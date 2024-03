4 mẫu giày sành điệu, tôn dáng được các sao nữ trên 40 tuổi diện nhiều nhất

Để hoàn thiện tủ đồ ở tuổi ngoài 40 thì ngoài quần áo, váy vóc, các quý cô nên chú trọng đến khoản chọn giày.

Giày dép góp phần không nhỏ trong việc hoàn thiện set đồ. Cụ thể, món thời trang này có thể nâng tầm vẻ tinh tế, thanh lịch của bộ trang phục, đồng thời mang đến hiệu quả tôn dáng. Tuy nhiên, giữa vô vàn các mẫu giày dễ bắt gặp khi đi mua sắm, không dễ để chị em chọn được kiểu giúp nâng tầm phong cách. Để không phải suy nghĩ nhiều, chị em hãy tham khảo 4 mẫu giày "chân ái" của các sao nữ ngoài tứ tuần.

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là mẫu giày hết sức cơ bản, không thể thiếu trong tủ đồ của mọi chị em. Các sao nữ ngoài 40 tuổi cũng thường xuyên chọn giày cao gót mũi nhọn để hoàn thiện phong cách. Với thiết kế đơn giản, trang nhã, giày cao gót mũi nhọn sẽ đảm bảo nét tinh tế và sang trọng cho tổng thể trang phục. Bên cạnh đó, giày cao gót mũi nhọn còn tạo hiệu ứng chân thon dài hơn, từ đó tôn dáng tối ưu.

Giày cao gót mũi nhọn không chỉ có phiên bản mang tông màu trung tính, các quý cô trên 40 tuổi có thể làm mới phong cách với giày mũi nhọn màu bạc, giày mũi nhọn màu đỏ quyến rũ hoặc giày màu pastel ngọt ngào.

Giày sandal quai ngang

Giày sandal quai ngang phủ sóng từ thời trang sân bay cho đến style đi sự kiện, thảm đỏ của các mỹ nhân trên 40 tuổi. Mẫu giày này có độ chuẩn mốt vượt thời gian, các quý cô có thể tận dụng được từ năm này qua năm khác. Sự xuất hiện của giày sandal quai ngang sẽ giúp bộ trang phục thêm trẻ trung, phóng khoáng. Bên cạnh đó, sandal quai ngang cũng không kém phần thanh lịch, tao nhã.

Sandal quai ngang tạo cảm giác thoáng chân, giúp vóc dáng của người diện thêm cao ráo, thanh thoát. Và với nhiều ưu điểm như vậy, giày sandal quai ngang xứng đáng được các quý cô trên 40 tuổi bổ sung cho tủ đồ.

Giày màu be

Một trong những tuyệt chiêu "hack" dáng luôn hiệu quả của các mỹ nhân nổi tiếng chính là đi giày màu be. Mẫu giày này tạo cảm giác chân dài hơn và "ăn gian" chiều cao tối ưu. Giày màu be phù hợp với độ tuổi ngoài 40 vì mẫu giày này rất trang nhã, thanh lịch. Ngoài ra, giày màu be cũng có sự trẻ trung, tươi sáng.

Có nhiều mẫu giày màu be để các quý cô lựa chọn, trong đó chuẩn mốt và tinh tế nhất là giày búp bê, giày loafer, giày cao gót mũi nhọn và sandal. Sắm một đôi giày màu be, các quý cô có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục từ dạo phố cho đến công sở.

Giày thể thao

Ở độ tuổi ngoài 40, các quý cô vẫn nên bổ sung cho tủ đồ những mẫu giày trẻ trung, năng động, như giày thể thao là một ví dụ. Không chỉ mang đến hiệu quả "hack" tuổi, giày thể thao còn tạo sự thoải mái và giúp outfit trông nổi bật hơn.

Bí kíp chọn giày thể thao chính là ưu tiên những đôi giày mang tông màu trung tính, phom dáng gọn gàng. Như vậy, quý cô ngoài 40 tuổi dễ ghi điểm thanh lịch, tinh tế với mẫu giày năng động này. Khi đi giày thể thao, các quý cô nên chọn quần, váy liền hoặc chân váy dài trên mắt cá chân để tôn dáng hiệu quả.

