5 kiểu tóc hack tuổi tốt nhất giữa vô vàn lựa chọn

Nếu bạn đang tìm một cách thay đổi diện mạo nhanh chóng mà hiệu quả, thì cắt tóc chính là tuyệt chiêu đơn giản nhất. Không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ cần chọn đúng kiểu tóc là gương mặt đã trẻ trung hơn vài tuổi. Dưới đây là 5 kiểu tóc được nhiều chuyên gia tạo mẫu và người nổi tiếng ưa chuộng vì khả năng "ăn gian" tuổi thần kỳ mà vẫn giữ được nét tự nhiên, thanh lịch.

Tóc bob

Tóc bob chưa bao giờ lỗi mốt và luôn nằm trong danh sách những kiểu tóc giúp trẻ hóa gương mặt mạnh nhất. Độ dài ngang cằm hoặc hơi chạm cổ khiến khuôn mặt thanh thoát, gọn gàng hơn, đồng thời giúp tôn lên đường viền hàm và cổ. Kiểu tóc này đặc biệt hợp với những ai có khuôn mặt tròn, mặt nhỏ hoặc mặt dài muốn tạo nét cân đối.

Tóc bob có nhiều biến thể: bob thẳng, bob uốn cụp, bob xoăn sóng nhẹ hay bob tỉa layer. Mỗi kiểu mang một vibe khác nhau – trẻ trung, cá tính hoặc thanh lịch. Điểm cộng lớn là rất dễ chăm, chỉ cần sấy nhẹ là tóc đã vào nếp. Nếu muốn "hack tuổi" tối đa, bạn có thể nhuộm các tông nâu ấm như nâu hạt dẻ, nâu socola để gương mặt tươi sáng hơn.

Tóc layer đuôi cụp

Nếu bạn thích tóc dài nhưng vẫn muốn có sự trẻ trung, tóc layer đuôi cụp là lựa chọn lý tưởng. Phần thân tóc được tỉa layer mỏng, giúp tóc nhẹ và bồng bềnh, còn phần đuôi được uốn cụp ôm lấy gương mặt tạo hiệu ứng nhỏ gọn, mềm mại.

Kiểu tóc này đặc biệt hợp với người có gò má cao hoặc cằm hơi góc cạnh, vì phần đuôi tóc ôm nhẹ giúp che nhược điểm rất tốt. Tóc layer đuôi cụp cũng giúp mái tóc trông dày hơn, phù hợp với những ai tóc mỏng hoặc dễ bị xẹp.

Cách chăm sóc kiểu tóc này cũng khá đơn giản: mỗi sáng chỉ cần sấy cúp nhẹ phần đuôi hoặc dùng lô cuốn 5–10 phút là tóc vào nếp đẹp cả ngày.

Tóc layer tự nhiên

Trong vài năm trở lại đây, tóc layer tự nhiên trở thành trào lưu vì sự linh hoạt và khả năng tôn dáng mặt cực tốt. Không cần uốn cầu kỳ, tóc được tỉa so le tạo độ bay nhẹ, giúp gương mặt sáng và thanh thoát hơn nhiều. Kiểu tóc này hợp với hầu hết khuôn mặt: tròn, vuông, dài hay trái xoan đều cân được.

Tóc layer tự nhiên mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung và ngọt ngào. Nếu bạn thích phong cách không quá kiểu cách nhưng vẫn đủ điểm nhấn, đây chắc chắn là lựa chọn đáng thử. Khi kết hợp với nhuộm highlight mảnh hoặc balayage nhẹ, tóc sẽ càng trông dày và sống động hơn.

Tóc mái thưa

Không phải ngẫu nhiên mà tóc mái thưa luôn nằm trong top những kiểu mái giúp trẻ hóa tốt nhất. Phần mái mỏng rũ nhẹ trước trán làm mềm đường nét khuôn mặt, che khéo vùng trán rộng hoặc đường chân tóc không đều. Tóc mái thưa cũng tạo cảm giác gương mặt nhỏ hơn và các đường nét trở nên hài hòa.

Ưu điểm của kiểu mái này là trông rất tự nhiên, không nặng mặt như mái bằng và cũng không quá "bánh bèo". Bạn có thể kết hợp mái thưa với tóc dài, tóc ngắn, tóc duỗi hay uốn đều phù hợp. Nếu muốn mái luôn đẹp, hãy sấy nhẹ phần chân mái để tạo độ bồng, tránh để mái bị ướt hoặc dính vào nhau.

Tóc ngang vai uốn mái

Tóc ngang vai vốn đã là chiều dài "an toàn" nhất cho những ai muốn trẻ hơn, bởi nó vừa đủ ngắn để gương mặt gọn gàng, vừa đủ dài để giữ được vẻ nữ tính. Khi kết hợp với kiểu uốn mái nhẹ (mái rèm hoặc mái lơi), tổng thể lại càng mềm mại và nữ tính.

Phần mái uốn rẽ hai bên giúp tạo khung mặt nhẹ nhàng, rất hợp với những ai có gò má cao hoặc mặt dài. Độ dài ngang vai cũng giúp bạn dễ tạo kiểu: uốn xoăn lơi, uốn sóng, duỗi phồng hay để tự nhiên đều đẹp.

Kiểu tóc này cũng không kén độ tuổi, từ cô nàng đôi mươi đến phụ nữ trung niên đều có thể thử. Chỉ cần chọn màu tóc phù hợp với da là trông bạn sẽ trẻ ra ngay vài tuổi.

Ảnh: Sưu tầm