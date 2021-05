4 món skincare bình dân Hàn Quốc được công nhận là tốt không thua kém gì mỹ phẩm xa xỉ, đắt tiền

Nếu mua những sản phẩm đắt tiền để skincare, làn da của bạn sẽ có được những trải nghiệm "thượng lưu" và khả năng cao là đẹp lên theo đúng chuẩn "đáng đồng tiền bát gạo". Thế nhưng điều này không có nghĩa, nếu dùng toàn đồ bình dân, làn da của bạn sẽ không có cơ hội khởi sắc. Thực tế, có rất nhiều sản phẩm giá không hề nằm ngoài tầm với, nhưng chất lượng chăm da không kém gì đồ đắt tiền. Dưới đây chính là 4 sản phẩm skincare Hàn Quốc là bản dupe rẻ tiền hơn hẳn so với những món chăm da giá cao khác, chị em rất nên tham khảo, chắc chắn sẽ tiết kiệm được không ít tiền mà da vẫn theo lộ trình đẹp lên từng ngày.

COSRX BHA Blackhead Power Liquid (Khoảng 509.000 VNĐ/100ml)

Là bản dupe của: Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant (Khoảng 910.000 VNĐ/118ml)

Nếu bạn gặp vấn đề với lỗ chân lông trên da, một sản phẩm tẩy da chết chứa BHA chính là lựa chọn hoàn hảo để giải phóng lỗ chân lông, giảm mụn đầu đen và ngăn mụn bùng phát. Lọ dung dịch của COSRX chứa 4% betaine salicylate – phiên bản dịu nhẹ của salicylic acid cũng như là chiết xuất vỏ cây liễu trắng – một nguồn BHA tự nhiên. Lọ dung dịch này không chỉ rẻ hơn sản phẩm tẩy da chết của Paula's Choice mà còn có thêm những thành phần như panthenol và sodium hyaluronate giúp sản phẩm trở nên dịu nhẹ hơn, đỡ gây khô da.

COSRX BHA Blackhead Power Liquid

Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant

Missha Time Revolution Night Repair Borabit Ampoule (Khoảng 1.300.000 VNĐ)

Là bản dupe của: Estée Lauder Advanced Night Repair Serum (Khoảng 3.500.000 VNĐ)

Lọ ampoule của Missha được cho là một sản phẩm chống lão hóa đa nhiệm. Sản phẩm này chứa lợi khuẩn Bifida Ferment Lysate – một thành phần ngôi sao được chứng minh là có khả năng tăng độ đàn hồi cho làn da, giảm dấu hiệu lão hóa. Thành phần này xuất hiện trong nhiều món skincare high-end, bao gồm cả lọ serum nổi tiếng Estée Lauder Advanced Night Repair Serum. Tuy nhiên điều gì khiến lọ serum của Missha trở thành phiên bản hoàn hảo của xa xỉ phẩm nhà Estée Lauder? Đó chính là bởi sản phẩm này chứa nhiều chất chống oxy hóa, retinol, niacinamide, giúp lọ serum trở nên hiệu quả hơn trong khoản bảo vệ và trẻ hóa làn da. Thêm nữa, em này còn rẻ hơn 3 lần so với serum nhà Estée Lauder nên chị em càng nên lưu tâm.

Missha Time Revolution Night Repair Borabit Ampoule

Estée Lauder Advanced Night Repair Serum

TIAM My Signature C Source (Khoảng 400.000 VNĐ)

Là bản dupe của: Cellex C Advanced C-Serum (Khoảng 2.900.000 VNĐ)

Vitamin C là một trong những thành phần quyền năng, nổi bật với khả năng giảm tình trạng da xỉn màu, thâm nám. Lọ serum của Cellex C được rất nhiều các siêu sao lựa chọn vì khả năng chống lão hóa tuyệt đỉnh nhưng lại có giá siêu chát. Rất may là bạn có thể mua được bản dupe của sản phẩm này với giá rẻ hơn nhiều lần, đó là lọ serum vitamin C của Tiam. Đây là một trong những sản phẩm K-Beauty bán chạy nhất nhờ khả năng làm sáng da, xóa sạch những đốm thâm, cho bạn làn da mịn màng và rạng rỡ.

TIAM My Signature C Source

Cellex C Advanced C-Serum

Missha Time Revolution The First Treatment Essence (Khoảng 979.000 VNĐ)

Là bản dupe của: SK-II Facial Treatment Essence (Khoảng 4.200.000 VNĐ)

Lọ essence sang xịn của SK-II nổi tiếng bởi thành phần đặc trưng là Pitera. Đây là sản phẩm phụ được dẫn xuất tự nhiên từ quá trình lên men, và cũng từ đó, những phức hợp giàu amino acid được hình thành. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy lọ essence này có giá quá chát, hãy thử essence nhà Missha. Lọ essence này chứa 90% nấm men từ lúa mạch tím vùng Himalayan, khá giống với thành phần chính của đại diện đắt đỏ nhà SK-II. Lọ essence của bản rẻ hơn sẽ cấp ẩm, làm sáng da và cải thiện độ đàn hồi để làn da của bạn thêm tươi trẻ, rạng rỡ.

Missha Time Revolution The First Treatment Essence

SK-II Facial Treatment Essence

