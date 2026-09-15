5 bí quyết chăm tóc sau nhuộm, uốn: Ba ngày đầu rất quan trọng để tóc bền màu, giảm khô xơ

uy nhiên, tóc nhuộm một lần sẽ có nhu cầu chăm sóc khác với tóc đã tẩy, uốn nhiều lần hoặc vốn khô xơ. Dưới đây là 5 nguyên tắc quan trọng giúp hạn chế hư tổn và giữ mái tóc vào nếp sau khi sử dụng hóa chất.

1. Chú ý 3 ngày đầu, tạo bọt dầu gội trong lòng bàn tay

Khoảng 48–72 giờ đầu sau khi nhuộm hoặc uốn thường được xem là thời gian cần chăm sóc tóc cẩn thận. Tùy loại thuốc và kỹ thuật được sử dụng, thợ làm tóc có thể khuyên bạn tạm hoãn gội đầu để màu ổn định và nếp tóc được định hình tốt hơn. Vì vậy, hãy làm theo hướng dẫn của salon thay vì áp dụng một mốc thời gian cứng nhắc cho mọi trường hợp.

Khi có thể gội lại, nên làm ướt hoàn toàn mái tóc trước. Cho dầu gội ra lòng bàn tay, thêm một chút nước và tạo bọt rồi mới đưa lên da đầu. Cách này giúp sản phẩm được phân tán đều, hạn chế việc đổ dầu gội đậm đặc trực tiếp lên một vùng tóc đang nhạy cảm.

Tập trung massage nhẹ nhàng phần da đầu bằng đầu ngón tay, không cào bằng móng. Với thân và ngọn tóc, chỉ cần để bọt trôi xuống khi xả, tránh vò mạnh. Tóc khô xơ nên ưu tiên dầu gội dịu nhẹ, có thành phần dưỡng ẩm và phù hợp với tóc nhuộm; hạn chế các sản phẩm làm sạch quá mạnh nếu không thực sự cần thiết.

2. Thoa dầu xả bằng động tác bóp nhẹ, điều chỉnh theo mức độ hư tổn

Sau khi gội, hãy dùng khăn bóp nhẹ để tóc không còn nhỏ nước rồi mới thoa dầu xả hoặc mặt nạ tóc. Khi tóc quá ướt, sản phẩm dễ bị pha loãng và trôi đi trước khi có thể phủ đều lên sợi tóc.

Thoa sản phẩm từ khoảng giữa thân tóc đến ngọn, tập trung vào những vùng khô xơ. Thay vì chà xát, hãy dùng tay vuốt và bóp nhẹ từng lọn theo chiều từ trên xuống dưới. Động tác này giúp hạn chế làm rối và tổn thương lớp biểu bì tóc.

Nếu tóc chỉ hư tổn nhẹ, dầu xả sau mỗi lần gội có thể đã đủ. Với tóc thường xuyên nhuộm, uốn hoặc có dấu hiệu khô, xốp, chẻ ngọn, nên sử dụng mặt nạ tóc khoảng 1–2 lần mỗi tuần. Có thể ủ trong 5–10 phút hoặc theo đúng thời gian ghi trên bao bì.

Tóc thô cứng và hư tổn ở mức vừa có thể dùng thêm dầu dưỡng sau khi sấy. Chỉ cần lấy một lượng nhỏ, làm ấm trong lòng bàn tay rồi vuốt lên ngọn và những vùng dễ xù. Không nên tự ý trộn dầu dưỡng với mặt nạ theo tỷ lệ cố định nếu nhà sản xuất không hướng dẫn, bởi mỗi công thức có cách hoạt động khác nhau.

3. Không gội đầu bằng nước quá nóng

Nước nóng có thể làm da đầu khô hơn, đồng thời khiến tóc đã qua hóa chất dễ trở nên xơ rối và mất độ bóng. Nhiệt độ phù hợp để gội thường nằm trong khoảng 35–38 độ C, tạo cảm giác ấm nhẹ chứ không nóng rát.

Nếu tóc đã tẩy nhiều lần hoặc đang hư tổn rõ rệt, có thể dùng nước ấm vừa phải trong bước làm sạch và nước mát hơn khi xả dầu dưỡng. Không cần sử dụng nước quá lạnh vì nhiệt độ thấp không thể "khóa" biểu bì tóc hoàn toàn như nhiều lời truyền miệng. Điều quan trọng hơn vẫn là tránh nước nóng và giảm thời gian tóc tiếp xúc với nước.

4. Dùng khăn thấm nước, tuyệt đối không vò tóc

Tóc ướt có xu hướng yếu và dễ đứt hơn. Sau khi gội, thói quen dùng khăn chà xát mạnh có thể làm các sợi tóc quấn vào nhau, khiến bề mặt tóc xù lên và tăng nguy cơ gãy rụng do lực kéo.

Cách đúng là dùng khăn mềm hoặc khăn sợi nhỏ bao quanh mái tóc, sau đó bóp và thấm nước nhẹ nhàng. Không xoắn tóc quá chặt, giật lược qua vùng tóc rối hoặc đi ngủ khi tóc còn ướt. Nếu cần gỡ rối, hãy dùng lược răng thưa và chải từ ngọn lên thân tóc từng đoạn nhỏ.

5. Kiểm soát nhiệt từ máy sấy, máy uốn và ánh nắng

Không chỉ nước nóng, các dụng cụ tạo kiểu cũng có thể khiến độ ẩm trong tóc mất đi nhanh chóng, làm màu nhuộm nhanh xỉn và phần ngọn dễ khô giòn. Trước khi sấy hoặc tạo kiểu, nên dùng sản phẩm bảo vệ tóc trước nhiệt, đồng thời giữ máy sấy cách tóc khoảng 15–20 cm và di chuyển liên tục.

Với tóc đã tẩy hoặc hư tổn, nên bắt đầu ở mức nhiệt thấp, khoảng 120–150 độ C khi dùng máy là hoặc máy uốn. Tóc khỏe hơn có thể cần mức nhiệt khác, nhưng không nên tăng nhiệt chỉ để tạo kiểu nhanh. Đặc biệt, không dùng máy là hoặc máy uốn trên tóc còn ướt.

Tia UV cũng có thể làm màu tóc phai nhanh và thúc đẩy quá trình oxy hóa khiến tóc khô hơn. Trong tuần đầu sau khi nhuộm, nên hạn chế phơi tóc dưới nắng lâu, đồng thời sử dụng mũ, ô hoặc sản phẩm bảo vệ tóc trước tia UV khi hoạt động ngoài trời.

Cuối cùng, không có sản phẩm nào có thể phục hồi hoàn toàn phần tóc đã hư tổn nặng. Chăm sóc đúng cách chủ yếu giúp giảm mất nước, hạn chế gãy rối và cải thiện cảm giác mềm mượt. Nếu ngọn tóc đã chẻ nhiều, cắt tỉa định kỳ kết hợp giãn khoảng cách giữa những lần nhuộm, tẩy và uốn vẫn là giải pháp thiết thực nhất.

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