4 món thời trang trẻ trung nhưng không phù hợp với tuổi ngoài 40

Khi xây dựng phong cách thời trang ở tuổi ngoài 40, sự trẻ trung là điều mà nhiều quý cô hướng tới. Phụ nữ ngoài 40 tuổi cũng dễ dàng tìm thấy nhiều món thời trang giúp trẻ hóa phong cách khi đi mua sắm. Tuy nhiên, không phải món đồ nào cũng đáng đầu tư.

Một số món thời trang tuy rất trẻ trung, năng động nhưng lại không phù hợp với độ tuổi ngoài 40, dễ khiến diện mạo của các quý cô trở nên kém tinh tế, thanh lịch. Sau đây là 4 món đồ mà phụ nữ trên 40 tuổi nên tránh xa nếu không muốn mất phong độ mặc đẹp.

Áo quá diêm dúa

Những mẫu áo tay bồng to, nhiều chi tiết bèo nhún trông rất điệu đà, bắt mắt. Tuy nhiên, món thời trang này có thể khiến vẻ ngoài của người mặc trở nên sến sẩm. Bên cạnh đó, áo diêm dúa và cồng kềnh dễ tạo cảm giác vóc dáng to ngang, chị em càng có thêm lý do để tránh thiết kế này.

Các quý cô trên 40 tuổi hãy ưu tiên những mẫu áo tinh giản, chẳng hạn như áo sơ mi oversized, áo dệt kim cổ tròn, cổ tim hoặc áo blouse tay bồng nhẹ. Các lựa chọn này không chỉ giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung, sành điệu mà còn đảm bảo cho người diện sự tinh tế.

Áo baby tee

Áo baby tee đã tạo nên một cơn sốt vào mùa hè năm ngoái nhưng tới giờ vẫn chưa hạ nhiệt. Dẫu vậy, không phải cứ chạy theo xu hướng thì phong cách của phụ nữ trên 40 tuổi mới trở nên sành điệu. Áo baby tee là mốt thời trang không thực sự phù hợp với độ tuổi 40+. Item này cũng khó phối đồ, đồng thời khá kén dáng người mặc.

Để lên đồ sành điệu mà không phải suy nghĩ nhiều, phụ nữ trên 40 tuổi vẫn nên ưu tiên các mẫu áo thun cơ bản. Lựa chọn này giúp vẻ ngoài trở nên trẻ trung, năng động hơn và đảm bảo sự thanh lịch cho phong cách. Kết hợp áo thun cơ bản với quần âu, quần jeans ống đứng hay chân váy suông, phụ nữ trên 40 tuổi dễ dàng có được bộ cánh sang xịn mịn.

Chân váy ngắn bồng xòe

Chân váy ngắn nói chung luôn được yêu thích trong mùa hè. Item này không hề giới hạn độ tuổi và phụ nữ 40+ cũng nên sắm chân váy ngắn cho tủ đồ. Tuy nhiên, các quý cô vẫn cần lựa chọn khéo léo khi mua sắm chân váy ngắn. Các phiên bản chân váy ngắn bồng xòe khá ngọt ngào nhưng lại "lệch pha" so với độ tuổi ngoài 40. Kiểu chân váy ngắn này dễ khiến vẻ ngoài trở nên "sến sẩm".

Quý cô trên 40 tuổi nên ưu tiên những mẫu chân váy ngắn có thiết kế tinh giản, chẳng hạn như chân váy ngắn suông, chân váy ngắn chữ A có độ xòe nhẹ. Màu sắc của chân váy ngắn cũng nên là những tông màu nhã nhặn như đen, trắng, be hay pastel để dễ dàng tạo nên các outfit hài hòa, tinh tế. Chân váy ngắn mang đến hiệu quả tôn dáng tốt, đặc biệt là khi các quý cô kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn, giày màu be, sandal cao gót quai mảnh.

Váy kẻ caro

Váy kẻ caro là món thời trang trẻ trung và ngọt ngào, giúp người mặc trông nổi bật hơn khi diện. Tuy nhiên, phụ nữ trên 40 tuổi nên cân nhắc kỹ khi mua sắm mẫu váy này bởi khi mặc lên, vẻ ngoài dễ trở thành "cưa sừng làm nghé".

Có nhiều mẫu váy họa tiết đáng sắm hơn váy kẻ caro, đó là váy chấm bi, váy hoa nhí… Ngoài ra, các quý cô trên 40 tuổi có thể ưu tiên váy trơn màu pastel hoặc váy đỏ để có được vẻ ngoài rạng rỡ, nổi bật mà vẫn ghi điểm ở sự sang trọng.

Ảnh: Sưu tầm