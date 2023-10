5 chai serum bình dân ''nổi như cồn'' tại Hàn Quốc: Giúp da ngậm nước, căng bóng phát hờn

''Thiên đường mỹ phẩm'' Hàn Quốc vốn nổi tiếng với các sản phẩm skincare hiệu quả mà giá còn cực kỳ ''nhẹ ví''. Mùa thu đông năm nay, thị trường này đón nhận rất nhiều dòng sản phẩm serum nổi bật giúp da căng bóng, mềm mại và đẩy lùi quá trình lão hóa. Nếu bạn đang cần tìm cho mình 1 chai serum đáng tiền thì dưới đây là top 5 sản phẩm đang khiến các chị em xứ sở Kim Chi thích mê.

1. Torriden Dive In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum

Sự nổi tiếng của chai serum Torriden Dive In Low Molecular Hyaluronic Acid không chỉ dừng lại ở thị trường Hàn Quốc mà đã lan ra toàn thế giới. Em này nhận được vô số lời khen về khả năng phục hồi, dưỡng ẩm và thúc đẩy độ căn bóng của làn da. Tất cả là nhờ bảng thành phần có chứa công thức Low Molecular Hyaluronic Acid có tác dụng làm dịu, cấp ẩm tức thì, đồng thời tái tạo da và giúp da lúc nào cũng căng mọng ngậm nước. Đã vậy giá bán của em nó lại cực kỳ bình dân, chỉ khoảng 390.000 VNĐ mà thôi.

Nơi mua: Tủ Nhà Lam Giá: 390.000 VNĐ

2. Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Serum

Tại Hàn Quốc, chai serum vitamin C của nhà Goodal đang đứng đầu trong danh sách các sản phẩm chúa vitamin c đáng tiền nhất. Em này cũng lọt vào danh sách các sản phẩm bán chạy tại nhiều cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng ở Hàn. Công dụng chính của sản phẩm này chính là khả năng dưỡng sáng da nhờ bảng thành phần làm trắng da gấp đôi niacinamide (4%) cùng vitamin C và arbutin. Ngoài ra, sản phẩm cũng hỗ trợ làm giảm các vùng đốm nâu, mờ thâm sạm một cách mạnh mẽ, đồng thời cải thiện da sáng vượt trội từ sâu bên trong. Nếu đang tìm chai serum giá bình dân mà hiệu quả tốt thì nàng đầu tư cho em này là đúng chuẩn.

Nơi mua: Beauty Box Giá: 799.000 VNĐ

3. 9Wishes Hydra Glowing Deep Hydration Ampule

9Wishes Hydra Glowing Deep Hydration Ampule cũng là dòng serum dưỡng ẩm và cấp nước đang nổi đình đám tại Hàn. Với giá thành rẻ, em này được hội học sinh, sinh viên vô cùng yêu thích. Dẫu vậy, bảng thành phần của em nó lại siêu ấn tượng vì có đến 8 thành phần Hyaluronic Acid giúp giữ nước. Ngoài ra còn chiết xuất nha đam giúp cấp ẩm và ngăn ngừa tình trạng mất nước của da, từ đó giúp giữ cho da của chị em luôn trong trạng thái mềm mại.

Nơi mua: Thế giới Skinfood Giá: 325.000 VNĐ

4. Oh!oh! Skin Health Serum

oh!oh! Skin Health Serum là chai tinh chất đảm nhận nhiệm vụ tăng cường vẻ rạng rỡ và làm sáng vùng da xỉn màu, thiếu sức sống. Thành phần của em này có chứa các hoạt chất điều trị mạnh mẽ như: 20% Niacinamide (Vitamin B3) và 2% Acetyl Glucosamine cũng như Arginine, Allantoin, chiết xuất hoa Cúc Đức, chiết xuất lá Rosemary,… Tại Hàn Quốc, em này luôn có mặt trong danh sách các item bán đắt hàng mỗi cuối tháng và nhận được rất nhiều bình luận tích cực từ khách hàng. Chưa hết, em nó cũng được đánh giá là sản phẩm có khả năng mua lại cao hơn so với các ''đối thủ'' cùng phân khúc.

Nơi mua: Oh!Oh! Giá: 980.000 VNĐ

5. Numbuzin No.5+ Vitamin Concentrated Serum

Nếu làn da của bạn đang gặp phải tình trạng lão hóa, sạm xỉn, không đều màu, thì Numbuzin No.5+ Vitamin Concentrated Serum sẽ là giải pháp cực kỳ lý tưởng. Các thành phần được Numbuzin ưu ái có thể kể tới Bifida Ferment Lysate, Galactomyces,.. được các hãng như Estee Lauder ưa chuộng. Chính vì vậy, chất lượng sản phẩm hứa hẹn sẽ mang lại kết quả đáng ngạc nhiên cho làn da của bạn sau một thời gian sử dụng đó.