròn, nọng cằm hay da chảy xệ do tuổi tác và căng thẳng, đây là huyệt rất đáng để duy trì mỗi ngày.

5. Huyệt Hợp Cốc – ổn định tinh thần, hạn chế ăn uống mất kiểm soát

Hợp Cốc nằm ở mu bàn tay, giữa ngón cái và ngón trỏ. Đây là huyệt nổi tiếng với khả năng điều hòa thần kinh, giảm stress và căng thẳng. Khi tâm lý ổn định hơn, cảm giác thèm ăn do áp lực cũng giảm theo. Massage huyệt Hợp Cốc trước bữa ăn được cho là giúp kiểm soát khẩu phần, hạn chế ăn quá nhiều và tránh tình trạng tăng cân do cảm xúc.

Nguồn: TVBS