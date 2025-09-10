Tôi đã dưỡng mắt bằng dầu suốt 5 năm và nhận được "phúc lợi" là đôi mắt 0 nếp nhăn, 0 quầng thâm

Mắt là nơi đầu tiên in hằn những vết nhăn li ti, quầng thâm sau những đêm mất ngủ, hay cảm giác sụp mí mỗi khi cơ thể xuống sức. Tôi từng có giai đoạn soi gương và thấy đôi mắt mình lúc nào cũng vô thần, hốc mắt xám xịt, nếp nhăn quanh đuôi mắt ngày một rõ rệt. Thú thật, mỗi lần nhìn hình ảnh bản thân trong gương trang điểm nhỏ trên xe, tôi đều thấy chán nản và tự hỏi: “Mình đã già đến thế rồi sao?”.

Chính vì vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều cách chăm sóc vùng mắt. Tôi đã thử kem mắt, mặt nạ mắt, thậm chí cả những loại serum hứa hẹn “xóa nhăn tức thì”. Nhưng thực tế, hiệu quả chỉ dừng lại ở mức dưỡng ẩm nhẹ, sau vài tuần lại trở về trạng thái cũ. Tôi bắt đầu nghĩ: có lẽ vùng mắt cần một điều gì đó “mạnh hơn” để duy trì sự tươi trẻ lâu dài.

Rồi tình cờ tôi biết đến một phương pháp nghe khá lạ: dùng dầu dưỡng mắt kết hợp massage bóp cơ. Lúc đó tôi cũng nghi ngại, vì từ trước đến giờ, chúng ta thường nghe nhiều về kem mắt hơn là dầu mắt. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra điều hợp lý: vùng mắt vốn không có tuyến bã nhờn, vì thế chỉ có dầu mới đủ sức nuôi dưỡng và giữ ẩm sâu. Nếu kết hợp với massage đúng cách, dầu có thể thấm tốt hơn, kích thích tuần hoàn, đồng thời giúp cơ vùng mắt săn chắc hơn.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ: “Thôi thì thử xem, có mất gì đâu”. Nhưng không ngờ chính quyết định đó đã mở ra một hành trình 5 năm thay đổi đôi mắt của tôi – từ ánh nhìn mệt mỏi, già nua trở thành ánh mắt sáng và căng tràn sức sống hơn bao giờ hết.

Sau khi quyết định thử, tôi bắt đầu tìm kiếm một loại dầu mắt phù hợp. Và tôi đã gắn bó suốt nhiều năm với Afu Eye Oil. Lý do đơn giản thôi: kết cấu của nó nhẹ, thấm nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít, lại có mùi hoa dịu nhẹ chứ không hắc mùi công nghiệp. Mỗi lần dùng, tôi thấy dễ chịu, thư giãn như đang chăm sóc bản thân trong một buổi spa nhỏ tại nhà.

Điều khiến tôi tin tưởng loại dầu này chính là thành phần. Nó có protein dầu hỗ trợ sản sinh collagen quanh mắt, nhờ vậy mà mí mắt tôi dần săn chắc, không còn sụp xuống như trước. Ngoài ra còn có peptide dầu và caffeine thực vật, 2 thành phần này giúp vùng da quanh mắt sáng hơn, giảm quầng thâm và nếp nhăn.

Tôi duy trì thói quen massage bóp cơ vùng mắt hai lần một tuần – vào một buổi tối trong tuần và một buổi sáng cuối tuần. Quy trình không quá phức tạp nhưng cần kiên nhẫn và đều đặn.

+ Bước đầu tiên, tôi dùng khăn ấm chườm quanh mắt vài phút, vừa để mở lỗ chân lông, vừa để thư giãn.

+ Sau đó, nhỏ 1–2 giọt dầu vào từng bên mắt, thoa đều khắp bọng mắt, mí mắt và viền mắt. Khi thấy vùng mắt đủ ẩm, bóng nhẹ là đạt.

+ Tiếp theo, tôi dùng thanh massage đi kèm để “khai huyệt”, bấm nhẹ vào các điểm quanh mắt, mỗi điểm giữ khoảng 3 giây. Cảm giác như đang đánh thức đôi mắt vậy.

+ Phần quan trọng nhất là massage theo vòng tròn, từ khóe mắt đến đuôi mắt, đi theo các huyệt đã mở. Mỗi điểm tôi lặp lại 3 lần, toàn bộ quy trình làm 2 lượt. Với mí dưới cũng tương tự.

Cuối cùng, tôi dùng thanh massage kéo nhẹ phần đuôi mắt hướng lên 5 lần. Động tác nhỏ thôi nhưng theo thời gian, tôi thấy rõ đuôi mắt mình dần được nâng lên, không còn chùng xuống như trước nữa.

Mỗi lần kết thúc, tôi luôn có một cảm giác rất “đã”: vùng mắt ấm áp, thư giãn, đôi khi còn thấy như mắt sáng và mở to hơn. Da quanh mắt cũng được dầu nuôi dưỡng nên căng bóng, mềm mại. Dần dần, tôi để ý thấy những đường nhăn li ti biến mất lúc nào không hay, quầng thâm cũng nhạt đi rõ rệt.

Có lẽ chính nhờ sự kiên trì đều đặn này mà sau 5 năm, đồng nghiệp thường bất ngờ khi biết tuổi thật của tôi. Họ hay nói: “Nhìn mắt cậu lúc nào cũng sáng, tỉnh táo, chẳng thấy mệt mỏi gì cả”. Và với tôi, đó là lời khen quý giá nhất.

Nhìn lại hành trình 5 năm gắn bó với dầu dưỡng mắt và thói quen massage, tôi thấy đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất của mình trong việc chăm sóc nhan sắc. Không cần can thiệp thẩm mỹ, không cần những sản phẩm đắt đỏ, chỉ với một chai dầu nhỏ và vài động tác kiên trì mỗi tuần, đôi mắt của tôi đã thay đổi rất nhiều.

Trước kia, tôi từng ngại soi gương vì thấy mắt mình lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu sức sống. Bây giờ, mỗi sáng thức dậy, khi nhìn vào gương, tôi thấy ánh mắt sáng hơn, vùng da quanh mắt căng mịn, đuôi mắt không còn sụp xuống.

Điều khiến tôi vui hơn cả là đôi mắt trẻ trung không chỉ giúp tôi tự tin hơn, mà còn khiến cả gương mặt bừng sáng. Tôi không còn cần quá nhiều lớp trang điểm che khuyết điểm, thậm chí có những ngày để mặt mộc đi làm, đồng nghiệp vẫn khen trông tôi tươi tắn, có sức sống. Đó chính là động lực lớn nhất để tôi kiên trì suốt chặng đường dài như vậy.

Nếu có một điều tôi rút ra được, thì đó là: vùng mắt thực sự cần được quan tâm sớm và đều đặn. Đừng đợi đến khi quầng thâm, nếp nhăn xuất hiện rõ rệt mới lo tìm cách khắc phục, vì khi ấy quá trình sẽ khó khăn hơn nhiều. Chăm sóc mắt bằng dầu và massage không phải “thần dược” giúp thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng nếu bạn kiên nhẫn, kết quả chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ.

