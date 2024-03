4 mẫu quần âu được mỹ nhân Việt mặc thường xuyên nhất vì phối đồ thế nào cũng đẹp

Quần âu là món thời trang "hot" quanh năm suốt tháng nhưng sang đến mùa hè, mẫu quần này còn được ưa chuộng hơn. Lý do rất đơn giản, quần âu tạo cảm giác thoải mái và nhẹ mát khi diện, giúp giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng.

Quần âu còn là "chìa khóa" cho vẻ ngoài thanh lịch, thời thượng nên xứng đáng để chị em bổ sung cho tủ đồ. Mẫu quần đậm chất công sở này có khá nhiều biến tấu và để biết đâu là kiểu quần âu giúp nâng tầm phong cách, chị em hãy tham khảo 4 lựa chọn yêu thích của các mỹ nhân Việt.

Quần âu màu be

Quần âu màu be đang phủ sóng phong cách của các quý cô sành điệu. Đây cũng là phiên bản quần âu không thể thiếu trong tủ đồ của nhiều mỹ nhân Việt. Quần âu màu be có sự trang nhã, dịu dàng nhưng vẫn cho hiệu quả "hack" tuổi tốt.

Không khó để các nàng mặc đẹp với quần màu be. Công thức cơ bản nhất là quần màu be kết hợp với áo màu trung tính. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những lúc bạn muốn mặc đồ đơn giản nhưng vẫn cần ghi điểm thời thượng, tinh tế. Bên cạnh cách diện đồ theo style tối giản, chị em đừng bỏ qua ý tưởng kết hợp quần màu be cùng áo màu sắc nổi bật hoặc áo họa tiết. Cách phối đồ này giúp vẻ ngoài trông bắt mắt hơn nhưng vẫn có sự hài hòa.

Quần âu trắng

Không quá lời khi nói, quần âu trắng là phiên bản quần dài nữ tính, dịu dàng nhất. Mẫu quần này còn phù hợp với những ngày hè nóng bức vì tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Có nhiều cách để chị em biến hóa với quần âu màu trắng.

Chị em có thể kết hợp quần âu màu trắng với áo polo, giày sneaker như Hoa hậu Phương Khánh để tạo bên bộ trang phục trẻ trung, thanh lịch. Muốn có vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn sang xịn mịn, các nàng hãy tham khảo công thức gồm áo crop top, blazer họa tiết, quần âu trắng và dép mule cao gót của Tăng Thanh Hà.

Quần âu màu đen

Dù tủ đồ của chị em đa dạng tới đâu, quần âu màu đen vẫn là món thời trang không thể vắng mặt. Quần âu màu đen không bao giờ lỗi mốt, phù hợp để mặc tới công sở hoặc đi dạo phố. Quần âu màu đen sẽ giúp cân bằng set trang phục nhưng vẫn mang tới nét hiện đại, "cool ngầu" cho chị em.

Quần âu màu đen kết hợp ăn ý với áo blouse trắng hoặc áo sơ mi để tạo nên những bộ trang phục công sở nữ tính, chuẩn thanh lịch. Để có vẻ ngoài trẻ trung, năng động hơn, chị em hãy áp dụng công thức áo thun trắng, áo tank top phối cùng quần âu màu đen và đừng quên sơ vin gọn gàng nhằm nâng tầm phong cách.

Quần âu xám

Trang phục màu xám đang là xu hướng rất thịnh hành. Để bắt kịp "hot trend" này, chị em hãy bổ sung quần âu màu xám cho tủ đồ. Mẫu quần này có sự đan xen giữa nét cá tính và vẻ thanh lịch, tinh tế.

Yêu thích phong cách tối giản, các nàng có thể kết hợp quần âu xám với áo sơ mi trắng để tạo nên bộ đồ trang nhã, sang xịn mịn. Đôi khi, chị em cũng nên làm mới phong cách mùa hè với những công thức như quần xám + áo blouse màu hồng pastel, quần xám + áo sơ mi xanh đậm. Những cách phối đồ này rất trẻ trung, tươi tắn và đảm bảo sự hài hòa, tinh tế cho người mặc.

Ảnh: Sưu tầm