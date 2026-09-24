5 chai nước hoa mới ra mắt phù hợp với mùa thu đông, càng xịt càng thấy "cuốn"

Khi những cơn gió lạnh đầu mùa ùa về, tủ đồ thời trang của phái đẹp không chỉ thay đổi bằng những chiếc áo khoác măng tô hay áo len cashmere ấm áp, mà "lớp áo" mùi hương cũng cần được khoác lên những nốt nhạc trầm ấm, sâu lắng hơn. Khác với sự tươi mát, nhẹ nhàng của mùa hè, nước hoa mùa lạnh ưu tiên các tầng hương đậm đà, ngọt ngào từ gỗ, hổ phách, vani và các loài hoa phương Đông để tạo cảm giác vỗ về, quyến rũ. Dưới đây là 5 tuyệt tác nước hoa mới ra mắt vô cùng hoàn hảo giúp bạn khẳng định dấu ấn cá nhân và tỏa sáng trong những ngày đông giá lạnh.

1. Lancôme Idôle Peach'n Roses EDP

Tiếp nối thành công rực rỡ của dòng nước hoa biểu tượng Idôle, Lancôme mang đến phiên bản Idôle Peach'n Roses EDP với hơi thở ấm áp và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Sự kết hợp giữa nốt hương hoa hồng kiều diễm truyền thống cùng vị đào chín mọng, mọng nước tạo nên một mở đầu đầy cuốn hút. Khi đọng lại trên da, tầng hương cuối với sự xuất hiện của gỗ đàn hương và vani dịu nhẹ giúp mùi hương trở nên đằm thắm, ôm ấp làn da suốt cả ngày dài. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp nữ tính, hiện đại nhưng vẫn muốn giữ chút ấm áp trong ngày lạnh.

Nơi mua: Lancôme

2. Shiseido Zen Essence EDP

Đến từ thương hiệu làm đẹp danh tiếng Nhật Bản, Shiseido Zen Essence EDP mang cấu trúc mùi hương đầy chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa tinh thần Zen (Thiền) thư thái và sự quyến rũ vượt thời gian. Mở đầu bằng những nốt hương hoa cỏ quý hiếm kết hợp cùng gia vị ấm, chai nước hoa nhanh chóng chuyển mình sang tầng hương trung tâm đậm đà của hổ phách và gỗ tuyết tùng. Zen Essence tỏa ra làn hương ấm áp vừa đủ, tinh tế, mang lại cảm giác bình yên, sang trọng ngầm (Quiet Luxury) phù hợp cho các buổi tiệc tối hay không gian công sở mùa thu đông.

Nơi mua: Shiseido

3. Marc Jacobs Perfect Absolute EDP

Dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách trẻ trung, độc đáo nhưng vẫn muốn sở hữu nốt hương ấm áp cho mùa lạnh, Marc Jacobs Perfect Absolute EDP là một mảnh ghép không thể bỏ qua. Phiên bản "Absolute" này được nâng cấp đậm đặc hơn so với các dòng Perfect trước đó, mở ra bằng sự bùng nổ ngọt ngào của trái cây mọng nước và hoa nhài thanh lịch. Điểm tựa vững chắc ở tầng hương cuối là sự góp mặt của gỗ tuyết tùng và hổ phách vàng ấm áp, tạo nên một tổng thể vừa ngọt ngào, tinh nghịch lại vừa ấm áp, lưu hương bền bỉ trên những chiếc áo len ngày đông.

Nơi mua: Marc Jacobs

4. Calvin Klein My Euphoria

Calvin Klein tiếp tục viết nên câu chuyện đầy mê hoặc với My Euphoria - dòng nước hoa đại diện cho sự tự tin và sức quyến rũ mãnh liệt. Sở hữu tông mùi hoa cỏ - phương Đông (Floral Oriental) đặc trưng, sản phẩm thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên với sắc đỏ quyền lực của vỏ chai. Nốt hương đầu là sự kết hợp táo bạo giữa quả mọng ngọt ngào và hoa phong lan, trước khi lắng đọng lại bằng hương khói sẫm màu, gỗ đàn hương và vông vang. Sự ma mị, ấm áp này khiến My Euphoria trở thành "vũ khí" bí mật cho những buổi hẹn hò lãng mạn dưới thời tiết giá lạnh.

Nơi mua: Calvin Klein

5. Issey Miyake Lumière d'Issey Eau de Parfum

Issey Miyake luôn nổi tiếng với nghệ thuật tái hiện ánh sáng và tự nhiên qua từng giọt nước hoa, và Lumière d'Issey EDP cũng không ngoại lệ. Được ví như luồng ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi qua lớp sương mù mùa đông, mùi hương này mở ra với sự rạng rỡ của hoa ngọc lan tây (Ylang-Ylang) và hoa nhài, kết hợp cùng chút ấm áp từ gỗ sồi và vani tinh tế. Lumière d'Issey mang lại cảm giác dễ chịu, thanh tao nhưng vẫn đủ sức sưởi ấm tâm hồn, rất thích hợp cho những ai tìm kiếm sự khác biệt, thanh lịch trong mùa lạnh.

Nơi mua: Issey Miyake

Mỗi chai nước hoa mới ra mắt trên đây đều mang một câu chuyện và phong cách riêng, nhưng tất cả đều sở hữu các nốt hương sâu lắng, ấm áp - "chìa khóa" hoàn hảo cho mùa thu đông. Hãy lựa chọn cho mình một dải hương phù hợp để không chỉ sưởi ấm bản thân mà còn để lại khoảng hương vương vấn, đầy vỗ về cho những người xung quanh.