4 phương pháp để giáo dục 3 đứa con thành tỷ phú của mẹ Elon Musk: Điều thứ 2 nhiều bậc cha mẹ Việt còn xem nhẹ!

Trong cuốn tự truyện cá nhân "Life is up to me", mẹ của Elon Musk, Mayer Musk không chỉ kể về trải nghiệm của bản thân ở nơi làm việc, sức khỏe, hình ảnh bên ngoài, mà còn chia sẻ cách bà giáo dục cả ba con trong hành trình trở thành tỷ phú.



1. Tập thói quen tự lập cho trẻ

Ba người con của Mayer Musk đều rất thành công. Con trai cả Elon Musk là một tín đồ công nghệ; con trai thứ hai, Kimball, điều hành một trang trại hữu cơ trực tiếp đến nhà hàng hạng sang và con gái út Tosca, điều hành công ty giải trí của riêng mình.

Tỷ phú Elon Musk là tín đồ công nghệ từ nhỏ. Ảnh: Baidu

Cả ba người con đều là tỷ phú, mỗi người đều sống một cuộc sống tuyệt vời và sung túc. Tất cả những điều này phải kể đến việc Meyer tập trung vào việc nuôi dưỡng tính độc lập của các con ngay từ khi còn rất nhỏ.

Trong những năm đầu tiên, Mayer ly dị chồng vì bạo lực gia đình và một mình nuôi ba đứa con. Vì điều này, bà đã từng trở thành một bà mẹ phá sản về tài chính. Dù vậy, Mayer không bao giờ từ bỏ việc học của ba đứa con.

Mayer chia sẻ, hãy để trẻ tự lập và trưởng thành khi còn nhỏ. Ví dụ, để các con tự kiểm tra bài tập về nhà. Khi mẹ bận đi làm, các con sẽ giúp mẹ làm một số công việc trong khả năng của mình, chẳng hạn như vật liệu in ấn, gửi và nhận chuyển phát nhanh...

Mayer và hai con trai Elon Musk và Kimball. Ảnh: Baidu

Ngược lại, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều tin tức về thói ỷ lại của trẻ khiến nhiều cư dân mạng há hốc mồm, như thông tin một sinh viên đại học không có khả năng tự chăm sóc bản thân, ngay cả quần áo bẩn cũng phải gói ghém gửi về nhà cho mẹ giặt…



Thế mới thấy, tất cả đều là do sự giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Cha mẹ cưng chiều quá mức, bảo bọc con quá kỹ sẽ khiến con cái chưa thể tự đứng vững và đối mặt với cuộc sống của chính mình khi lớn lên.

Tình yêu thương con cái thật sự là sự cân nhắc lâu dài của trẻ em, chứ không phải dành cho chúng quá nhiều sự che chở và bảo vệ khi còn nhỏ.

2. Tôn trọng sở thích của trẻ

Ngoài việc để trẻ tự lập, Mayer Musk còn có một vũ khí thần kỳ của riêng mình trong việc giáo dục con cái, đó là giúp trẻ trau dồi và phát triển sở thích của bản thân.

Elon, con trai cả, đã thích đọc sách từ khi còn nhỏ, và được gọi là "Bách khoa toàn thư của Elon". Người con thứ hai, Kimball, từ bé đã quan tâm đến ẩm thực và thích nấu ăn. Con gái, Tosca, bị thu hút bởi phim truyền hình, biểu diễn, âm nhạc và phim ảnh từ bé. Khi trưởng thành, cô mở công ty giải trí, chuyên sản xuất tiểu thuyết thành phim tình cảm.

Mayer Musk và con trai tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Baidu

Thành tích của ba đứa con ngày hôm nay đều xuất phát từ sở thích thời thơ ấu.

Những gì Mayer làm là phát hiện và khuyến khích con cái phát triển tài năng của mình. Đến khi lớn lên, họ đều dấn thân vào những ngành nghề liên quan đến sở thích và đạt được những thành công vang dội.

Ngược lại, xung quanh chúng ta cũng có nhiều bậc cha mẹ không quan tâm đến việc bồi dưỡng, động viên con cái mà còn chèn ép chúng.

Một số cha mẹ cảm thấy rằng việc phát triển sở thích là quá lãng phí thời gian và yêu cầu con cái dành phần lớn thời gian cho việc học. Một số lại cho rằng những gì con họ thích là những thứ vô giá trị, thay vào đó họ ép con cái phát triển theo sở thích mà họ trông có triển vọng hoặc thiết thực hơn.

Cha mẹ không tôn trọng sở thích của con cái như vậy sẽ chỉ khiến con cái ngày càng xa rời những gì chúng thực sự thích và sống không hạnh phúc.

Vì vậy, cha mẹ cần đóng vai trò giúp con cái phát hiện ra tài năng và khuyến khích chúng phát triển tài năng từ khi còn nhỏ. Điều này có thể quyết định đứa trẻ đạt được bao nhiêu và hạnh phúc như thế nào trong tương lai.

3. Rèn luyện thói quen phấn đấu

Khi giáo dục con cái, Mayer cũng rất coi trọng việc rèn luyện thói quen tích cực đấu tranh cho trẻ. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Mayer đã dạy các con rằng trong cuộc sống phải chủ động và nỗ lực vì những điều mình muốn.

Bà chia sẻ: "Trong một lần đến nhà hàng, tôi tình cờ gặp Lola, ngôi sao mà con gái Tosca của tôi rất thích, và Tosca rất muốn có chữ ký của Lola". Mayer liền nói với con: "Nếu con không tự xin, rất có thể Laura sẽ không ký cho con, nhưng nếu con chủ động xin thì câu trả lời có thể là có."

Được khích lệ, Tosca bước tới để xin chữ ký, và đã thành công.

Trong cuộc sống, Mayer thường truyền cho các con tư tưởng phải chủ động, nỗ lực vì nhiều thứ.

Lý Gia Thành, người giàu nhất Trung Quốc cũng rất coi trọng việc chủ động tranh giành quyền lợi. Ông rất ngưỡng mộ tinh thần hiếu chiến của các nước phương Tây, đặc biệt là cựu Tổng thống Mỹ Franklin. Có thể nói, trước và sau khi nước Mỹ giành được độc lập, Franklin đã đóng một vai trò rất lớn.

Học hỏi từ tinh thần tiên phong của Franklin, khi làm kinh doanh, tỷ phú Lý Gia Thành luôn chủ động rèn giũa và phấn đấu để đạt được thành tựu như ngày hôm nay.

Như vậy, từ thành công nhỏ của một cá nhân đến khi lập cả một quốc gia không thể tách rời vai trò của sự chủ động, tích cực nỗ lực.

4. Cách giáo dục tốt nhất mà cha mẹ có thể cho con cái là làm gương

Cuộc đời của Mayer, ngoại trừ cuộc sống hôn nhân kém may mắn, thì sự nghiệp, sức khỏe, tướng mạo đều rất sáng lạn.

Bản thân bà là một người mẫu, Mayer không bao giờ bỏ cuộc. Bằng những nỗ lực không ngừng và chủ động theo đuổi của bản thân, sự nghiệp người mẫu của bà cũng ngày càng thăng hạng lên theo tuổi tác.

Meyer năm nay 70 tuổi, đang bước vào thời kỳ huy hoàng nhất trong sự nghiệp người mẫu. Ở tuổi 60, bà trở lại sân khấu người mẫu và trở nên ngày càng nổi tiếng. Những bức ảnh của bà đã chiếm 4 bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời đại ở Mỹ, bà cũng trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hiệu trang điểm "Cover Girl" ở tuổi 69.

Ngoài ra, Mayer còn là một chuyên gia dinh dưỡng. Những năm đầu bà cho rằng nghề bác sĩ dinh dưỡng ổn định hơn, có thể đảm bảo cuộc sống cơ bản của mình và con nên đã đầu tư rất nhiều tâm sức vào đó. Qua nhiều năm, nghề bác sĩ dinh dưỡng của bà cũng ngày càng phát triển.

Chính việc không ngừng theo đuổi ước mơ của Mayer đã mang lại sức mạnh của hình mẫu cho các con bà. Các con đã tiếp bước bà và đạt được thành công trong các lĩnh vực tương ứng.

Vì vậy, điều quan trọng nhất trong việc giáo dục con cái là cha mẹ hãy sống tốt cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của bạn tuyệt vời bao nhiêu thì con cái bạn càng rút ra được nhiều năng lượng tinh thần từ bạn bấy nhiêu.

Tổng kết:

Mayer Musk đã sử dụng 4 phương pháp này để nuôi dạy cả 3 người con thành tỷ phú và các con rất hài lòng với cuộc sống của họ. Đó là: buông bỏ để trẻ tự lập, khuyến khích trẻ phát huy sở thích, giúp trẻ hình thành thói quen chủ động và phấn đấu, và cha mẹ hãy là tấm gương làm việc chăm chỉ để trẻ noi theo.

*Theo: Baidu