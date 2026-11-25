Điều khiến nhiều người băn khoăn có lẽ là phối đồ sao cho đẹp. Thực ra, kết hợp áo phao gile với hoodie dáng rộng sẽ tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên. Bạn cũng có thể mặc gile bên ngoài áo len hoặc sơ mi để có thêm nhiều lựa chọn thú vị.

Áo phao gile là món đồ hữu ích trong những ngày thời tiết se lạnh: đủ ấm cho phần thân trên nhưng vẫn tạo cảm giác nhẹ nhàng, linh hoạt hơn áo khoác dày. Nhìn vào các gợi ý trong ảnh, kiểu áo này có thể đi cùng nhiều trang phục quen thuộc, từ hoodie, áo len đến quần jeans hay quần nỉ.

Cách phối đơn giản nhất là mặc gile bên ngoài hoodie. Áo hoodie có mũ tạo vẻ năng động, còn phần gile giúp tổng thể trông gọn gàng và có điểm nhấn hơn.

Bạn có thể chọn bộ nỉ đồng màu để tạo cảm giác thoải mái, hoặc phối hoodie sáng màu với gile đen, nâu, xanh rêu để trang phục thêm hài hòa. Một chiếc mũ lưỡi trai và giày thể thao sẽ hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung cho những buổi dạo phố, đi cà phê.

Nếu muốn diện mạo chỉn chu hơn, hãy thử khoác gile bên ngoài áo len cổ lọ hoặc áo dệt kim. Chất liệu mềm mại của áo len cân bằng vẻ khỏe khoắn của áo phao, giúp bộ đồ trông ấm áp mà không quá đơn điệu. Những gam màu trung tính như xám, kem, nâu và đen cũng dễ phối với nhau, phù hợp cho cả ngày đi làm lẫn những dịp thường ngày.

Áo phao gile còn hợp với quần jeans ống rộng hoặc quần âu dáng suông. Khi chọn gile dáng ngắn, bạn có thể sơ vin áo bên trong hoặc chọn quần cạp cao để tạo tỷ lệ cân đối. Với gile dáng dài, hãy phối cùng áo và quần có phom vừa vặn để tổng thể không bị nặng nề. Các tông màu như be, xanh rêu, xám bạc hay đen đều dễ ứng dụng và có thể làm mới những món đồ cơ bản sẵn có trong tủ.

Để trang phục có chiều sâu hơn, bạn có thể phối nhiều lớp: áo thun hoặc sơ mi bên trong, thêm áo len mỏng rồi khoác gile bên ngoài. Chỉ cần giữ các lớp áo có độ dày vừa phải, bạn sẽ có một bộ đồ ấm áp mà vẫn thoải mái khi di chuyển. Với một chiếc áo phao gile, những món đồ quen thuộc như hoodie, áo len và quần jeans cũng có thể tạo nên nhiều cách phối khác nhau.

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