5 cách giảm bọng mắt, quầng thâm hiệu quả chỉ sau 1 tuần!

Quầng mắt dưới, bọng mắt… là vấn đề mà hầu hết chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt và chỉ phụ thuộc vào thời gian mà thôi. Chúng ta thường được biết đến quầng thâm xanh và quầng thâm nâu. Trong đó, quầng thâm xanh sẽ gặp khi mới ngủ dậy, dễ nhìn thấy khi mắt sưng; còn quầng thâm nâu được xem là 1 dạng mãn tính, liên quan đến sắc tố dưới da và khó chữa hơn so với quầng thâm xanh.



Điều này đưa đến một kết luận, rằng không phải tình trạng quầng thâm nào cũng giống nhau, và cũng vì vậy mà phương pháp điều trị cũng phải khác. Các chuyên gia ghi nhận, một số trường hợp do thức đêm nhiều hoặc ăn quá mặn thì chỉ cần điều chỉnh lối sống 1 chút để cải thiện tình hình; một số khác là do di truyền và tuổi tác, đây là điều mà ai cũng sẽ gặp phải. Khi chúng ta già đi, các dây chằng, gân và da bao phủ lớp mỡ bên dưới mắt đều bắt đầu giãn ra khiến da dưới mắt mỏng và nhạy cảm hơn, lộ rõ những khuyết điểm như quầng thâm, nếp nhăn.

Tuy nhiên một tin vui rằng, chỉ cần bạn tìm ra đúng nguyên nhân khiến mình bị bọng mắt hoặc quầng thâm thì hoàn toàn có cách để cải thiện.

Thay đổi một số thói quen sinh hoạt

Nếu bạn có thể nhìn rõ bọng mắt của mình đặc biệt là sau khi ngủ dậy, thì rất có thể nguyên nhân là do mắt sưng và giữ nước tạm thời. Một vài thay đổi thói quen sinh hoạt đơn giản sẽ tạo ra khác biệt lớn. Để bắt đầu, bạn nên ngủ ngửa hoặc kê cao đầu; vị trí này cho phép trọng lực thực hiện công việc của nó và ngăn chất lỏng dư thừa tích tụ trong khuôn mặt và xung quanh mắt của bạn.

Muối và rượu là những yếu tố góp phần lớn gây ra sưng và bọng mắt. Cắt giảm cả hai thành phần này và đồng thời tăng lượng nước uống vào sẽ giúp bạn cải thiện. Thiếu ngủ cũng có thể làm tăng tỷ lệ xuất hiện quầng thâm dưới mắt, bạn nên tập thói quen ngủ đủ 8 tiếng để đảm bảo sức khỏe cơ thể và làn da nữa nhé.

Sử dụng vật lạnh để giảm sưng

Nhiệt độ thấp của vật kim loại giúp co mạch máu và giảm sưng nhanh chóng. Kim loại lạnh là lý tưởng bởi đây là vật liệu dẫn lạnh tốt nhất. Và đó cũng là lý do bạn sẽ thấy rất nhiều bác sĩ da liễu khuyên bạn nên làm lạnh chiếc thìa inox ở nhà và úp lên mắt. Đó là điều đơn giản nhất bạn có thể làm và nó thực sự mang lại hiệu quả kỳ diệu.

Thanh lăn bằng đá thạch anh hồng cũng là một dụng cụ dưỡng da hoàn hảo. Bạn có thể kết hợp sản phẩm này với động tác massage đơn giản: vuốt từ góc trong của mắt ra ngoài và hướng lên thái dương. Theo cách này, độc tố được đẩy về hướng của các hạch bạch huyết để giúp đào thải ra ngoài.

Sử dụng kem mắt có chứa Caffeine

Thành phần quan trọng trong tách cà phê buổi sáng yêu thích cũng là một lựa chọn tốt để tìm kiếm trong kem dưỡng mắt buổi sáng của bạn. Các chuyên gia đều cho rằng, Caffeine là một trong những thành phần bôi ngoài da tốt nhất để giảm sưng. Bởi đó là một chất co mạch, có nghĩa là nó làm co mạch máu và mang lại cho bạn tác dụng giảm căng phồng thoáng qua, ngắn hạn. Vì thế sản phẩm kem mắt có chứa Caffeine được ưu tiên dùng vào buổi sáng. Ngoài ra, Caffeine hoạt động như chất chống oxy hóa. Vì vậy, về lâu dài, làn da dưới mắt của bạn sẽ được bảo vệ để chống lại các gốc tự do gây hại cho da.

The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG: Tinh chất trị thâm mắt là một trong những sản phẩm đến từ thương hiệu The Ordinary được yêu thích nhất, Caffeine Solution 5% + EGCG có thành phần đơn giản, cực kỳ lành tính và công dụng trị thâm, nhăn mắt thực sự bất ngờ.

The Inkeylist Caffeine Serum - Thành phần đơn giản với Glycerin giúp cung cấp độ ẩm cho vùng da mắt; Caffeine giúp chống oxi hoá và Matrixyl 3000 là một chế phẩm của peptide (các mảnh protein) được chứng nhận chống lão hóa và chống nhăn hiệu quả.

Sử dụng kem mắt có Retinol, Vitamin C hoặc Peptide để có lợi ích lâu dài

Nếu quầng mắt của bạn là loại quầng thâm nâu, nghĩa là sẽ rất khó để loại bỏ hoàn toàn nếu chỉ bôi ngoài da. Tuy nhiên, việc sử dụng các thành phần tăng sinh collagen như Retinol, Peptide và Vitamin C, có thể giúp củng cố kết cấu da, giúp da khỏe hơn và dày hơn, cải thiện được sắc tố dưới da.

ROC Retinol Correxion Eye Cream - Nhờ vào bộ đôi retinol và HA, lọ kem mắt giá cực yêu thương này có thể cải thiện các vấn đề như: quầng thâm, nếp nhăn li ti, bọng mắt nhưng không hề gây kích ứng, kết quả là vùng da dưới mắt của bạn sẽ trở nên tươi sáng, săn chắc hơn trông thấy sau một thời gian ngắn chăm chỉ sử dụng.

Một lưu ý lớn: Retinol và thậm chí cả vitamin C nổi tiếng là có thể gây kích ứng, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng chúng theo một công thức đặc biệt dành cho vùng da mỏng manh quanh mắt của bạn.

Cân nhắc sử dụng chất làm đầy có thể tiêm

Tiêm chất làm đầy có thể là một cách tốt để giải quyết bọng dưới mắt, do miếng mỡ thoát vị gây ra, đặc biệt cho những người đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho phẫu thuật. Tuy nhiên, không phải tất cả các chất làm đầy đều được tạo ra như nhau và chúng không phải là một giải pháp phù hợp với tất cả. Chất làm đầy Hyaluronic Acid có thể giúp che bớt phần mỡ nhô ra khỏi ranh giới của má bạn.

Tuy nhiên, chất làm đầy Hyaluronic Acid có xu hướng tốt nhất trong việc giải quyết các vết hõm. Hyaluronic Acid hút nước, và nếu bạn là người dễ bị bọng và sưng dưới mắt, loại chất làm đầy này có thể làm cho tình trạng tồi tệ hơn. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng chất làm đầy hoặc bất kỳ phương pháp nào, hãy cân nhắc và có thể tham vấn chuyên gia để được tư vấn phương pháp phù hợp nhé.

