5 dầu gội chiết xuất bồ kết "made in Vietnam" giúp tóc dày mượt và hạn chế rụng

Từ xa xưa, trái bồ kết đã được xem là "thần dược" chăm sóc tóc của phụ nữ Việt Nam nhờ chứa hàm lượng saponin dồi dào, giúp làm sạch da đầu, kháng viêm và nuôi dưỡng mái tóc đen mượt tự nhiên. Ngày nay, kết hợp giữa tri thức dân gian và công nghệ sản xuất hiện đại, nhiều thương hiệu nội địa đã trình làng các dòng dầu gội bồ kết tiện lợi, an toàn và lành tính. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp cải thiện tình trạng tóc xơ yếu, rụng nhiều để sở hữu mái tóc dày bồng bềnh, hãy cùng điểm qua 5 dòng dầu gội bồ kết "Made in Vietnam" rất đáng thử dưới đây.

1. Dầu Gội Bồ Kết Gừng Bưởi Cỏ Lành

Dầu gội Bồ Kết Gừng Bưởi từ Cỏ Lành là sự kết hợp hoàn hảo giữa các thảo mộc dân gian quen thuộc, mang đến giải pháp chăm sóc tóc toàn diện và lành tính. Chiết xuất bồ kết nướng kết hợp cùng tinh dầu vỏ bưởi và gừng tươi giúp kích thích tuần hoàn máu dưới da đầu, hỗ trợ làm sạch gàu ngứa nhẹ nhàng mà không gây khô tóc. Sự hòa quyện của các thành phần này không chỉ củng cố chân tóc chắc khỏe, giảm thiểu tình trạng gãy rụng mà còn lưu lại hương thơm thảo mộc mộc mạc, thư thái sau mỗi lần gội.

Nơi mua: Cỏ Lành

2. Dầu Gội NAMNUNG Thảo Dược Bồ Kết

Sở hữu công thức chiết xuất đậm đặc từ bồ kết kết hợp cùng hà thủ ô, chanh và cỏ mần trầu, dầu gội thảo dược NamNung là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang gặp vấn đề về tóc thưa mỏng hay rụng tóc dai dẳng. Sản phẩm giúp làm sạch sâu bã nhờn tích tụ ở lỗ chân lông, phục hồi những sợi tóc bị tổn thương do hóa chất và nhiệt độ. Nhờ nguồn dưỡng chất tự nhiên dồi dào, sản phẩm hỗ trợ kích thích mọc tóc mới nhanh chóng, mang lại mái tóc đen bóng, chắc khỏe và vào nếp tự nhiên.

Nơi mua: NAMNUNG

3. Dầu Gội Vỏ Bưởi Và Bồ Kết Herbario

Đến từ thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Herbario, dòng dầu gội kết hợp giữa vỏ bưởi và bồ kết này ghi điểm tuyệt đối với bảng thành phần 100% thuần chay, không chứa phthalate hay parabens. Sự kết hợp giữa tinh dầu vỏ bưởi giàu chất chống oxy hóa và bồ kết giúp nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh, làm sạch gàu và giảm lượng tóc gãy rụng rõ rệt. Sản phẩm mang lại cảm giác thông thoáng cho da đầu, giữ cho mái tóc luôn có độ bồng bềnh, mượt mà mà không lo bị bết dính.

Nơi mua: Herbario

4. Dầu Gội Thảo Dược Tóc Mây - Cỏ Mềm

Tóc Mây của thương hiệu Cỏ Mềm từ lâu đã trở thành sản phẩm quen thuộc trong cộng đồng yêu thích làm đẹp tối giản và an toàn. Dầu gội chứa đậm đặc cao bồ kết cô đặc phối hợp cùng bồ hòn, cỏ mần trầu, dâu tằm và dầu mù u. Sự kết hợp này giúp làm sạch da đầu êm dịu, duy trì độ pH tự nhiên và phục hồi màng bảo vệ da đầu. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ giảm tiết dầu thừa, giúp sợi tóc tơ mảnh trở nên dày dặn, bồng bềnh và duy trì độ suôn mượt tự nhiên suốt cả ngày.

Nơi mua: Cỏ Mềm

5. Dầu Gội Thảo Dược Bưởi Bồ Kết Thuần Chay Giọt Lành

Đúng như tên gọi, dầu gội Bưởi Bồ Kết Giọt Lành mang đến trải nghiệm chăm sóc tóc thuần chay mộc mạc, lành tính từ các nguyên liệu thảo mộc Việt Nam. Công thức nấu thủ công kết hợp giữa bồ kết, vỏ bưởi, nha đam và các loại thảo dược giúp cung cấp độ ẩm cần thiết cho da đầu, loại bỏ vảy gàu và giảm tình trạng xơ rối ở phần đuôi tóc. Mái tóc sau khi gội sẽ trở nên mềm mại, bóng mượt tự nhiên và ngát hương thơm dịu nhẹ, mang lại cảm giác thư giãn tuyệt đối.

Nơi mua: Giọt Lành

Việc quay về với các sản phẩm chăm sóc tóc từ bồ kết nội địa không chỉ là xu hướng làm đẹp an toàn, bền vững mà còn giúp nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh từ gốc tới ngọn. Tùy thuộc vào tình trạng da đầu và sở thích cá nhân, bạn hãy chọn cho mình một dòng dầu gội bồ kết phù hợp để cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của mái tóc qua từng ngày!