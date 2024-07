Mặc đẹp không khó với 5 cách diện trang phục màu be chuẩn tinh tế

Trang phục màu be rất được yêu thích trong mùa hè vì độ nhẹ nhàng, dịu mắt. Bên cạnh đó, khi diện đồ màu be, chị em sẽ dễ dàng có được vẻ ngoài trẻ trung xen lẫn nét thanh lịch, nhã nhặn. Trang phục màu be không khó mặc nhưng nếu phối đồ khéo léo, chị em sẽ ghi điểm phong cách tối đa. Nếu yêu thích các item màu be, chị em hãy tham khảo 5 công thức sau đây để nâng tầm phong cách mùa hè.

Màu be và đen

Màu be và đen là những tông màu trung tính rất dễ mặc. Hai gam màu này mang đến nét sang trọng, trang nhã. Bên cạnh đó, khi kết hợp đồ màu be với đen, chị em sẽ dễ dàng có được tổng thể trang phục trẻ trung, hiện đại.

Xoay quanh hai tông màu này, các nàng cũng có nhiều ý tưởng để thay đổi phong cách, đó là công thức áo thun đen và quần màu be bụi bặm hay áo hai dây kết hợp với quần đen ống suông nhẹ nhàng, phóng khoáng. Muốn giữ nguyên nét tinh tế của tổng thể outfit, chị em nên chọn giày dép và túi xách mang tông màu trung tính.

Màu be và màu nổi

Các tông màu nổi được yêu thích trong mùa hè vì sự trẻ trung, rạng rỡ. Tuy nhiên, gam màu nổi có thể khiến vẻ ngoài trở nên "sến sẩm" nếu chị em phối đồ không khéo. Cách đơn giản để chinh phục những item màu tươi tắn chính là kết hợp với đồ màu be. Sự kết hợp này sẽ tạo nên bộ trang phục hài hòa nhưng vẫn giữ nguyên nét tươi sáng, ngọt ngào.

Khi diện combo trang phục mang tông màu be và màu nổi, các quý cô sành điệu thường tô điểm phụ kiện như vòng cổ ngọc trai, dây chuyền bạc để vẻ ngoài trông long lanh hơn nhưng vẫn có sự cân bằng.

Màu be và trắng

Tông màu be và trắng là một "cặp bài trùng" hoàn hảo. Sự kết hợp màu sắc này đem đến nét trang nhã, dịu dàng cho người diện. Bên cạnh đó, trang phục màu be và trắng còn trẻ hóa phong cách hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo nét tinh tế. Đây là lý do, độ tuổi nào cũng có thể mặc đẹp với trang phục màu trắng và be.

Yêu thích sự nữ tính, chị em hãy áp dụng công thức áo sơ mi, áo thun và quần dài màu be. Lựa chọn trang phục dịu dàng, yêu kiều hơn chính là áo blouse trắng kết hợp với chân váy màu be, rồi hoàn thiện bằng một đôi sandal phóng khoáng.

Màu be và xanh denim

Tông màu xanh denim có thể kết hợp ăn ý với mọi gam màu. Do đó, chị em có thể mix quần denim short, quần jeans xanh với một chiếc áo màu be để tạo nên bộ trang phục sành điệu. Không chỉ mang đến nét trẻ trung và tươi tắn, trang phục be + xanh denim còn là "bảo chứng" cho vẻ ngoài trang nhã, tinh tế. Các món phụ kiện phù hợp với trang phục be và xanh denim bao gồm túi cói, trang sức vàng hoặc vòng cổ ngọc trai.

Màu be

Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối màu sắc, chị em hãy diện một outfit toàn tông màu be. Kiểu trang phục này ghi điểm ở sự trẻ trung xen lẫn nét nữ tính, trang nhã. Các set trang phục màu be như váy hai dây, áo gile + quần ống rộng đồng bộ hay áo sơ mi và chân váy màu be giúp chị em hoàn thiện phong cách sành điệu, nữ tính trong tích tắc.

Để tổng thể trang phục trông nổi bật hơn, các nàng có thể đội mũ, tô điểm khăn quàng hoặc phụ kiện tóc nữ tính, ngọt ngào.

Ảnh: Sưu tầm