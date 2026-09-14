8 chai nước hoa hương gỗ đáng thử mùa thu 2026: Thanh lịch, ấm áp nhưng không quá nồng

Khi thời tiết chuyển sang những ngày se lạnh, các mùi hương cam chanh, muối biển hay hương nước trong trẻo thường được thay thế bằng nước hoa có cảm giác ấm áp và sâu lắng hơn.

Mùa thu nên chọn nước hoa hương gỗ như thế nào?

Người thích mùi hương mềm mại, gần da có thể tìm đến gỗ đàn hương kết hợp xạ hương, vani, hổ phách hoặc benzoin. Tuyết tùng lại có sắc thái khô ráo, chỉn chu, phù hợp với môi trường công sở. Trong khi đó, trầm hương thường sâu, quyến rũ và có độ hiện diện cao hơn, thích hợp với buổi tối.

Nếu e ngại nước hoa hương gỗ quá đậm, hãy chọn công thức có thêm cam bergamot, chanh, oải hương, hoa nhài hoặc các nốt thảo mộc. Những thành phần tươi sáng này sẽ làm nền gỗ trở nên nhẹ nhàng, dễ dùng hơn trong tiết trời đầu thu, đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm.

1. Acqua di Parma Zafferano – hương tuyết tùng và hạt phỉ ấm áp

Mùi hương kết hợp nét khô ráo của tuyết tùng với cảm giác béo mịn, ấm áp từ hạt phỉ. Cam bergamot Calabria mở đầu tươi sáng, sau đó nhường chỗ cho mùi gỗ, hạt rang, gia vị và nhựa cây. Đây không phải kiểu hương ẩm thực ngọt đậm mà gợi liên tưởng đến những quả thông được sưởi ấm trong căn phòng gỗ: sang trọng, dễ chịu và rất hợp mùa thu.

2. Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood – trầm hương mềm như nhung

Lấy trầm hương làm trung tâm nhưng chai nước hoa này không quá khói hay cay nồng. Nghệ tây tạo điểm nhấn gia vị ở lớp đầu; đào, hoa mộc tê và hoa nhài khiến tầng hương giữa trở nên mềm mại hơn. Cuối cùng, trầm hương, da thuộc và nhựa thơm lắng xuống, tạo cảm giác sâu sắc, mượt mà và quyến rũ. Đây là lựa chọn phù hợp cho những buổi tối mùa thu.

3. SABON Forest Hinoki – khu rừng bách sau màn sương

Lấy cảm hứng từ khu rừng Nhật Bản vào lúc bình minh, Forest Hinoki mở đầu bằng vỏ cam chanh và phong lữ hơi xanh, chua nhẹ. Gỗ bách cùng nhựa elemi tiếp tục tạo cảm giác mát lành, trong khi đàn hương và hoắc hương đem lại chiều sâu ở lớp cuối. Mùi hương gợi nhớ khu rừng còn đọng hơi sương, tự nhiên và thư giãn.

4. LE LABO SHIU 25 – hương long não trầm tĩnh

SHIU 25 là mùi hương giới hạn theo thành phố Bắc Kinh của LE LABO, lấy tinh chất từ cây long não làm chủ đạo. Thay vì sắc lạnh, xa cách, nốt hương này được làm mềm bằng tiêu hồng, diên vĩ và nhũ hương. Tổng thể sạch sẽ, hơi phấn, có chút cay nhẹ và đặc biệt tĩnh tại, thích hợp với người yêu hương gỗ nhưng không muốn mùi quá nặng nề.

5. YSL Libre Flowers & Flames – hoa

8 chai nước hoa hương gỗ đáng thử mùa thu 2026: Sang trọng, ấm áp nhưng không quá nồng

Khi tiết trời bắt đầu chuyển mát, những hương thơm tươi sáng của cam chanh, muối biển hay sắc hương mọng nước cũng dần nhường chỗ cho nước hoa hương gỗ ấm áp. Từ đàn hương mềm mại, tuyết tùng khô ráo đến trầm hương sâu lắng, đây là 8 lựa chọn đáng chú ý cho mùa thu 2026.

6. Jo Malone London – Beach Blossom

Bergamot, muối biển và gỗ trôi dạt hòa quyện tạo nên hương thơm khoáng đạt, trong trẻo. Mở đầu là cam bergamot sáng bừng như nắng trên mặt biển, sau đó chuyển sang vị mặn mát của muối và kết thúc bằng gỗ cùng rêu. Chai nước hoa này đặc biệt phù hợp với tiết trời đầu thu tại Việt Nam, khi không khí vẫn còn ấm và những mùi quá dày dễ gây ngột ngạt.

7. narciso rodriguez – for him Bleu Noir Parfum

Đàn hương và xạ hương đặc trưng của hãng được làm mới bằng quả bách xù, cam bergamot, xô thơm và bạch đậu khấu. Phần giữa có tuyết tùng Virginia cùng nhựa labdanum, trước khi khép lại bằng an tức hương và hoắc hương. Mùi thơm sâu nhưng vẫn thoáng, mang cảm giác như một lớp áo sạch sẽ ôm sát làn da.

8. ISSEY MIYAKE – L'Eau d'Issey pour Homme Eau de Parfum

Gừng và cam chanh tạo phần mở đầu tươi sáng, hơi cay; oải hương cùng bạch đậu khấu bổ sung sắc thái thảo mộc sạch sẽ. Khi lắng xuống, gỗ guaiac mang đến độ ấm vừa phải. Tổng thể gợi hình ảnh khu rừng sau mưa được chiếu sáng bởi nắng sớm: yên tĩnh, trong veo nhưng vẫn đủ chiều sâu cho mùa thu.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Black Paw

Nơi mua: F Fresh Spray Việt Nam

Nơi mua: THE KRAFF

Nơi mua: CHẠM Việt Nam

Nơi mua: BOITOWN Parfums



