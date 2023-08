Gợi ý 5 lọ kem dưỡng giúp da luôn đủ độ ẩm

Có nhiều cách để chị em cải thiện tình trạng da xỉn màu, thiếu sức sống, một trong số đó là tìm kiếm lọ kem dưỡng ẩm chất lượng. Kem dưỡng không chỉ có vai trò cung cấp độ ẩm, giúp da thêm căng mọng mà còn chứa một số thành phần nâng tông da, xóa mờ khuyết điểm. Và để biết đâu là những lọ kem dưỡng ẩm giúp da sáng hồng, căng bóng, chị em hãy tham khảo 5 gợi ý từ các biên tập viên làm đẹp của trang Who What Wear.

Tatcha The Dewy Skin Cream Plumping & Hydrating Moisturizer

Các nàng sẽ cảm thấy hài lòng với những lọ kem dưỡng ẩm không chỉ giúp làn da tươi sáng, rạng rỡ trong tích tắc, mà còn giữ cho da mịn màng, trắng hồng trong thời gian dài. Lọ kem dưỡng của Tatcha chính là sản phẩm chất lượng như vậy. Thành phần nổi bật của lọ kem dưỡng ẩm là gạo nếp cẩm Nhật Bản kết hợp với chiết xuất tảo biển Okinawa. Những thành phần này sẽ xoa dịu tình trạng kích ứng, trong khi đó, hyaluronic acid và các chiết xuất thực vật khác thì cho hiệu quả làm sáng da, cấp ẩm từ bên trong.

Origins Ginzing Glow Radiance-Boosting Gel Moisturizer

Kem dưỡng dạng gel sẽ cho hiệu quả làm mát da sau một ngày hè nóng bức. Bên cạnh đó, sản phẩm còn thẩm thấu nhanh, nhẹ mặt và không gây bít tắc lỗ chân lông. Với những thành phần như caffeine, nhân sâm, lọ kem dưỡng giúp làn da thêm rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Lọ kem dưỡng thích hợp với da thường, da khô, da dầu và da hỗn hợp. Bạn nên dùng sản phẩm cho cả quy trình sáng lẫn tối để làn da được chăm sóc hiệu quả.

OleHenriksen C-Rush Brightening Gel Crème

Kem dưỡng chứa thành phần vitamin C là sản phẩm bạn nên bổ sung vào quy trình, nếu muốn có được làn da tươi sáng, rạng rỡ. Lọ kem dưỡng của OleHenriksen chứa 3 dạng vitamin C, cho hiệu quả nâng tông da sáng mịn. Sản phẩm có dạng gel mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh. Theo thời gian, lọ kem dưỡng còn giúp làn da thêm săn chắc và xóa mờ những nếp nhăn sẵn có. Chưa hết, với công thức giàu thành phần chống oxy hóa, lọ kem dưỡng sẽ bảo vệ làn da của chị em khỏi nguy cơ lão hóa sớm. Do đó, đây chính là lựa chọn lý tưởng cho quy trình trẻ hóa làn da.

The Body Shop Vitamin C Glow-Boosting Moisturizer

Lọ kem dưỡng này chứa tới 96% thành phần tự nhiên. "Ngôi sao" của lọ kem dưỡng là 10% chiết xuất quả camu camu rất giàu vitamin C. Thành phần này sẽ giúp "thắp sáng" làn da xỉn màu, thiếu sức sống, từ đó giúp bạn có vẻ ngoài rạng rỡ hơn. Bên cạnh khả năng làm sáng da, sản phẩm vẫn làm tốt nhiệm vụ vốn có của kem dưỡng, đó là giúp làn da luôn ẩm mọng, ngậm nước suốt cả ngày. Lọ kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ, làm mát da và có mùi hương dễ chịu. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Sunday Riley CEO Afterglow Brightening Vitamin C Cream

Lọ kem dưỡng của Sunday Riley có kết cấu mỏng nhẹ, cho hiệu quả cấp ẩm dồi dào nhưng không tạo cảm giác nặng nề, bức bí. Thành phần "chủ chốt" của sản phẩm là vitamin C, đem đến công dụng làm đều màu và tăng vẻ tươi sáng cho làn da. Theo thời gian, lọ kem dưỡng còn ngăn các dấu hiệu tuổi tác và bảo vệ làn da khỏi những tác nhân có hại từ môi trường. Sản phẩm không chứa sulfate, paraben hay hương liệu nhân tạo, đồng thời phù hợp với mọi loại da.

