Điều đáng ngại nhất khi chọn nước hoa mùa hè là mùi hương quá dày, dễ khiến cảm giác nóng bức và bí bách tăng lên. Xu hướng nước hoa mùa hè 2026 đang nghiêng rõ rệt về những mùi hương có cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo , nổi bật như hương trà, quả sung, cam chanh pha gỗ và các nhóm hương thực vật xanh mát.

1. L'Artisan Parfumeur – Bộ quà tặng hai chai Les Paysages

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thương hiệu, L'Artisan Parfumeur cho ra mắt phiên bản giới hạn gồm hai chai nước hoa trong bộ sưu tập Les Paysages, tái hiện phong cảnh mùa hè nước Pháp bằng mùi hương.

Bộ sản phẩm gồm hai chai nước hoa kinh điển là Un Air de Bretagne và Soleil de Provence , mang đến một hành trình khứu giác từ bờ biển đến những cánh đồng hoa. Un Air de Bretagne lấy cảm hứng từ làn gió biển thổi dọc bờ biển, kết hợp cam chanh, hơi nước và rong biển, tạo nên hương biển tươi mát, thoảng chút vị mặn.

Trong khi đó, Soleil de Provence sử dụng hoa mimosa, chanh và benzoin để tái hiện khung cảnh ánh nắng mùa hè miền Nam nước Pháp trải dài trên những cánh đồng hoa. Hai cá tính mùi hương hoàn toàn khác biệt được đặt trong cùng một bộ quà tặng, phù hợp cả khi đi làm hằng ngày lẫn trong những chuyến nghỉ dưỡng.

2. Jo Malone London – Bộ sưu tập British Countryside

Một trong những bộ sưu tập được bàn luận nhiều nhất của Jo Malone London trong năm nay là phiên bản giới hạn mới mang tên British Countryside.

Thương hiệu đã bước ra khỏi khuôn khổ hoa cỏ và trái cây quen thuộc, lựa chọn những nguyên liệu độc đáo như hoa cà rốt, bí ngô và củ dền để tạo nên trải nghiệm mùi hương đầy sáng tạo.

Nước hoa Carrot Blossom & Fennel mang hương hoa dịu nhẹ pha chút cỏ xanh. Pumpkin & Vanilla gợi cảm giác kem sữa mềm mại kết hợp gỗ ấm. Trong khi đó, Beetroot & Pepper hòa quyện hương đất và sắc xanh thực vật, tạo nên cá tính khác biệt.

Toàn bộ bộ sưu tập vẫn giữ được sự trong trẻo và nhiều tầng hương đặc trưng của Jo Malone London, phù hợp với những người yêu thích mùi hương không quá đại trà.

3. Acqua di Parma – Fico di Amalfi phiên bản giới hạn mùa hè

Quả sung tiếp tục là một trong những từ khóa nổi bật của thị trường nước hoa mùa hè 2026. Acqua di Parma khoác lên mùi hương kinh điển Fico di Amalfi một diện mạo giới hạn mới, tái hiện bầu không khí nghỉ dưỡng bên bờ biển miền Nam nước Ý.

Mùi hương mở đầu bằng cam chanh sáng rõ, tiếp nối bởi quả sung chín với vị ngọt nhẹ tự nhiên, trước khi khép lại bằng gỗ tuyết tùng sạch sẽ, ấm áp và tràn ngập ánh nắng.

So với nhiều mùi quả sung thiên ngọt, phiên bản này nhẹ nhàng, tươi mát hơn, là đại diện tiêu biểu cho nhóm hương trái cây pha gỗ dễ dùng trong mùa hè.

4. Shiseido – ZEN Eau de Parfum

Một trong những dòng nước hoa kinh điển trở lại đáng chú ý trong năm 2026 là ZEN của Shiseido. Mùi hương được nhà chế tác Florian Gallo diễn giải lại bằng ngôn ngữ nước hoa Pháp hiện đại, kết hợp cùng tinh thần thiền định phương Đông.

Hương đầu gồm cam bergamot và hoa nhài, tạo cảm giác mềm mại, tươi sáng. Hương giữa là hoa diên vĩ và sắc thái khoáng chất. Hương cuối kết hợp vani, gỗ tuyết tùng và xạ hương, tạo hiệu ứng mịn màng, gần gũi với làn da.

Tổng thể mùi hương trầm tĩnh, dịu dàng và thư giãn, không quá phô trương nhưng vẫn có sự hiện diện rõ ràng. Đây là lựa chọn phù hợp để sử dụng hằng ngày khi đi làm.

5. BVLGARI – Eau Parfumée Thé Rouge

Nước hoa hương trà tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm trong năm nay. Mùi hương trà đỏ mới của BVLGARI thậm chí còn được nhiều tín đồ gọi là một trong những chai nước hoa trà nổi bật nhất mùa hè.

Hương thơm mở đầu bằng cam chanh Ý tươi sáng. Sau đó, hương trà đỏ dần lan tỏa, mềm mại và dễ chịu như một tách trà vừa được pha xong. Cuối cùng, xạ hương tạo cảm giác gần gũi với làn da.

Mùi hương không có vị đắng chát thường gặp ở một số dòng nước hoa trà, thay vào đó là cảm giác sạch sẽ, sang trọng và dễ tạo thiện cảm.

6. Lanvin – Éclat d'Arpège White Tea

Với những người yêu thích cảm giác sạch sẽ, mềm mại như vừa tắm xong, Éclat d'Arpège White Tea của Lanvin là một lựa chọn đáng thử.

Hương đầu kết hợp trà trắng, cam bergamot và gừng, tạo cảm giác thanh mát. Hương giữa gồm mẫu đơn trắng và linh lan, mang đến lớp hoa nhẹ nhàng. Hương cuối có trà đen hun khói, gỗ tuyết tùng và xạ hương, giúp tổng thể mùi hương trở nên trong trẻo nhưng vẫn có chiều sâu.

Mùi hương gợi liên tưởng đến một chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh nắng buổi sớm, sạch sẽ, mềm mại và dễ chịu. Đây là một lựa chọn an toàn để sử dụng hằng ngày.

7. YSL – Libre L'Eau Nue

Lần đầu tiên dòng Libre của YSL đưa yếu tố trái cây vào công thức, giúp hương hoa oải hương kinh điển trở nên nhẹ nhàng và phù hợp với mùa hè hơn.

Hương đầu là quả mâm xôi mang cảm giác mọng nước, trong trẻo. Hương giữa kết hợp hoa cam và oải hương, giúp tầng hương trái cây thêm chiều sâu. Hương cuối trở về với xạ hương mềm mại.

Độ ngọt của mùi hương không cao, mang cảm giác tươi mát và gọn gàng hơn nhiều dòng nước hoa trái cây thông thường. Đây là lựa chọn dễ dùng cho cả đi làm lẫn sinh hoạt hằng ngày trong mùa hè.

8. Atelier Cologne – Jade Oolong

Đây là một chai nước hoa đáng cân nhắc đối với những người yêu thích hương trà. Atelier Cologne sử dụng trà ô long làm nhân vật chính, kết hợp cùng cam bergamot và gỗ tuyết tùng, tạo nên mùi trà gỗ có nhiều tầng sắc thái.

Ngay khi xịt, có thể cảm nhận hương lá trà tươi mát. Sau đó, hoắc hương và chút khói nhẹ dần xuất hiện. Cuối cùng, gỗ tuyết tùng và trà đen mang lại cảm giác trầm ổn.

Hương trà rõ nét nhưng không nặng nề, mang vẻ sang trọng kín đáo, đặc biệt phù hợp với những người yêu thích không khí thơm sạch giống mùi hương tại các khách sạn cao cấp.

9. Chloé – Nomade Lumière d'Égypte

Mùi hương mới của Chloé cô đọng phong cảnh thực vật Địa Trung Hải trong một chai nước hoa. Thương hiệu kết hợp nguyên liệu hoa hiếm gặp với quýt xanh, tạo nên mùi hương thực vật tràn đầy sức sống.

Hương đầu có cảm giác nắng ấm và thanh mát của cây cỏ. Hương giữa là sự hòa quyện giữa hoa và lá xanh. Hương cuối sử dụng gỗ cùng xạ hương để tạo cảm giác mềm mại, bao bọc.

Tổng thể giống như một cuộc dạo bước trong khu vườn ven biển, thư thái và tự nhiên, phù hợp với những người yêu thích hương xanh và hương thực vật.

10. Penhaligon's – Bold Blend Extraordinary Mint

Sáng tạo mới nhất thuộc bộ sưu tập Potions & Remedies của Penhaligon's lấy bạc hà làm trung tâm, tạo nên mùi hương xanh pha gỗ có độ nhận diện cao.

Hương đầu kết hợp bạc hà và tiêu đen, mang lại cảm giác mát lạnh pha chút cay. Hương giữa có xô thơm và lá violet, tăng chiều sâu thực vật. Hương cuối gồm gỗ palo santo, cỏ hương bài và cây bách, tạo nên nền gỗ vững vàng.

Mùi hương vừa có sự tươi mát của bạc hà, vừa giữ được chiều sâu trưởng thành của gỗ. Tổng thể sạch sẽ, sắc nét và có cá tính riêng.