4 màu quần áo là "tử huyệt" của phụ nữ trung niên

Khi bước qua tuổi trung niên, chọn màu sắc trang phục là vũ khí bí mật giúp chị em giữ gìn nhan sắc, khí chất. Tuy nhiên nhiều gam màu được tung hô là trendy lại dễ khiến diện mạo của phụ nữ U50 trở nên lạc nhịp hoặc lão hóa hơn tuổi thật. Dưới đây là 4 màu sắc cực đại kỵ mà chị em nên tạm biệt ngay, đọc xong chắc chắn sẽ nhận ra tại sao mình từng có chọn lựa sai và muốn thay đổi lập tức!

1. Tím đậm – màu của thời gian không tha thứ

Tím đậm được mặc định là tông dành cho người đã trưởng thành nhưng tôi thực sự bất ngờ khi biết rằng màu này không hề giúp da sáng mà ngược lại làm nổi những nếp nhăn, tạo cảm giác cứng nhắc và lỗi thời. Chưa kể chất liệu voan hay chiffon khi phối màu tím đậm dễ bị nhìn như đồ chợ, thiếu tinh tế và dễ trở nên rẻ tiền.

2. Xanh lá sáng hoặc xanh dạ quang – trẻ hóa kiểu phản tác dụng

Xanh lá rực như ánh nắng ban ngày hay xanh neon trên váy áo tưởng tươi trẻ mà hóa ra rất áp lực cho gương mặt, khiến khí chất phụ nữ U50 trở nên cứng và thiếu mềm mại. Thay vào đó, ưu tiên các tông như hơn xanh denim hay xanh pastel sẽ vừa trẻ trung vừa sang trọng hơn.



3. Màu sáng chói - rẻ tiền trên da chững tuổi

Nhiều chị em tuổi U50 tin rằng màu sáng như vàng neon, trắng sáng sẽ giúp da rạng rỡ. Nhưng thật ra, khi kết hợp cùng chất liệu mỏng và không tinh tế, chúng dễ tạo cảm giác “giá rẻ” và khiến trang phục kém sang. Tốt hơn nên chọn các gam pastel hoặc màu trung tính nhạt như be nhạt, ghi nhạt – nhẹ nhàng, tôn da, và dễ mix đồ.

4. Xanh hồng cánh sen – "cưa sừng làm nghé" thất bại

Gam màu hồng cánh sen tưởng trẻ trung nhưng thực tế lại là “thủ phạm” số 1 khiến phụ nữ trung niên bị chê sến súa. Sắc hồng này quá rực, quá ngọt, khiến diện mạo mất đi sự thanh lịch, thậm chí cộng thêm cả chục tuổi.



