5 cách diện đồ hack tuổi không bao giờ sai, ai mặc cũng đẹp

Trong dòng chảy thời trang luôn thay đổi, những công thức phối đồ trẻ trung nhưng dễ ứng dụng luôn có chỗ đứng vững chắc. Chúng không chỉ giúp người mặc trông tươi mới hơn vài tuổi mà còn phù hợp với nhiều phong cách, hoàn cảnh và độ tuổi. Dưới đây là 5 công thức "kinh điển" mà ai mặc cũng đẹp, và quan trọng hơn: chúng chưa bao giờ lỗi thời.

Áo kẻ và quần ống rộng

Áo kẻ luôn là đại diện cho sự trẻ trung, tươi sáng và có khả năng làm gương mặt trở nên rạng rỡ hơn. Khi kết hợp cùng quần ống rộng, hiệu ứng trẻ hóa càng rõ rệt nhờ sự phóng khoáng của dáng quần và sự năng động của họa tiết kẻ.

Bạn có thể chọn áo kẻ basic trắng – đen, phối với quần ống rộng màu trung tính như be, xám hoặc đen để tạo sự hài hòa và thanh lịch. Nếu thích gọn gàng hơn, hãy chọn áo kẻ dáng ôm và quần cạp cao để tạo tỷ lệ "chân dài – eo gọn", giúp tổng thể trông cao ráo hơn mà không cần giày cao gót. Chỉ một đôi sneaker trắng hoặc sandal tối giản cũng đủ để bộ trang phục đạt hiệu ứng trẻ trung, thời thượng.

Áo len và chân váy ngắn

Áo len tạo cảm giác dễ chịu, ấm áp và mềm mại, trong khi chân váy ngắn mang đến nét năng động, trẻ trung không thể thay thế. Khi phối áo len oversize với chân váy chữ A, bạn sẽ có ngay diện mạo ngọt ngào đúng chuẩn phong cách hiện đại. Nếu muốn chỉn chu hơn, hãy chọn áo len cổ lọ hoặc len dệt mịn phối với chân váy dạ, vừa giữ ấm tốt vừa tạo sự sang trọng nhẹ nhàng.

Công thức này đặc biệt hiệu quả trong việc "hack chân dài", nhất là khi kết hợp với boots cổ ngắn hoặc giày mũi nhọn.

Áo thun và quần jeans

Nếu phải chọn một combo đơn giản nhưng trẻ trung nhất mọi thời đại, chắc chắn áo thun và quần jeans sẽ đứng đầu danh sách. Áo thun dài tay cơ bản, đặc biệt là áo trắng, luôn tạo cảm giác khỏe khoắn, sạch sẽ và tràn đầy năng lượng. Khi kết hợp cùng quần jeans, dù là jeans xanh cổ điển, jeans đen hay jeans ống suông hiện đại, tổng thể đều toát lên tinh thần trẻ trung một cách tự nhiên không gượng ép. Chỉ cần thêm sneaker trắng, một chiếc túi tote canvas và đồng hồ đơn giản, bạn đã có ngay một outfit vừa thoải mái vừa đủ nổi bật.

Áo blazer và quần jeans

Blazer vốn mang hơi hướng thanh lịch, trưởng thành, nhưng khi kết hợp cùng jeans lại trở thành công thức trẻ trung một cách bất ngờ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày bạn muốn ăn mặc chỉn chu mà không bị "già hơn tuổi".

Blazer dáng rộng phối với jeans ống suông sẽ tạo cảm giác hiện đại, phóng khoáng nhưng vẫn tinh tế. Những chiếc blazer màu pastel như hồng nhạt, xanh baby hay be sáng mang lại hiệu ứng hack tuổi mạnh mẽ, khiến diện mạo tươi sáng hơn hẳn. Nếu muốn cá tính, blazer đen hoặc xám phối với jeans suông cũng rất hợp, vừa có nét nghiêm túc vừa pha chút phóng khoáng. Khi đi kèm giày sneaker hoặc giày mũi nhọn, outfit sẽ phù hợp cho cả đi làm hay hẹn hò cuối tuần.

Denim on denim

Phong cách denim on denim nhìn thì cá tính nhưng thực ra rất dễ mặc và trẻ trung nếu kết hợp đúng. Một chiếc áo khoác denim sáng phối với quần denim tối sẽ tạo sự phân tầng màu sắc, giúp cơ thể trông thon dài và cân đối hơn.

Nếu thích sự đồng bộ, bộ denim cùng tông màu sẽ mang lại vẻ mạnh mẽ, hiện đại và cực hợp khi đi dạo phố hoặc chụp ảnh. Để outfit không bị "nặng", hãy thêm một chiếc áo thun trắng bên trong, đây là mẹo nhỏ nhưng hiệu quả giúp tổng thể sáng sủa và tươi mới hơn. Phối cùng sneaker hoặc boots đều đẹp, tùy theo phong cách bạn muốn thể hiện. Denim on denim là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn trông năng động nhưng vẫn có chút nét bụi bặm cá tính.

Ảnh: Sưu tầm