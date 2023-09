4 mẫu chân váy nàng công sở nhất định nên sắm để mặc đẹp và sang hơn

Tủ đồ đi làm của chị em thường hội tụ những món thời trang chuẩn thanh lịch, chẳng hạn như áo sơ mi, blazer hay quần âu. Bên cạnh đó, chân váy cũng là item không thể thiếu vì mang đến sự nữ tính, nổi bật cho phong cách. Chân váy có nhiều biến tấu đa dạng. Do đó, chị em khó tránh khỏi cảm giác bối rối và choáng ngợp khi đi mua sắm. Và để không phải suy nghĩ nhiều, đồng thời nâng tầm phong cách công sở hiệu quả, chị em hãy ưu tiên 4 mẫu chân váy sau đây cho tủ đồ mùa thu:

Chân váy màu be

Chân váy màu be trở thành "hiện tượng" từ mùa hè năm nay. Tuy nhiên sang đến mùa thu, kiểu chân váy này vẫn rất được ưa chuộng.

Thậm chí, bạn có thể coi chân váy màu be là món thời trang không bao giờ lỗi mốt, đáng bổ sung cho tủ đồ. Ưu điểm của chân váy màu be là sự trang nhã và thanh lịch. Bên cạnh đó, nhờ mang tông màu tương đối sáng sủa, chân váy màu be còn giúp bộ đồ trở nên trẻ trung hơn. Chân váy màu be có thể kết hợp ăn ý với mọi kiểu áo, và tạo sự hài hòa cho tổng thể trang phục. Muốn mặc đẹp mỗi sáng mà không phải phối đồ cầu kỳ, các nàng nên "rút hầu bao" cho chân váy màu be.

Chân váy suông

Nếu cảm thấy chân váy bút chì quá kén dáng, bạn hãy chuyển sang diện chân váy suông. Với phom dáng không quá bó sát, chân váy suông giúp người mặc giấu nhược điểm, mà vẫn tôn chiều cao hiệu quả. Chân váy suông gây ấn tượng ở nét hiện đại và trang nhã, từ đó giúp bạn dễ dàng ghi điểm phong cách. Ngoài ra, chân váy suông còn có sự chỉn chu, nên thích hợp để diện đi làm. Các quý cô sành điệu thường kết hợp chân váy suông với áo sơ mi dài tay, áo blouse hoặc áo len tăm và không quên sơ vin gọn gàng. Chỉ đơn giản vậy thôi, họ có được set trang phục đi làm chuẩn đẹp và thanh lịch.

Chân váy chữ A

Giấu dáng hiệu quả hơn cả chân váy suông chính là chân váy chữ A. Mẫu chân váy này mang đến cảm giác thoải mái khi diện, đồng thời tạo hiệu ứng chân thon dài. Lưu ý là để phát huy khả năng tôn dáng của chân váy chữ A, bạn nên chọn thiết kế dài đến bắp chân và kết hợp với những mẫu giày như giày cao gót mũi nhọn, giày mule, giày màu be hay sandal quai mảnh. Chân váy chữ A phù hợp với mọi mẫu áo công sở, giúp bạn có được bộ trang phục nữ tính, bay bổng. Sơ vin vẫn là thao tác không thể bỏ qua khi diện chân váy chữ A. Nhờ bí kíp này, vẻ ngoài của bạn sẽ thêm chỉn chu, sang trọng.

Chân váy màu sắc

Nếu thường xuyên diện chân váy màu trung tính, phong cách công sở của bạn có thể trở nên nhàm chán. Hãy làm mới phong cách công sở bằng những mẫu chân váy màu sắc tươi tắn như hồng pastel, xanh đậm, tím… Chân váy màu sắc giúp vẻ ngoài thêm nổi bật và trẻ trung. Để đảm bảo nét tinh tế và hài hòa cho tổng thể trang phục, các nàng nên kết hợp chân váy màu sắc với áo màu trung tính, rồi tô điểm giày, túi xách nhã nhặn.

Ảnh: Sưu tầm