4 tips giúp bạn mặc đồ màu hồng xinh mà không sến

Xuân hè thời điểm dân tình càng thích mặc đồ màu hồng hơn, đơn giản là vì "em nó" hợp không khí, thời tiết. Tông màu này về cơ bản thì rất xinh, ngọt ngào và nữ tính nhưng nếu không khéo léo trong khoản phối đồ thì bạn cũng dễ rơi vào cảnh sến sẩm như chơi. Dưới đây là 4 tips đơn giản mà bạn có thể dễ dàng áp dụng.

1. Đừng mạo hiểm với các tông hồng đậm

Các tông hồng neon, hồng hot pink đúng là rất thu hút sự chú ý nhưng song song với đó là khả năng khiến set đồ trở nên sến sẩm khi bạn mix chưa khéo. Trong trường hợp chưa tự tin phối đồ, bạn hãy bắt đầu với các tông pastel như hồng baby, hồng vỏ đỗ... nhé.

2. Mix cùng những item có màu pastel, trung tính

Các item có màu pastel, trung tính như xanh baby blue, be, kem, trắng, xanh mint... đều là bạn thân của đồ màu hồng và sẽ tạo thành một tổng thể xinh xắn. Khi mua đồ hồng về mà chưa biết mix cùng màu gì thì bạn cứ kết hợp với các tông nhàn nhạt như vậy là ổn.

3. "BLACKPINK in your area" - phối hồng nhạt với đen

Công thức "BLACKPINK in your area" cũng là gợi ý hay ho bởi sự đối lập giữa hồng/đen sẽ giúp tổng thể set đồ của bạn thêm thu hút. Nhưng để an toàn, bạn hãy ghi nhớ thêm quy tắc số 1 - ưu tiên gam hồng nhạt. Vì hồng nhạt mix đen đa phần đều rất xinh nhưng hồng đậm mix đen thì chưa chắc.

4. Layer các tông hồng cũng là ý hay

Bên cạnh việc kết hợp đồ màu hồng với các tông màu khác, bạn cũng có thể layer các tông hồng với nhau để tạo cảm giác mới mẻ. Lưu ý, hãy chọn những gam hồng na ná nhau, không nên tách biệt nhiều về sắc độ để bớt cảm giác "choé loé" với người đối diện bạn nhé.