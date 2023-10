Không phải váy cưới, Thanh Hằng hé lộ một thiết kế khiến dân tình háo hức đêm ngày

Ngay khi ngắm nhìn thiết kế mà Thanh Hằng chia sẻ, công chúng lập tức liên tưởng đến màn trình diễn của Thanh Hằng tại chung kết The New Mentor vừa qua. Màn trình diễn là những bước nhảy uyển chuyển, nóng bỏng, Thanh Hằng khoe trọn đôi chân kiếm Nhật cùng sự hỗ trợ của dàn nhạc do vị hôn phu chỉ đạo.